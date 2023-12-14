https://ukraina.ru/20231214/1052117715.html

СК РФ рассмотрит вопрос Путину о льготах для участников СВО из ЛДНР

СК РФ рассмотрит вопрос Путину о льготах для участников СВО из ЛДНР - 14.12.2023 Украина.ру

СК РФ рассмотрит вопрос Путину о льготах для участников СВО из ЛДНР

Военные следственные органы Следственного комитета России принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России Юлии Березы, которая является действующим военнослужащим. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 декабря в телеграм-канале ведомства.

2023-12-14T16:05

2023-12-14T16:05

2023-12-14T16:05

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"Сотрудники Главного военного следственного управления СК России свяжутся с Юлией Берёзой для уточнения информации и решения вопроса", - отмечается в сообщении.Как сообщило издание Украина.ру, во время пресс-конференции "Итоги года" к президенту Владимиру Путину обратилась военнослужащая из ЛНР Юлия Береза. Она рассказала, что 10 мая 2022 года в Донецке с мужем поступила на службу в Народную милицию ДНР. Сейчас она столкнулась с проблемой оформления документов как участника СВО, так как удостоверение участника боевых действий ДНР действует только на территории республики. "В личном кабинете на сайте Минобороны такой записи нет", – рассказала женщина.Владимир Путин сказал, что он знаком с проблемой. По его словам, вопрос в том, что контракты были заключены в период, когда ЛДНР не входили в состав РФ. При этом президент отметил, что есть пути признания на территории РФ документов и выдачи соответствующих документов от имени РФ. Этим занимаются соответствующие комиссии, созданы на территории ЛДНР.

https://ukraina.ru/20231214/1052108875.html

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