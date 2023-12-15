ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часового Яра - Марочко
Украинские военные размещают вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву Часового Яра в Донбассе. Об этом сообщил 15 декабря военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
По его словам, в районе населенного пункта Часов Яр подразделения ВСУ ведут артиллерийский огонь из частного сектора, где проживают мирные граждане.
"Также для огневых точек используются объекты критически важной инфраструктуры", - уточнил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Вчера, 08:33Миномётчики ВСУ погибли при попытке выстрелить некачественным боеприпасом – МарочкоТри миномётчика ВСУ погибли при попытке выстрелить по российским позициям на севере ЛНР, некачественный 120-мм боеприпас разорвался в стволе миномёта. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 14 декабря сообщает РИА Новости