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В Луганске семью лебедей освободили из ледяного плена

В Луганске семью лебедей освободили из ледяного плена - 14.12.2023 Украина.ру

В Луганске семью лебедей освободили из ледяного плена

Пернатые не успели улететь до заморозков и вмерзли в пруд

2023-12-14T17:27

2023-12-14T17:27

2023-12-14T17:32

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В Луганской Народной Республике, городе Ровеньки, на водоеме семья лебедей поселилась летом. С холодами птицы по какой-то причине не успели улететь в теплые края. На бедолаг обратили внимание жители города и попросили сотрудников регионального МЧС помочь.Сообщается, что в настоящее время птицы находятся в безопасности.

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новости, луганск, луганская народная республика, спасение, мчс, мчс рф, фото