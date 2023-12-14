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Украина получила транш МВФ на 900 млн долларов

Украина получила транш МВФ на 900 млн долларов - 14.12.2023 Украина.ру

Украина получила транш МВФ на 900 млн долларов

Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) на 900 млн долларов. Об этом 14 декабря сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в соцсетях.

2023-12-14T13:12

2023-12-14T13:12

2023-12-14T13:12

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Транш ранее был одобрен МВФ по программе расширенного финансирования. Деньги уже поступили на счет и пойдут в бюджет, уточнил Шмыгаль."Украина получила на свои счета от МВФ около 900 млн долларов. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета", - говорится в сообщении."За быстрые решения в пользу Украины" Шмыгаль поблагодарил главу МВФ Кристалину Георгиеву.Программа в рамках механизма расширенного финансирования МВФ – это четырехлетняя программа общим объемом 15,6 млрд долларов. Всего Украина получила уже около 4,5 млрд долларов.

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новости, украина, мвф, транш, деньги, бюджет