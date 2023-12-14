https://ukraina.ru/20231214/1052115054.html
Генштаб ВСУ закупился "величайшими святынями РПЦ", шахматами и хрусталем
Генштаб ВСУ закупился "величайшими святынями РПЦ", шахматами и хрусталем - 14.12.2023 Украина.ру
Генштаб ВСУ закупился "величайшими святынями РПЦ", шахматами и хрусталем
На покупки было потрачено более 4 млн гривен, пишет Телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на проект "Слидство инфо"
2023-12-14T15:00
2023-12-14T15:00
2023-12-14T15:00
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За последний год Генштаб ВСУ купил 12 икон в серебре и позолоте, каждая из которых стоила около 10 тыс. гривен.Также Генштаб приобрел шахматы за почти 40 тыс. грн, 10 наборов хрустальной посуды за 68,8 тыс. грн. 3,9 млн было потрачено на наградные часы, из которых 1,1 млн – на покупку смарт-часов. Например, в июне Генштаб купил 21 Apple Watch за 290 тыс. грн.
https://ukraina.ru/20231214/1052103025.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, всу, подарок, икона
Новости, Новости Украины, ВСУ, подарок, икона
Генштаб ВСУ закупился "величайшими святынями РПЦ", шахматами и хрусталем
На покупки было потрачено более 4 млн гривен, пишет Телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на проект "Слидство инфо"