ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часового Яра - Марочко

Миномётчики ВСУ погибли при попытке выстрелить некачественным боеприпасом – Марочко Три миномётчика ВСУ погибли при попытке выстрелить по российским позициям на севере ЛНР, некачественный 120-мм боеприпас разорвался в стволе миномёта. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 14 декабря сообщает РИА Новости