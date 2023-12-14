https://ukraina.ru/20231214/1052097486.html

Безуглая возмутилась: почему только 300 тыс. украинцев из миллиона на фронте?

Безуглая возмутилась: почему только 300 тыс. украинцев из миллиона на фронте? - 14.12.2023 Украина.ру

Безуглая возмутилась: почему только 300 тыс. украинцев из миллиона на фронте?

Депутат украинского парламента предложила привлекать гражданских подрядчиков для выполнения тыловых операций, а военным поручить выполнение прямых обязанностей – исполнение боевых задач. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook*

2023-12-14T11:40

2023-12-14T11:40

2023-12-14T11:40

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На дисбаланс между участвующими в боевых действиях военнослужащих ВСУ и выполняющими работы в тылу в качестве подрядчиков обратила внимание депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.Безуглая предложила для тыловых операций привлекать гражданских подрядчиков, в военнослужащих освободить от этой работы и отправлять на доподготовку и выполнение боевых задач "в ходе замены собратьев".По ее мнению, от такого варианта выиграют все. Кроме этого, привлечение бизнеса для выполнения работ положительно скажется на экономике Украины:Депутат добавила, что весной перед южным контрнаступлением приезжала в расположение ВСУ и спрашивала у генералов, почему те просто наблюдают, как русские год строят фортификации в направлении Токмака и "настолько обнаглели, что привлекали гражданских подрядчиков?""Потом ездила в одну из бригад, в которой пытались дронами мешать им это делать чисто на энтузиазме. Потому что из командования никаких таких заданий не было", – добавила Марьяна Безуглая.Также Безуглая предлагает установить ротации в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП)."Люди, которые приедут из боя, будут точно активнее заниматься мобилизационной работой, а вот ТЦКшникам полезно будет получить боевой опыт", – пояснила депутат и добавила, что планирует инициировать соответствующие поправки на законодательном уровне.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20231212/1051959911.html

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