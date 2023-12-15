Украинский депутат попался на подделке документов - Офис генпрокурора - 15.12.2023 Украина.ру
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Украинский депутат попался на подделке документов - Офис генпрокурора
Украинский депутат попался на подделке документов - Офис генпрокурора - 15.12.2023 Украина.ру
Украинский депутат попался на подделке документов - Офис генпрокурора
Генпрокурор Украины инициировал уголовное дело против депутата Верховной Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александра Куницкого в связи с подделкой документов для незаконного выезда за границу. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора
2023-12-15T11:10
2023-12-15T11:10
подделка
офис генпрокурора
новости
депутат
уголовное дело
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Минувшим летом Куницкий получил от украинского парламента разрешение на краткосрочную рабочую командировку в Израиль, однако задержался в ней на три недели вместо четырех дней.При этом в период отсутствия в стране он был замечен в аэропорту Флориды в США.Осенью 2023 года Куницкий уже становился фигурантом уголовных дел (о нанесении умышленных телесных повреждений средней тяжести, а также хулиганстве), когда вместе с другим нардепом от "Слуги народа" Артемом Дмитруком избил мужчину в центре Киева. Потерпевший заявлял, что депутаты обвинили его в мошенничестве и потребовали деньги. Не добившись желаемого, они устроили потасовку.
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подделка, офис генпрокурора, новости, депутат, уголовное дело
подделка, Офис генпрокурора, Новости, депутат, уголовное дело

Украинский депутат попался на подделке документов - Офис генпрокурора

11:10 15.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Генпрокурор Украины инициировал уголовное дело против депутата Верховной Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александра Куницкого в связи с подделкой документов для незаконного выезда за границу. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора
Минувшим летом Куницкий получил от украинского парламента разрешение на краткосрочную рабочую командировку в Израиль, однако задержался в ней на три недели вместо четырех дней.
При этом в период отсутствия в стране он был замечен в аэропорту Флориды в США.
Осенью 2023 года Куницкий уже становился фигурантом уголовных дел (о нанесении умышленных телесных повреждений средней тяжести, а также хулиганстве), когда вместе с другим нардепом от "Слуги народа" Артемом Дмитруком избил мужчину в центре Киева.
Потерпевший заявлял, что депутаты обвинили его в мошенничестве и потребовали деньги. Не добившись желаемого, они устроили потасовку.
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 11:58
Выезжал за границу: СБУ проводит обыски у депутата Рады из-за подделки документов Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у депутата Верховной Рады из-за подделки документов. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе СБУ
 
подделкаОфис генпрокурораНовостидепутатуголовное дело
 
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