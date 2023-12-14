Генштаб ВСУ закупился "величайшими святынями РПЦ", шахматами и хрусталем - 14.12.2023 Украина.ру
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Генштаб ВСУ закупился "величайшими святынями РПЦ", шахматами и хрусталем
Генштаб ВСУ закупился "величайшими святынями РПЦ", шахматами и хрусталем - 14.12.2023 Украина.ру
Генштаб ВСУ закупился "величайшими святынями РПЦ", шахматами и хрусталем
На покупки было потрачено более 4 млн гривен, пишет Телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на проект "Слидство инфо"
2023-12-14T15:00
2023-12-14T15:00
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За последний год Генштаб ВСУ купил 12 икон в серебре и позолоте, каждая из которых стоила около 10 тыс. гривен.Также Генштаб приобрел шахматы за почти 40 тыс. грн, 10 наборов хрустальной посуды за 68,8 тыс. грн. 3,9 млн было потрачено на наградные часы, из которых 1,1 млн – на покупку смарт-часов. Например, в июне Генштаб купил 21 Apple Watch за 290 тыс. грн.
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новости, новости украины, всу, подарок, икона
Новости, Новости Украины, ВСУ, подарок, икона

Генштаб ВСУ закупился "величайшими святынями РПЦ", шахматами и хрусталем

15:00 14.12.2023
 
Генштаб ВСУ в 2023 году закупился "величайшими святынями РПЦ", шахматами и хрусталем
Генштаб ВСУ в 2023 году закупился величайшими святынями РПЦ, шахматами и хрусталем
Читать в
На покупки было потрачено более 4 млн гривен, пишет Телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на проект "Слидство инфо"
За последний год Генштаб ВСУ купил 12 икон в серебре и позолоте, каждая из которых стоила около 10 тыс. гривен.
"В частности, пару месяцев назад была куплена Казанская икона Божьей Матери - "одна из величайших святынь Русской православной церкви", – говорится в сообщении.
Также Генштаб приобрел шахматы за почти 40 тыс. грн, 10 наборов хрустальной посуды за 68,8 тыс. грн.
3,9 млн было потрачено на наградные часы, из которых 1,1 млн – на покупку смарт-часов. Например, в июне Генштаб купил 21 Apple Watch за 290 тыс. грн.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Путин: "Бросать личный состав ВСУ в "огневой мешок" – глупо со стороны политического руководства Украины"Путин рассказал о ходе СВО на левом берегу Днепра в Херсонской области у Крынок
 
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15:08Каких зайцев убьют США, ликвидировав Зеленского, и почему шансы на это очень высоки - Матвейчев
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