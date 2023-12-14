https://ukraina.ru/20231214/1052108119.html
Путин указал на зависимость международных спортивных организаций от спонсоров
Путин указал на зависимость международных спортивных организаций от спонсоров - 14.12.2023 Украина.ру
Путин указал на зависимость международных спортивных организаций от спонсоров
Международные спортивные чиновники слишком увлеклись бизнес стороной спортивных движений, попали в зависимость от спонсоров. Об этом заявил 14 декабря президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции
2023-12-14T13:43
2023-12-14T13:43
2023-12-14T13:43
владимир путин
спорт
россия
спонсоры
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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"Они попали в огромную зависимость от спонсоров, спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Там и внутренних проблем достаточно. Если они будут действовать и дальше таким же образом, они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма, она страдает сегодня", - сказал Путин.Он указал, что российские спортсмены тренируются годами, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе, на Олимпийских играх. По его словам, несмотря на отсутствие флага российских спортсменов знают. В начале месяца Международный олимпийский комитет сообщил, что до Олимпиады-2024 допускаются спортсмены из России и Белоруссии, которые сумели пройти квалификацию. Атлеты будут выступать в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. Спортсмены и персонал, которые активно поддерживают события на Украине или имеют связь с военными структурами России или Белоруссии, не будут допущены до участия, заявил МОК.
https://ukraina.ru/20231214/1052101728.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, спорт, россия, спонсоры, новости
Путин указал на зависимость международных спортивных организаций от спонсоров
Международные спортивные чиновники слишком увлеклись бизнес стороной спортивных движений, попали в зависимость от спонсоров. Об этом заявил 14 декабря президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции
"Они попали в огромную зависимость от спонсоров, спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Там и внутренних проблем достаточно. Если они будут действовать и дальше таким же образом, они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма, она страдает сегодня", - сказал Путин.
Он указал, что российские спортсмены тренируются годами, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе, на Олимпийских играх. По его словам, несмотря на отсутствие флага российских спортсменов знают.
В начале месяца Международный олимпийский комитет сообщил, что до Олимпиады-2024 допускаются спортсмены из России и Белоруссии, которые сумели пройти квалификацию. Атлеты будут выступать в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. Спортсмены и персонал, которые активно поддерживают события на Украине или имеют связь с военными структурами России или Белоруссии, не будут допущены до участия, заявил МОК.