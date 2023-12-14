Украина получила транш МВФ на 900 млн долларов - 14.12.2023 Украина.ру
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Украина получила транш МВФ на 900 млн долларов
Украина получила транш МВФ на 900 млн долларов - 14.12.2023 Украина.ру
Украина получила транш МВФ на 900 млн долларов
Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) на 900 млн долларов. Об этом 14 декабря сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в соцсетях.
2023-12-14T13:12
2023-12-14T13:12
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Транш ранее был одобрен МВФ по программе расширенного финансирования. Деньги уже поступили на счет и пойдут в бюджет, уточнил Шмыгаль."Украина получила на свои счета от МВФ около 900 млн долларов. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета", - говорится в сообщении."За быстрые решения в пользу Украины" Шмыгаль поблагодарил главу МВФ Кристалину Георгиеву.Программа в рамках механизма расширенного финансирования МВФ – это четырехлетняя программа общим объемом 15,6 млрд долларов. Всего Украина получила уже около 4,5 млрд долларов.
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новости, украина, мвф, транш, деньги, бюджет
Новости, Украина, МВФ, транш, деньги, бюджет

Украина получила транш МВФ на 900 млн долларов

13:12 14.12.2023
 
© Фото : коллаж Украина.РуШмыгаль коллаж
Шмыгаль коллаж - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) на 900 млн долларов. Об этом 14 декабря сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в соцсетях.
Транш ранее был одобрен МВФ по программе расширенного финансирования. Деньги уже поступили на счет и пойдут в бюджет, уточнил Шмыгаль.
"Украина получила на свои счета от МВФ около 900 млн долларов. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета", - говорится в сообщении.
"За быстрые решения в пользу Украины" Шмыгаль поблагодарил главу МВФ Кристалину Георгиеву.
Программа в рамках механизма расширенного финансирования МВФ – это четырехлетняя программа общим объемом 15,6 млрд долларов. Всего Украина получила уже около 4,5 млрд долларов.
27 ноября, 20:21
Миллиарды евро на восстановление Киеву выделил Европейский инвестбанк Европейский инвестиционный банк собрал для Украины более 7,5 миллиардов евро. Эти средства пойдут на проекты восстановления, сообщил премьер министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с президентом Европейского инвестбанка (ЕИБ) Вернером Хойером
 
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