ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часового Яра - Марочко - 15.12.2023 Украина.ру
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ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часового Яра - Марочко
ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часового Яра - Марочко - 15.12.2023 Украина.ру
ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часового Яра - Марочко
Украинские военные размещают вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву Часового Яра в Донбассе. Об этом сообщил 15 декабря военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
2023-12-15T08:33
2023-12-15T08:33
андрей марочко
часов яр
новости
граждане
донбасс
всу
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По его словам, в районе населенного пункта Часов Яр подразделения ВСУ ведут артиллерийский огонь из частного сектора, где проживают мирные граждане.
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андрей марочко, часов яр, новости, граждане, донбасс, всу
Андрей Марочко, Часов Яр, Новости, граждане, Донбасс, ВСУ

ВСУ размещают вооружение в жилых районах Часового Яра - Марочко

08:33 15.12.2023
 
© vk.com / Андрей МарочкоАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© vk.com / Андрей Марочко
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Украинские военные размещают вооружение в жилых районах подконтрольного Киеву Часового Яра в Донбассе. Об этом сообщил 15 декабря военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
По его словам, в районе населенного пункта Часов Яр подразделения ВСУ ведут артиллерийский огонь из частного сектора, где проживают мирные граждане.
"Также для огневых точек используются объекты критически важной инфраструктуры", - уточнил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Вчера, 08:33
Миномётчики ВСУ погибли при попытке выстрелить некачественным боеприпасом – МарочкоТри миномётчика ВСУ погибли при попытке выстрелить по российским позициям на севере ЛНР, некачественный 120-мм боеприпас разорвался в стволе миномёта. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 14 декабря сообщает РИА Новости
 
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