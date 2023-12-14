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Путин указал на зависимость международных спортивных организаций от спонсоров

Путин указал на зависимость международных спортивных организаций от спонсоров - 14.12.2023 Украина.ру

Путин указал на зависимость международных спортивных организаций от спонсоров

Международные спортивные чиновники слишком увлеклись бизнес стороной спортивных движений, попали в зависимость от спонсоров. Об этом заявил 14 декабря президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции

2023-12-14T13:43

2023-12-14T13:43

2023-12-14T13:43

владимир путин

спорт

россия

спонсоры

новости

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"Они попали в огромную зависимость от спонсоров, спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Там и внутренних проблем достаточно. Если они будут действовать и дальше таким же образом, они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма, она страдает сегодня", - сказал Путин.Он указал, что российские спортсмены тренируются годами, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе, на Олимпийских играх. По его словам, несмотря на отсутствие флага российских спортсменов знают. В начале месяца Международный олимпийский комитет сообщил, что до Олимпиады-2024 допускаются спортсмены из России и Белоруссии, которые сумели пройти квалификацию. Атлеты будут выступать в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. Спортсмены и персонал, которые активно поддерживают события на Украине или имеют связь с военными структурами России или Белоруссии, не будут допущены до участия, заявил МОК.

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владимир путин, спорт, россия, спонсоры, новости