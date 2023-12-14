Путин: "Бросать личный состав ВСУ в "огневой мешок" – глупо со стороны политического руководства Украины" - 14.12.2023 Украина.ру
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Путин: "Бросать личный состав ВСУ в "огневой мешок" – глупо со стороны политического руководства Украины"
Путин: "Бросать личный состав ВСУ в "огневой мешок" – глупо со стороны политического руководства Украины" - 14.12.2023 Украина.ру
Путин: "Бросать личный состав ВСУ в "огневой мешок" – глупо со стороны политического руководства Украины"
Путин рассказал о ходе СВО на левом берегу Днепра в Херсонской области у Крынок
2023-12-14T12:55
2023-12-14T13:23
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
всу
потери всу
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Армия Украины понесла большие потери на левом берегу Днепра, серьезный урон получили в том числе элитные штурмовые отряды ВСУ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции "Итоги года". Он уверен, что решение провести контрнаступление на левый берег Днепра и попытаться продвинуться в строну Крыма – большая ошибка со стороны руководства киевского режима.Он уверен, что приказ проводить контрнаступление имеет исключительно политический подтекст:"Я считаю, что только по политическим соображениям личный состав бросают туда [в огневой мешок]. А связано это, вероятно, с поездками руководства Украины по заграницам, чтобы выклянчить дополнительные деньги на содержание страны. Подход видимо такой: пока ездят и клянчат, нужно показывать хоть какой-то результат, закрывая глаза не потери", – пояснит президент.Путин назвал подобные решения глупостью:При этом, если говорить о военной тактике, то такие решения со стороны руководства Украины играют на руку ВС РФ:"Я какое-то время назад сказал начальнику Генштаба ВС РФ: не спешите их [ВСУ] оттуда выдавливать. Нам выгодно, чтобы они бездумно подавали туда личный состав. Такова логика вооруженной борьбы. Но это трагедия для Украины, я считаю", – сказал Путин.
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, всу, потери всу, сво, новости, россия
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Новости, Россия

Путин: "Бросать личный состав ВСУ в "огневой мешок" – глупо со стороны политического руководства Украины"

12:55 14.12.2023 (обновлено: 13:23 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Путин рассказал о ходе СВО на левом берегу Днепра в Херсонской области у Крынок
Армия Украины понесла большие потери на левом берегу Днепра, серьезный урон получили в том числе элитные штурмовые отряды ВСУ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции "Итоги года". Он уверен, что решение провести контрнаступление на левый берег Днепра и попытаться продвинуться в строну Крыма – большая ошибка со стороны руководства киевского режима.

"ВСУ сосредоточила удары по очень узкому участку берега. Для того, чтобы сберечь личный состав, наши отошли на несколько метров в лесопосадку. ВСУ попытались зайти на берег, а там участок небольшой – около 300 метров. Я вообще не понимаю, зачем они это делают. Даже сами военнослужащие украинские говорят, что это дорога в один конец. Для того, чтобы подать туда [на левый берег] личный состав, надо использовать лодки – под огнем артиллерии, дронов и других средств поражения. В результате у наших военнослужащих потери санитарные – несколько человек ранены. У противника – десятки погибших. Просто они попали в огневой мешок", – рассказал Путин.

Он уверен, что приказ проводить контрнаступление имеет исключительно политический подтекст:
"Я считаю, что только по политическим соображениям личный состав бросают туда [в огневой мешок]. А связано это, вероятно, с поездками руководства Украины по заграницам, чтобы выклянчить дополнительные деньги на содержание страны. Подход видимо такой: пока ездят и клянчат, нужно показывать хоть какой-то результат, закрывая глаза не потери", – пояснит президент.
Путин назвал подобные решения глупостью:
"Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны", – заключил президент.
При этом, если говорить о военной тактике, то такие решения со стороны руководства Украины играют на руку ВС РФ:
"Я какое-то время назад сказал начальнику Генштаба ВС РФ: не спешите их [ВСУ] оттуда выдавливать. Нам выгодно, чтобы они бездумно подавали туда личный состав. Такова логика вооруженной борьбы. Но это трагедия для Украины, я считаю", – сказал Путин.
 
Владимир ПутинПрямая линия с Владимиром ПутинымВСУпотери ВСУСВОНовостиРоссия
 
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