СК РФ рассмотрит вопрос Путину о льготах для участников СВО из ЛДНР - 14.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231214/1052117715.html
СК РФ рассмотрит вопрос Путину о льготах для участников СВО из ЛДНР
СК РФ рассмотрит вопрос Путину о льготах для участников СВО из ЛДНР - 14.12.2023 Украина.ру
СК РФ рассмотрит вопрос Путину о льготах для участников СВО из ЛДНР
Военные следственные органы Следственного комитета России принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России Юлии Березы, которая является действующим военнослужащим. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 декабря в телеграм-канале ведомства.
2023-12-14T16:05
2023-12-14T16:05
новости
ск рф
владимир путин
лнр
народная милиция лднр
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102675/67/1026756721_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_a0a109874716c8e839229c03dc4baf96.jpg
"Сотрудники Главного военного следственного управления СК России свяжутся с Юлией Берёзой для уточнения информации и решения вопроса", - отмечается в сообщении.Как сообщило издание Украина.ру, во время пресс-конференции "Итоги года" к президенту Владимиру Путину обратилась военнослужащая из ЛНР Юлия Береза. Она рассказала, что 10 мая 2022 года в Донецке с мужем поступила на службу в Народную милицию ДНР. Сейчас она столкнулась с проблемой оформления документов как участника СВО, так как удостоверение участника боевых действий ДНР действует только на территории республики. "В личном кабинете на сайте Минобороны такой записи нет", – рассказала женщина.Владимир Путин сказал, что он знаком с проблемой. По его словам, вопрос в том, что контракты были заключены в период, когда ЛДНР не входили в состав РФ. При этом президент отметил, что есть пути признания на территории РФ документов и выдачи соответствующих документов от имени РФ. Этим занимаются соответствующие комиссии, созданы на территории ЛДНР.
https://ukraina.ru/20231214/1052108875.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102675/67/1026756721_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_8178e24234bf6f44014c9e20e5f394a6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ск рф, владимир путин, лнр, народная милиция лднр, сво
Новости, СК РФ, Владимир Путин, ЛНР, Народная милиция ЛДНР, СВО

СК РФ рассмотрит вопрос Путину о льготах для участников СВО из ЛДНР

16:05 14.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийСледственный комитет РФ
Следственный комитет РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Читать в
Военные следственные органы Следственного комитета России принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России Юлии Березы, которая является действующим военнослужащим. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 декабря в телеграм-канале ведомства.
"Сотрудники Главного военного следственного управления СК России свяжутся с Юлией Берёзой для уточнения информации и решения вопроса", - отмечается в сообщении.
Как сообщило издание Украина.ру, во время пресс-конференции "Итоги года" к президенту Владимиру Путину обратилась военнослужащая из ЛНР Юлия Береза. Она рассказала, что 10 мая 2022 года в Донецке с мужем поступила на службу в Народную милицию ДНР. Сейчас она столкнулась с проблемой оформления документов как участника СВО, так как удостоверение участника боевых действий ДНР действует только на территории республики. "В личном кабинете на сайте Минобороны такой записи нет", – рассказала женщина.
Владимир Путин сказал, что он знаком с проблемой. По его словам, вопрос в том, что контракты были заключены в период, когда ЛДНР не входили в состав РФ. При этом президент отметил, что есть пути признания на территории РФ документов и выдачи соответствующих документов от имени РФ. Этим занимаются соответствующие комиссии, созданы на территории ЛДНР.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14:04
Путин рассказал о решении проблемы оформления льгот для участников СВО из ДонбассаПрезидент знаком с проблемой. Уже запущен механизм признания Минобороны России документов военнослужащих, выданных на Донбассе
 
НовостиСК РФВладимир ПутинЛНРНародная милиция ЛДНРСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала