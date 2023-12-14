https://ukraina.ru/20231214/1052121533.html
"Верить в великий народ России": Путин рассказал, какое напутствие дал бы себе в 2000 году
"Верить в великий народ России": Путин рассказал, какое напутствие дал бы себе в 2000 году - 14.12.2023 Украина.ру
"Верить в великий народ России": Путин рассказал, какое напутствие дал бы себе в 2000 году
Президент России Владимир Путин призвал верить в великий народ России. В вере залог успеха страны, добавил он в ходе большой пресс-конференции
2023-12-14T16:45
2023-12-14T16:45
2023-12-14T16:45
новости
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
пресс-конференция с путиным
народ
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Заключительный вопрос президенту России Владимиру Путину на большой пресс-конференции задал журналист газеты "Коммерсант" Андрей Колесников.Он поинтересовался, что бы российский лидер сказал себе в 2000 году, от чего бы предостерёг, о чём сожалеет."Верной дорогой идёте, товарищи!" - ответил Путин.Он сказал, что предупредил бы от "наивности и избыточной доверчивости к так называемым партнёрам".Что же касается советов и напутствий, президент убеждён, что нужно верить в великий народ."Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха в возрождении, становлении и развитии России", - заключил президент.
https://ukraina.ru/20231214/1052119725.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, пресс-конференция с путиным, народ
Новости, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, Пресс-конференция с Путиным, народ
"Верить в великий народ России": Путин рассказал, какое напутствие дал бы себе в 2000 году
Президент России Владимир Путин призвал верить в великий народ России. В вере залог успеха страны, добавил он в ходе большой пресс-конференции
Заключительный вопрос президенту России Владимиру Путину на большой пресс-конференции задал журналист газеты "Коммерсант" Андрей Колесников.
Он поинтересовался, что бы российский лидер сказал себе в 2000 году, от чего бы предостерёг, о чём сожалеет.
"Верной дорогой идёте, товарищи!" - ответил Путин.
Он сказал, что предупредил бы от "наивности и избыточной доверчивости к так называемым партнёрам".
Что же касается советов и напутствий, президент убеждён, что нужно верить в великий народ.
"Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха в возрождении, становлении и развитии России", - заключил президент.