https://ukraina.ru/20231214/1052111437.html
Эстония отправит Украине военную помощь на 80 млн евро
Эстония отправит Украине военную помощь на 80 млн евро - 14.12.2023 Украина.ру
Эстония отправит Украине военную помощь на 80 млн евро
Пакет военной помощи на 80 млн евро Украине передаст Эстония. Об этом 14 декабря сообщил министр обороны республики Ханно Певкур на пресс-конференции правительства, передают РИА Новости.
2023-12-14T14:39
2023-12-14T14:39
2023-12-14T14:39
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эстония
украина
военная помощь
javelin
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По его словам, последний пакет помощи, помимо большого количества противотанковых ракет Javelin, включает пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различную наземную и водную технику, а также водолазное оборудование.Певкур отметил, что точный объем и детали поставок не разглашаются по соображениям безопасности.Министр обороны Эстонии считает, что предоставление Украине очередного пакета военной помощи не нанесет ущерба обороноспособности его страны, так как необходимые запасы будут пополнены.Напоминаем, что с 2002 года Эстония предоставила Украине военную помощь почти на 500 млн евро или около 1,4% ВВП республики.
https://ukraina.ru/20231116/1051088095.html
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Украина.ру
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новости, эстония, украина, военная помощь, javelin
Новости, Эстония, Украина, военная помощь, Javelin
Эстония отправит Украине военную помощь на 80 млн евро
Пакет военной помощи на 80 млн евро Украине передаст Эстония. Об этом 14 декабря сообщил министр обороны республики Ханно Певкур на пресс-конференции правительства, передают РИА Новости.
По его словам, последний пакет помощи, помимо большого количества противотанковых ракет Javelin, включает пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различную наземную и водную технику, а также водолазное оборудование.
Певкур отметил, что точный объем и детали поставок не разглашаются по соображениям безопасности.
Министр обороны Эстонии считает, что предоставление Украине очередного пакета военной помощи не нанесет ущерба обороноспособности его страны, так как необходимые запасы будут пополнены.
Напоминаем, что с 2002 года Эстония предоставила Украине военную помощь почти на 500 млн евро или около 1,4% ВВП республики.