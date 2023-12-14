В Луганске семью лебедей освободили из ледяного плена - 14.12.2023 Украина.ру
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В Луганске семью лебедей освободили из ледяного плена
В Луганске семью лебедей освободили из ледяного плена - 14.12.2023 Украина.ру
В Луганске семью лебедей освободили из ледяного плена
Пернатые не успели улететь до заморозков и вмерзли в пруд
2023-12-14T17:27
2023-12-14T17:32
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В Луганской Народной Республике, городе Ровеньки, на водоеме семья лебедей поселилась летом. С холодами птицы по какой-то причине не успели улететь в теплые края. На бедолаг обратили внимание жители города и попросили сотрудников регионального МЧС помочь.Сообщается, что в настоящее время птицы находятся в безопасности.
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Новости, Луганск, Луганская Народная Республика, спасение, МЧС, МЧС РФ

В Луганске семью лебедей освободили из ледяного плена

17:27 14.12.2023 (обновлено: 17:32 14.12.2023)
 
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Пернатые не успели улететь до заморозков и вмерзли в пруд
В Луганской Народной Республике, городе Ровеньки, на водоеме семья лебедей поселилась летом. С холодами птицы по какой-то причине не успели улететь в теплые края.
© МЧС России
В Луганске семью лебедей освободили из ледяного плена
1 из 3
© МЧС России
© МЧС России
В Луганске семью лебедей освободили из ледяного плена
2 из 3
© МЧС России
© МЧС России
В Луганске семью лебедей освободили из ледяного плена
3 из 3
© МЧС России
На бедолаг обратили внимание жители города и попросили сотрудников регионального МЧС помочь.

"Лед сковал пруд Больничный, и пернатые вмерзли в 6 метрах от берега. Сотрудники пожарно-спасательной части разрубили лед, спустили на воду резиновую лодку и добрались до птиц. Огнеборцы МЧС России освободили трех пернатых", рассказал Телеграм-канал ведомства 14 декабря.

Сообщается, что в настоящее время птицы находятся в безопасности.
 
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