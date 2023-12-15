Украинский депутат попался на подделке документов - Офис генпрокурора
Генпрокурор Украины инициировал уголовное дело против депутата Верховной Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александра Куницкого в связи с подделкой документов для незаконного выезда за границу. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора
Минувшим летом Куницкий получил от украинского парламента разрешение на краткосрочную рабочую командировку в Израиль, однако задержался в ней на три недели вместо четырех дней.
При этом в период отсутствия в стране он был замечен в аэропорту Флориды в США.
Осенью 2023 года Куницкий уже становился фигурантом уголовных дел (о нанесении умышленных телесных повреждений средней тяжести, а также хулиганстве), когда вместе с другим нардепом от "Слуги народа" Артемом Дмитруком избил мужчину в центре Киева.
Потерпевший заявлял, что депутаты обвинили его в мошенничестве и потребовали деньги. Не добившись желаемого, они устроили потасовку.