https://ukraina.ru/20231215/1052144068.html

Украинский депутат попался на подделке документов - Офис генпрокурора

Украинский депутат попался на подделке документов - Офис генпрокурора - 15.12.2023 Украина.ру

Украинский депутат попался на подделке документов - Офис генпрокурора

Генпрокурор Украины инициировал уголовное дело против депутата Верховной Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александра Куницкого в связи с подделкой документов для незаконного выезда за границу. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора

2023-12-15T11:10

2023-12-15T11:10

2023-12-15T11:10

подделка

офис генпрокурора

новости

депутат

уголовное дело

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Минувшим летом Куницкий получил от украинского парламента разрешение на краткосрочную рабочую командировку в Израиль, однако задержался в ней на три недели вместо четырех дней.При этом в период отсутствия в стране он был замечен в аэропорту Флориды в США.Осенью 2023 года Куницкий уже становился фигурантом уголовных дел (о нанесении умышленных телесных повреждений средней тяжести, а также хулиганстве), когда вместе с другим нардепом от "Слуги народа" Артемом Дмитруком избил мужчину в центре Киева. Потерпевший заявлял, что депутаты обвинили его в мошенничестве и потребовали деньги. Не добившись желаемого, они устроили потасовку.

https://ukraina.ru/20230803/1048447848.html

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подделка, офис генпрокурора, новости, депутат, уголовное дело