Путин указал на зависимость международных спортивных организаций от спонсоров - 14.12.2023 Украина.ру
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Путин указал на зависимость международных спортивных организаций от спонсоров
Путин указал на зависимость международных спортивных организаций от спонсоров - 14.12.2023 Украина.ру
Путин указал на зависимость международных спортивных организаций от спонсоров
Международные спортивные чиновники слишком увлеклись бизнес стороной спортивных движений, попали в зависимость от спонсоров. Об этом заявил 14 декабря президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции
2023-12-14T13:43
2023-12-14T13:43
владимир путин
спорт
россия
спонсоры
новости
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"Они попали в огромную зависимость от спонсоров, спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Там и внутренних проблем достаточно. Если они будут действовать и дальше таким же образом, они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма, она страдает сегодня", - сказал Путин.Он указал, что российские спортсмены тренируются годами, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе, на Олимпийских играх. По его словам, несмотря на отсутствие флага российских спортсменов знают. В начале месяца Международный олимпийский комитет сообщил, что до Олимпиады-2024 допускаются спортсмены из России и Белоруссии, которые сумели пройти квалификацию. Атлеты будут выступать в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. Спортсмены и персонал, которые активно поддерживают события на Украине или имеют связь с военными структурами России или Белоруссии, не будут допущены до участия, заявил МОК.
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владимир путин, спорт, россия, спонсоры, новости
Владимир Путин, спорт, Россия, спонсоры, Новости

Путин указал на зависимость международных спортивных организаций от спонсоров

13:43 14.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
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Международные спортивные чиновники слишком увлеклись бизнес стороной спортивных движений, попали в зависимость от спонсоров. Об этом заявил 14 декабря президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции
"Они попали в огромную зависимость от спонсоров, спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Там и внутренних проблем достаточно. Если они будут действовать и дальше таким же образом, они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма, она страдает сегодня", - сказал Путин.
Он указал, что российские спортсмены тренируются годами, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе, на Олимпийских играх. По его словам, несмотря на отсутствие флага российских спортсменов знают.
В начале месяца Международный олимпийский комитет сообщил, что до Олимпиады-2024 допускаются спортсмены из России и Белоруссии, которые сумели пройти квалификацию. Атлеты будут выступать в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. Спортсмены и персонал, которые активно поддерживают события на Украине или имеют связь с военными структурами России или Белоруссии, не будут допущены до участия, заявил МОК.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
12:47
Путин объяснил, что необходимо для нормализации отношений с ЕСНормализация отношений с Евросоюзом зависит не только от России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 14 декабря на большой пресс-конференции
 
Владимир ПутинспортРоссияспонсорыНовости
 
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