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Как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине — Дмитрий Пучков

Как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине — Дмитрий Пучков - 15.12.2023 Украина.ру

Как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине — Дмитрий Пучков

Публицист, писатель и переводчик Дмитрий Пучков рассказал о значении распада Советского Союза, сравнил начало Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также объяснил, почему массовое пришествие иностранного кино в Россию при президенте Борисе Ельцине оказалось вредным для нашей страны

2023-12-15T11:47

2023-12-15T11:47

2023-12-15T11:48

видео

дмитрий пучков

ссср

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распад

спецоперация

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00:21 – распад СССР: геополитическая катастрофа, устроенная национал-предателями;1:15 – сравнение начала СВО и начала Великой Отечественной;2:55 – пришествие американского кино в Россию: как Ельцин дал старт идеологической диверсии Сороса;6:11 – где должна проходить граница с Украиной?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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