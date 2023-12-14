https://ukraina.ru/20231214/1052097486.html
Безуглая возмутилась: почему только 300 тыс. украинцев из миллиона на фронте?
Безуглая возмутилась: почему только 300 тыс. украинцев из миллиона на фронте? - 14.12.2023 Украина.ру
Безуглая возмутилась: почему только 300 тыс. украинцев из миллиона на фронте?
Депутат украинского парламента предложила привлекать гражданских подрядчиков для выполнения тыловых операций, а военным поручить выполнение прямых обязанностей – исполнение боевых задач. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook*
2023-12-14T11:40
2023-12-14T11:40
2023-12-14T11:40
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На дисбаланс между участвующими в боевых действиях военнослужащих ВСУ и выполняющими работы в тылу в качестве подрядчиков обратила внимание депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.Безуглая предложила для тыловых операций привлекать гражданских подрядчиков, в военнослужащих освободить от этой работы и отправлять на доподготовку и выполнение боевых задач "в ходе замены собратьев".По ее мнению, от такого варианта выиграют все. Кроме этого, привлечение бизнеса для выполнения работ положительно скажется на экономике Украины:Депутат добавила, что весной перед южным контрнаступлением приезжала в расположение ВСУ и спрашивала у генералов, почему те просто наблюдают, как русские год строят фортификации в направлении Токмака и "настолько обнаглели, что привлекали гражданских подрядчиков?""Потом ездила в одну из бригад, в которой пытались дронами мешать им это делать чисто на энтузиазме. Потому что из командования никаких таких заданий не было", – добавила Марьяна Безуглая.Также Безуглая предлагает установить ротации в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП)."Люди, которые приедут из боя, будут точно активнее заниматься мобилизационной работой, а вот ТЦКшникам полезно будет получить боевой опыт", – пояснила депутат и добавила, что планирует инициировать соответствующие поправки на законодательном уровне.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, новости украины, марьяна безуглая, всу
Безуглая возмутилась: почему только 300 тыс. украинцев из миллиона на фронте?
Депутат украинского парламента предложила привлекать гражданских подрядчиков для выполнения тыловых операций, а военным поручить выполнение прямых обязанностей – исполнение боевых задач. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook*
На дисбаланс между участвующими в боевых действиях военнослужащих ВСУ и выполняющими работы в тылу в качестве подрядчиков обратила внимание депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.
"Мне здесь пишут про тыловое обеспечение бла-бла-бла, поэтому у нас где-то 300 тыс. воюет, а около 700 тыс. не воюет. А Генштабу ВСУ все ок, так и нужно. Ротации, демобилизация – нет. Кроме открытых вопросов, почему одни воинские части никогда не были на фронте, а другие бригады не выводились с фронта на восстановление вообще", – сказала депутат.
Безуглая предложила для тыловых операций привлекать гражданских подрядчиков, в военнослужащих освободить от этой работы и отправлять на доподготовку и выполнение боевых задач "в ходе замены собратьев".
По ее мнению, от такого варианта выиграют все. Кроме этого, привлечение бизнеса для выполнения работ положительно скажется на экономике Украины:
"Бюджет 2024 года на национальную безопасность и оборону 1,7 трлн грн. ВСУ могли бы стать прекрасным заказчиком услуг у украинского бизнеса. Это поддержка экономики и повышение эффективности. Новая почта, Укрпочта или OLX разбираются в доставке лучше, чем командование сил логистики с полковниками по 20 лет выслуги. Построение фортификаций как подряд-заказ от ВСУ? Даже россияне это делают...", – объяснила Безуглая.
Депутат добавила, что весной перед южным контрнаступлением приезжала в расположение ВСУ и спрашивала у генералов, почему те просто наблюдают, как русские год строят фортификации в направлении Токмака и "настолько обнаглели, что привлекали гражданских подрядчиков?"
"Потом ездила в одну из бригад, в которой пытались дронами мешать им это делать чисто на энтузиазме. Потому что из командования никаких таких заданий не было", – добавила Марьяна Безуглая.
Также Безуглая предлагает установить ротации в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).
"Люди, которые приедут из боя, будут точно активнее заниматься мобилизационной работой, а вот ТЦКшникам полезно будет получить боевой опыт", – пояснила депутат и добавила, что планирует инициировать соответствующие поправки на законодательном уровне.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.