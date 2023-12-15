https://ukraina.ru/20231215/1052150655.html

На Украине можно купить "все и вся". Венгерский журналист о поездке в Закарпатье

На Украине можно купить "все и вся". Венгерский журналист о поездке в Закарпатье - 15.12.2023 Украина.ру

На Украине можно купить "все и вся". Венгерский журналист о поездке в Закарпатье

Закарпатье, как и Украина в целом, пронизано коррупцией на всех уровнях – от бытового до государственного, там можно купить "все и вся". К такому выводу пришел журналист венгерского издания Mandiner, который недавно посетил этот регион Украины.

2023-12-15T13:13

2023-12-15T13:13

2023-12-15T13:13

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Журналист посетил города Берегсас и Мукачево. По его словам, имидж региона с прошлого года особо не изменился, но условия жизни несколько улучшились."В прошлом году нам удавалось бродить по магазинам с фонариками, школы были пусты, а город Берегово каждый день на долгие часы оставался без света и отопления. На данный момент, по крайней мере, люди, живущие там, не испытывают недостатка в базовых услугах, но ужасное состояние дорог, закрытые магазины и опустевшие семейные дома свидетельствуют о затянувшейся войне", - отметил он.Журналист коснулся положения венгерского меньшинства в Закарпатье и назвал их положение состоянием "между надеждой безысходностью", что одновременно относится и к общему положению дел в регионе. По его словам, Киев в последние годы сначала "недобросовестно разыгрывал национальные карты, а затем шел на слабые уступки, выдаваемые за жесть силы"."Киев создает крайне шовинистический закон о языке, а затем видоизменяет его в рамках внешнеполитической игры, сохраняя самые элементарные условия для изучения венгерского языка. К разгулу антивенгерского клана Балога (Андрей Балога – мэр Мукачево и Виктор Балога – его отец, депутат праламента. – Ред.) власти относятся с благосклонным прощением, а затем восстанавливают дважды арестованного директора школы во главе потрепанного венгерского учреждения", - отмечается в материале.Журналист подчеркивает, что выход из этой ситуации нужно искать с помощью разумной внешней политики."Если мы смеем мечтать о членстве Украины в ЕС, мы также должны думать о судьбе 100-120-тысячной венгерской общины, члены которой до сих пор живут на родине", - заявил он.Таким образом, поддержка любого начинания ЕС может возникнуть только с учетом будущего венгров, подчеркнул журналист.По его словам, изменение геополитической ситуации дает Украине уникальную возможность переформулировать свою политику в отношении венгерского меньшинства и рассматривать его как ценность, а не как инструмент для дешевых политических кампаний.Изменение геополитической ситуации дает Украине уникальную возможность переформулировать свою политику в отношении венгерского меньшинства. Рассматривать венгерскую общину как ценность, а не как инструмент для дешевых политических кампаний.

https://ukraina.ru/20230628/1047630115.html

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новости, закарпатье, мукачево, венгрия, меньшинство, коррупция