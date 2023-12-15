https://ukraina.ru/20231215/1052147807.html
Как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине — Дмитрий Пучков
Как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине — Дмитрий Пучков - 15.12.2023 Украина.ру
Как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине — Дмитрий Пучков
Публицист, писатель и переводчик Дмитрий Пучков рассказал о значении распада Советского Союза, сравнил начало Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также объяснил, почему массовое пришествие иностранного кино в Россию при президенте Борисе Ельцине оказалось вредным для нашей страны
2023-12-15T11:47
2023-12-15T11:47
2023-12-15T11:48
видео
дмитрий пучков
ссср
борис ельцин
джордж сорос
сша
вов
россия
распад
спецоперация
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00:21 – распад СССР: геополитическая катастрофа, устроенная национал-предателями;1:15 – сравнение начала СВО и начала Великой Отечественной;2:55 – пришествие американского кино в Россию: как Ельцин дал старт идеологической диверсии Сороса;6:11 – где должна проходить граница с Украиной?
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052147546_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6099f645995f5275175936e8e679f12.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, дмитрий пучков, ссср, борис ельцин, джордж сорос, сша, вов, россия, распад, спецоперация, сво, украина, граница, видео
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Как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине — Дмитрий Пучков
11:47 15.12.2023 (обновлено: 11:48 15.12.2023)
Публицист, писатель и переводчик Дмитрий Пучков рассказал о значении распада Советского Союза, сравнил начало Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также объяснил, почему массовое пришествие иностранного кино в Россию при президенте Борисе Ельцине оказалось вредным для нашей страны
00:21
– распад СССР: геополитическая катастрофа, устроенная национал-предателями;1:15
– сравнение начала СВО и начала Великой Отечественной;2:55
– пришествие американского кино в Россию: как Ельцин дал старт идеологической диверсии Сороса;6:11
– где должна проходить граница с Украиной?