https://ukraina.ru/20231214/1052117715.html
СК РФ рассмотрит вопрос Путину о льготах для участников СВО из ЛДНР
СК РФ рассмотрит вопрос Путину о льготах для участников СВО из ЛДНР - 14.12.2023 Украина.ру
СК РФ рассмотрит вопрос Путину о льготах для участников СВО из ЛДНР
Военные следственные органы Следственного комитета России принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России Юлии Березы, которая является действующим военнослужащим. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 декабря в телеграм-канале ведомства.
2023-12-14T16:05
2023-12-14T16:05
2023-12-14T16:05
новости
ск рф
владимир путин
лнр
народная милиция лднр
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102675/67/1026756721_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_a0a109874716c8e839229c03dc4baf96.jpg
"Сотрудники Главного военного следственного управления СК России свяжутся с Юлией Берёзой для уточнения информации и решения вопроса", - отмечается в сообщении.Как сообщило издание Украина.ру, во время пресс-конференции "Итоги года" к президенту Владимиру Путину обратилась военнослужащая из ЛНР Юлия Береза. Она рассказала, что 10 мая 2022 года в Донецке с мужем поступила на службу в Народную милицию ДНР. Сейчас она столкнулась с проблемой оформления документов как участника СВО, так как удостоверение участника боевых действий ДНР действует только на территории республики. "В личном кабинете на сайте Минобороны такой записи нет", – рассказала женщина.Владимир Путин сказал, что он знаком с проблемой. По его словам, вопрос в том, что контракты были заключены в период, когда ЛДНР не входили в состав РФ. При этом президент отметил, что есть пути признания на территории РФ документов и выдачи соответствующих документов от имени РФ. Этим занимаются соответствующие комиссии, созданы на территории ЛДНР.
https://ukraina.ru/20231214/1052108875.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102675/67/1026756721_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_8178e24234bf6f44014c9e20e5f394a6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ск рф, владимир путин, лнр, народная милиция лднр, сво
Новости, СК РФ, Владимир Путин, ЛНР, Народная милиция ЛДНР, СВО
СК РФ рассмотрит вопрос Путину о льготах для участников СВО из ЛДНР
Военные следственные органы Следственного комитета России принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России Юлии Березы, которая является действующим военнослужащим. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 декабря в телеграм-канале ведомства.
"Сотрудники Главного военного следственного управления СК России свяжутся с Юлией Берёзой для уточнения информации и решения вопроса", - отмечается в сообщении.
Как сообщило издание Украина.ру, во время пресс-конференции "Итоги года" к президенту Владимиру Путину обратилась военнослужащая из ЛНР Юлия Береза. Она рассказала, что 10 мая 2022 года в Донецке с мужем поступила на службу в Народную милицию ДНР. Сейчас она столкнулась с проблемой оформления документов как участника СВО, так как удостоверение участника боевых действий ДНР действует только на территории республики. "В личном кабинете на сайте Минобороны такой записи нет", – рассказала женщина.
Владимир Путин сказал, что он знаком с проблемой. По его словам, вопрос в том, что контракты были заключены в период, когда ЛДНР не входили в состав РФ. При этом президент отметил, что есть пути признания на территории РФ документов и выдачи соответствующих документов от имени РФ. Этим занимаются соответствующие комиссии, созданы на территории ЛДНР.