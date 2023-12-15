Украинских беженцев могут лишить убежища в Норвегии, если они уедут на праздники - 15.12.2023 Украина.ру
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Украинских беженцев могут лишить убежища в Норвегии, если они уедут на праздники
Украинских беженцев могут лишить убежища в Норвегии, если они уедут на праздники - 15.12.2023 Украина.ру
Украинских беженцев могут лишить убежища в Норвегии, если они уедут на праздники
Украинцы, получившие защиту в Норвегии, могут лишиться вида на жительство, если на рождественские праздники решат поехать на родину. Об этом 15 декабря сообщили норвежские власти, передает портал SchengenVisaInfo.
2023-12-15T12:37
2023-12-15T12:37
новости
норвегия
беженцы
украина
убежище
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В соответствии с общей директивой Министерства юстиции и готовности к чрезвычайным ситуациям Норвежскому управлению иммиграции (UDI), иностранные граждане, которым предоставлена ​​защита в Норвегии, могут столкнуться с риском потери вида на жительство, если они вернутся в страну, из которой они искали убежища, уточняет портал.Ранее из этой директивы было исключение для граждан Украины, пользующихся временной коллективной защитой, однако на сегодняшний день оно уже не действует.По словам министра юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, если украинцы, находящиеся под такой защитой, смогут поехать на Украину и вернуться в Норвегию, это может означать, что они больше не нуждаются в защите в Норвегии.Однако норвежские власти подчеркнули, что поездки, совершенные до вступления в силу этой директивы, не повлекут за собой отзыв разрешения. Также они не исключают, что в особых случаях граждане Украины все же могут получить разрешение на посещение родины.По информации норвежского правительства, с начала СВО общее количество украинских беженцев, которые попросили убежища в Норвегии, превысило 40 тыс. человек.
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Украина.ру
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новости, норвегия, беженцы, украина, убежище
Новости, Норвегия, беженцы, Украина, Убежище

Украинских беженцев могут лишить убежища в Норвегии, если они уедут на праздники

12:37 15.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Норвегия
Страны мира. Норвегия - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Украинцы, получившие защиту в Норвегии, могут лишиться вида на жительство, если на рождественские праздники решат поехать на родину. Об этом 15 декабря сообщили норвежские власти, передает портал SchengenVisaInfo.
В соответствии с общей директивой Министерства юстиции и готовности к чрезвычайным ситуациям Норвежскому управлению иммиграции (UDI), иностранные граждане, которым предоставлена ​​защита в Норвегии, могут столкнуться с риском потери вида на жительство, если они вернутся в страну, из которой они искали убежища, уточняет портал.
Ранее из этой директивы было исключение для граждан Украины, пользующихся временной коллективной защитой, однако на сегодняшний день оно уже не действует.
По словам министра юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, если украинцы, находящиеся под такой защитой, смогут поехать на Украину и вернуться в Норвегию, это может означать, что они больше не нуждаются в защите в Норвегии.
Однако норвежские власти подчеркнули, что поездки, совершенные до вступления в силу этой директивы, не повлекут за собой отзыв разрешения. Также они не исключают, что в особых случаях граждане Украины все же могут получить разрешение на посещение родины.
По информации норвежского правительства, с начала СВО общее количество украинских беженцев, которые попросили убежища в Норвегии, превысило 40 тыс. человек.
 
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