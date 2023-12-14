https://ukraina.ru/20231214/1052115054.html

Генштаб ВСУ закупился "величайшими святынями РПЦ", шахматами и хрусталем

Генштаб ВСУ закупился "величайшими святынями РПЦ", шахматами и хрусталем - 14.12.2023 Украина.ру

Генштаб ВСУ закупился "величайшими святынями РПЦ", шахматами и хрусталем

На покупки было потрачено более 4 млн гривен, пишет Телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на проект "Слидство инфо"

2023-12-14T15:00

2023-12-14T15:00

2023-12-14T15:00

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За последний год Генштаб ВСУ купил 12 икон в серебре и позолоте, каждая из которых стоила около 10 тыс. гривен.Также Генштаб приобрел шахматы за почти 40 тыс. грн, 10 наборов хрустальной посуды за 68,8 тыс. грн. 3,9 млн было потрачено на наградные часы, из которых 1,1 млн – на покупку смарт-часов. Например, в июне Генштаб купил 21 Apple Watch за 290 тыс. грн.

https://ukraina.ru/20231214/1052103025.html

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