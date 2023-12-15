Как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине — Дмитрий Пучков - 15.12.2023 Украина.ру
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Как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине — Дмитрий Пучков
Как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине — Дмитрий Пучков - 15.12.2023 Украина.ру
Как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине — Дмитрий Пучков
Публицист, писатель и переводчик Дмитрий Пучков рассказал о значении распада Советского Союза, сравнил начало Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также объяснил, почему массовое пришествие иностранного кино в Россию при президенте Борисе Ельцине оказалось вредным для нашей страны
2023-12-15T11:47
2023-12-15T11:48
видео
дмитрий пучков
ссср
борис ельцин
джордж сорос
сша
вов
россия
распад
спецоперация
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00:21 – распад СССР: геополитическая катастрофа, устроенная национал-предателями;1:15 – сравнение начала СВО и начала Великой Отечественной;2:55 – пришествие американского кино в Россию: как Ельцин дал старт идеологической диверсии Сороса;6:11 – где должна проходить граница с Украиной?
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видео, дмитрий пучков, ссср, борис ельцин, джордж сорос, сша, вов, россия, распад, спецоперация, сво, украина, граница, видео
Видео, Дмитрий Пучков, СССР, Борис Ельцин, Джордж Сорос, США, ВОВ, Россия, распад, Спецоперация, СВО, Украина, граница

Как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине — Дмитрий Пучков

11:47 15.12.2023 (обновлено: 11:48 15.12.2023)
 
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Публицист, писатель и переводчик Дмитрий Пучков рассказал о значении распада Советского Союза, сравнил начало Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также объяснил, почему массовое пришествие иностранного кино в Россию при президенте Борисе Ельцине оказалось вредным для нашей страны
00:21 – распад СССР: геополитическая катастрофа, устроенная национал-предателями;
1:15 – сравнение начала СВО и начала Великой Отечественной;
2:55 – пришествие американского кино в Россию: как Ельцин дал старт идеологической диверсии Сороса;
6:11 – где должна проходить граница с Украиной?
 
ВидеоДмитрий ПучковСССРБорис ЕльцинДжордж СоросСШАВОВРоссияраспадСпецоперацияСВОУкраинаграница
 
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