Украина получила транш МВФ на 900 млн долларов
© Фото : коллаж Украина.РуШмыгаль коллаж
© Фото : коллаж Украина.Ру
Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) на 900 млн долларов. Об этом 14 декабря сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в соцсетях.
Транш ранее был одобрен МВФ по программе расширенного финансирования. Деньги уже поступили на счет и пойдут в бюджет, уточнил Шмыгаль.
"Украина получила на свои счета от МВФ около 900 млн долларов. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета", - говорится в сообщении.
"За быстрые решения в пользу Украины" Шмыгаль поблагодарил главу МВФ Кристалину Георгиеву.
Программа в рамках механизма расширенного финансирования МВФ – это четырехлетняя программа общим объемом 15,6 млрд долларов. Всего Украина получила уже около 4,5 млрд долларов.
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