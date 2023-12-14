https://ukraina.ru/20231214/1052121533.html

"Верить в великий народ России": Путин рассказал, какое напутствие дал бы себе в 2000 году

"Верить в великий народ России": Путин рассказал, какое напутствие дал бы себе в 2000 году - 14.12.2023 Украина.ру

"Верить в великий народ России": Путин рассказал, какое напутствие дал бы себе в 2000 году

Президент России Владимир Путин призвал верить в великий народ России. В вере залог успеха страны, добавил он в ходе большой пресс-конференции

2023-12-14T16:45

2023-12-14T16:45

2023-12-14T16:45

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россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

пресс-конференция с путиным

народ

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Заключительный вопрос президенту России Владимиру Путину на большой пресс-конференции задал журналист газеты "Коммерсант" Андрей Колесников.Он поинтересовался, что бы российский лидер сказал себе в 2000 году, от чего бы предостерёг, о чём сожалеет."Верной дорогой идёте, товарищи!" - ответил Путин.Он сказал, что предупредил бы от "наивности и избыточной доверчивости к так называемым партнёрам".Что же касается советов и напутствий, президент убеждён, что нужно верить в великий народ."Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха в возрождении, становлении и развитии России", - заключил президент.

https://ukraina.ru/20231214/1052119725.html

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