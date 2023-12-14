Волонтёров по всей России необходимо уравнять в правах - Путин - 14.12.2023 Украина.ру
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Волонтёров по всей России необходимо уравнять в правах - Путин
Волонтёров по всей России необходимо уравнять в правах - Путин - 14.12.2023 Украина.ру
Волонтёров по всей России необходимо уравнять в правах - Путин
Президент России Владимир Путин согласился с тем, что необходимо уравнять в правах волонтёров из всех регионов России. Об этом он заявил 14 декабря в ходе большой пресс-конференции
2023-12-14T15:41
2023-12-14T15:52
новости
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
россия
пресс-конференция с путиным
днр
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лнр
волонтеры
страховка
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Волонтёр из Донецкой Народной Республики рассказал, что ребята из других регионов, когда приезжают в Донбасс с гуманитарной миссией, получают страховку. В случае ранения или гибели, их родные получат выплаты, отметил он.Президент России согласился с тем, что жители Донбасса находятся в постоянной опасности. Соответственно, предоставление волонтёрам страховки на случай ранения или гибели должно быть единым для всех жителей России."Необходимо уравнять в правах волонтёров из новых регионов РФ, в том числе по страховке", - согласился Путин.
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новости, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, россия, пресс-конференция с путиным, днр, лднр, лнр, волонтеры, страховка, новые регионы
Новости, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, Россия, Пресс-конференция с Путиным, ДНР, ЛДНР, ЛНР, волонтеры, страховка, Новые регионы

Волонтёров по всей России необходимо уравнять в правах - Путин

15:41 14.12.2023 (обновлено: 15:52 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Президент России Владимир Путин согласился с тем, что необходимо уравнять в правах волонтёров из всех регионов России. Об этом он заявил 14 декабря в ходе большой пресс-конференции
Волонтёр из Донецкой Народной Республики рассказал, что ребята из других регионов, когда приезжают в Донбасс с гуманитарной миссией, получают страховку. В случае ранения или гибели, их родные получат выплаты, отметил он.
Президент России согласился с тем, что жители Донбасса находятся в постоянной опасности. Соответственно, предоставление волонтёрам страховки на случай ранения или гибели должно быть единым для всех жителей России.
"Необходимо уравнять в правах волонтёров из новых регионов РФ, в том числе по страховке", - согласился Путин.
ГУ Российский Научный Центр Хирургии имени Б.В.Петровского - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 02:32
Прифронтовой госпиталь в Донбассе оснастили оборудованием из ЛенобластиОборудование для операционных и хирургические расходники привезли в прифронтовой госпиталь в Донбассе из Ленинградской области. Об этом губернатор Александр Дрозденко 12 декабря сообщает в своём телеграм-канале
 
НовостиВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром ПутинымРоссияПресс-конференция с ПутинымДНРЛДНРЛНРволонтерыстраховкаНовые регионы
 
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