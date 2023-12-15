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Новая "зрада" с Чайковским: на этот раз в доме Байдена

Новая "зрада" с Чайковским: на этот раз в доме Байдена - 15.12.2023 Украина.ру

Новая "зрада" с Чайковским: на этот раз в доме Байдена

Накануне Первая леди США Джилл Байден опубликовала видео, снятое по мотивам балета Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик", публикация вызвала неоднозначную реакцию. Об этом 14 декабря сообщил в эфире телеканал Fox 26 Houston

2023-12-15T12:43

2023-12-15T12:43

2023-12-15T12:43

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На видео артисты в образах персонажей балета танцуют в празднично украшенном помещении, хореография напоминает фокстрот или чечеткой (американские журналисты выбрали для характеристики второй вариант).Негативную реакцию видео вызвало сразу по двум причинам: по стилистике максимально далекой от самого балета, и потому, что Чайковского в последнее время принято "отменять" как один из основных символов русской культуры.Телеканал провел голосование, по результатам которого 69% респондентов назвали видео "безумием".Ведущая телеэфира назвала ролик "позором" и отметила, что он напомнил ей эстетику американского фильма "Голодные игры" Гэри Росса.Подобные видео-эксперименты, разумеется, могут появляться в стране со свободой слова, но точно не в Белом Доме, отметила она.При этом видео было опубликовано на следующий день после неудачного визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Именно на Украине Чайковскому объявлена война, все постановки по его произведениям сняты из репертуара, а Министерство культуры, спустя два года, в конце концов добилось решения убрать имя композитора из названия Национальной академии музыки в Киеве.Скандал с Чайковским и его балетами "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" уже случался на днях: журналисты украинского издания "Захід.NET" опубликовали расследование о том, что коллектив из Львова – Royal Lviv Ballet – отправился в гастрольный тур по Восточной Европе с этими балетами.

https://ukraina.ru/20231213/1052044768.html

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новости, культура, петр ильич чайковский, балет, сша, джо байден