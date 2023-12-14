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Волонтёров по всей России необходимо уравнять в правах - Путин
Волонтёров по всей России необходимо уравнять в правах - Путин - 14.12.2023 Украина.ру
Волонтёров по всей России необходимо уравнять в правах - Путин
Президент России Владимир Путин согласился с тем, что необходимо уравнять в правах волонтёров из всех регионов России. Об этом он заявил 14 декабря в ходе большой пресс-конференции
2023-12-14T15:41
2023-12-14T15:41
2023-12-14T15:52
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Волонтёр из Донецкой Народной Республики рассказал, что ребята из других регионов, когда приезжают в Донбасс с гуманитарной миссией, получают страховку. В случае ранения или гибели, их родные получат выплаты, отметил он.Президент России согласился с тем, что жители Донбасса находятся в постоянной опасности. Соответственно, предоставление волонтёрам страховки на случай ранения или гибели должно быть единым для всех жителей России."Необходимо уравнять в правах волонтёров из новых регионов РФ, в том числе по страховке", - согласился Путин.
https://ukraina.ru/20231212/1051930881.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Волонтёров по всей России необходимо уравнять в правах - Путин
15:41 14.12.2023 (обновлено: 15:52 14.12.2023)
Президент России Владимир Путин согласился с тем, что необходимо уравнять в правах волонтёров из всех регионов России. Об этом он заявил 14 декабря в ходе большой пресс-конференции