https://ukraina.ru/20231215/1052150655.html
На Украине можно купить "все и вся". Венгерский журналист о поездке в Закарпатье
На Украине можно купить "все и вся". Венгерский журналист о поездке в Закарпатье - 15.12.2023 Украина.ру
На Украине можно купить "все и вся". Венгерский журналист о поездке в Закарпатье
Закарпатье, как и Украина в целом, пронизано коррупцией на всех уровнях – от бытового до государственного, там можно купить "все и вся". К такому выводу пришел журналист венгерского издания Mandiner, который недавно посетил этот регион Украины.
2023-12-15T13:13
2023-12-15T13:13
2023-12-15T13:13
новости
закарпатье
мукачево
венгрия
меньшинство
коррупция
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Журналист посетил города Берегсас и Мукачево. По его словам, имидж региона с прошлого года особо не изменился, но условия жизни несколько улучшились."В прошлом году нам удавалось бродить по магазинам с фонариками, школы были пусты, а город Берегово каждый день на долгие часы оставался без света и отопления. На данный момент, по крайней мере, люди, живущие там, не испытывают недостатка в базовых услугах, но ужасное состояние дорог, закрытые магазины и опустевшие семейные дома свидетельствуют о затянувшейся войне", - отметил он.Журналист коснулся положения венгерского меньшинства в Закарпатье и назвал их положение состоянием "между надеждой безысходностью", что одновременно относится и к общему положению дел в регионе. По его словам, Киев в последние годы сначала "недобросовестно разыгрывал национальные карты, а затем шел на слабые уступки, выдаваемые за жесть силы"."Киев создает крайне шовинистический закон о языке, а затем видоизменяет его в рамках внешнеполитической игры, сохраняя самые элементарные условия для изучения венгерского языка. К разгулу антивенгерского клана Балога (Андрей Балога – мэр Мукачево и Виктор Балога – его отец, депутат праламента. – Ред.) власти относятся с благосклонным прощением, а затем восстанавливают дважды арестованного директора школы во главе потрепанного венгерского учреждения", - отмечается в материале.Журналист подчеркивает, что выход из этой ситуации нужно искать с помощью разумной внешней политики."Если мы смеем мечтать о членстве Украины в ЕС, мы также должны думать о судьбе 100-120-тысячной венгерской общины, члены которой до сих пор живут на родине", - заявил он.Таким образом, поддержка любого начинания ЕС может возникнуть только с учетом будущего венгров, подчеркнул журналист.По его словам, изменение геополитической ситуации дает Украине уникальную возможность переформулировать свою политику в отношении венгерского меньшинства и рассматривать его как ценность, а не как инструмент для дешевых политических кампаний.Изменение геополитической ситуации дает Украине уникальную возможность переформулировать свою политику в отношении венгерского меньшинства. Рассматривать венгерскую общину как ценность, а не как инструмент для дешевых политических кампаний.
https://ukraina.ru/20230628/1047630115.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, закарпатье, мукачево, венгрия, меньшинство, коррупция
На Украине можно купить "все и вся". Венгерский журналист о поездке в Закарпатье
Закарпатье, как и Украина в целом, пронизано коррупцией на всех уровнях – от бытового до государственного, там можно купить "все и вся". К такому выводу пришел журналист венгерского издания Mandiner, который недавно посетил этот регион Украины.
Журналист посетил города Берегсас и Мукачево. По его словам, имидж региона с прошлого года особо не изменился, но условия жизни несколько улучшились.
"В прошлом году нам удавалось бродить по магазинам с фонариками, школы были пусты, а город Берегово каждый день на долгие часы оставался без света и отопления. На данный момент, по крайней мере, люди, живущие там, не испытывают недостатка в базовых услугах, но ужасное состояние дорог, закрытые магазины и опустевшие семейные дома свидетельствуют о затянувшейся войне", - отметил он.
Журналист коснулся положения венгерского меньшинства в Закарпатье и назвал их положение состоянием "между надеждой безысходностью", что одновременно относится и к общему положению дел в регионе. По его словам, Киев в последние годы сначала "недобросовестно разыгрывал национальные карты, а затем шел на слабые уступки, выдаваемые за жесть силы".
"Киев создает крайне шовинистический закон о языке, а затем видоизменяет его в рамках внешнеполитической игры, сохраняя самые элементарные условия для изучения венгерского языка. К разгулу антивенгерского клана Балога (Андрей Балога – мэр Мукачево и Виктор Балога – его отец, депутат праламента. – Ред.) власти относятся с благосклонным прощением, а затем восстанавливают дважды арестованного директора школы во главе потрепанного венгерского учреждения", - отмечается в материале.
Журналист подчеркивает, что выход из этой ситуации нужно искать с помощью разумной внешней политики.
"Если мы смеем мечтать о членстве Украины в ЕС, мы также должны думать о судьбе 100-120-тысячной венгерской общины, члены которой до сих пор живут на родине", - заявил он.
Таким образом, поддержка любого начинания ЕС может возникнуть только с учетом будущего венгров, подчеркнул журналист.
По его словам, изменение геополитической ситуации дает Украине уникальную возможность переформулировать свою политику в отношении венгерского меньшинства и рассматривать его как ценность, а не как инструмент для дешевых политических кампаний.
Изменение геополитической ситуации дает Украине уникальную возможность переформулировать свою политику в отношении венгерского меньшинства. Рассматривать венгерскую общину как ценность, а не как инструмент для дешевых политических кампаний.