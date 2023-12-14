https://ukraina.ru/20231214/1052103025.html

Путин: "Бросать личный состав ВСУ в "огневой мешок" – глупо со стороны политического руководства Украины"

Путин: "Бросать личный состав ВСУ в "огневой мешок" – глупо со стороны политического руководства Украины" - 14.12.2023 Украина.ру

Путин: "Бросать личный состав ВСУ в "огневой мешок" – глупо со стороны политического руководства Украины"

Путин рассказал о ходе СВО на левом берегу Днепра в Херсонской области у Крынок

2023-12-14T12:55

2023-12-14T12:55

2023-12-14T13:23

владимир путин

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потери всу

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новости

россия

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Армия Украины понесла большие потери на левом берегу Днепра, серьезный урон получили в том числе элитные штурмовые отряды ВСУ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции "Итоги года". Он уверен, что решение провести контрнаступление на левый берег Днепра и попытаться продвинуться в строну Крыма – большая ошибка со стороны руководства киевского режима.Он уверен, что приказ проводить контрнаступление имеет исключительно политический подтекст:"Я считаю, что только по политическим соображениям личный состав бросают туда [в огневой мешок]. А связано это, вероятно, с поездками руководства Украины по заграницам, чтобы выклянчить дополнительные деньги на содержание страны. Подход видимо такой: пока ездят и клянчат, нужно показывать хоть какой-то результат, закрывая глаза не потери", – пояснит президент.Путин назвал подобные решения глупостью:При этом, если говорить о военной тактике, то такие решения со стороны руководства Украины играют на руку ВС РФ:"Я какое-то время назад сказал начальнику Генштаба ВС РФ: не спешите их [ВСУ] оттуда выдавливать. Нам выгодно, чтобы они бездумно подавали туда личный состав. Такова логика вооруженной борьбы. Но это трагедия для Украины, я считаю", – сказал Путин.

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