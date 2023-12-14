https://ukraina.ru/20231214/1052097335.html
Денег нет, но... Кошкин о расплате США за конфликт на Украине и о том, кто будет вместо Зеленского
Денег нет, но... Кошкин о расплате США за конфликт на Украине и о том, кто будет вместо Зеленского - 14.12.2023 Украина.ру
Денег нет, но... Кошкин о расплате США за конфликт на Украине и о том, кто будет вместо Зеленского
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру оценил вояж Зеленского в США, рассказал о планах Вашингтона по украинскому конфликту и опаснейшие эксперименты с биологическим оружием, которые проводят на Украине США
2023-12-14T11:32
2023-12-14T11:32
2023-12-14T11:32
видео
андрей кошкин
сша
украина
запад
великобритания
россия
биологическое оружие
сво
флот
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00:50 – что Байден сможет выпросить у Конгресса США для Зеленского?04:46 – замена Зеленского и перспективы украинского конфликта;09:41 – как США намереваются остановить украинский конфликт на выгодных для себя условиях?12:30 – морская коалиция по поддержке Украины: на что сейчас способна Великобритания?15:19 – опасные эксперименты США на Украине: почему Запад замалчивает опыты на людях?18:37 – как пройдёт зимняя часть военной кампании?
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, андрей кошкин, сша, украина, запад, великобритания, россия, биологическое оружие, сво, флот, оружие, джо байден, владимир зеленский, спецоперация, вашингтон, видео
Видео, Андрей Кошкин, США, Украина, Запад, Великобритания, Россия, биологическое оружие, СВО, флот, оружие, Джо Байден, Владимир Зеленский, Спецоперация, Вашингтон
Денег нет, но... Кошкин о расплате США за конфликт на Украине и о том, кто будет вместо Зеленского
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру оценил вояж Зеленского в США, рассказал о планах Вашингтона по украинскому конфликту и опаснейшие эксперименты с биологическим оружием, которые проводят на Украине США
00:50 – что Байден сможет выпросить у Конгресса США для Зеленского?
04:46 – замена Зеленского и перспективы украинского конфликта;
09:41 – как США намереваются остановить украинский конфликт на выгодных для себя условиях?
12:30 – морская коалиция по поддержке Украины: на что сейчас способна Великобритания?
15:19 – опасные эксперименты США на Украине: почему Запад замалчивает опыты на людях?
18:37 – как пройдёт зимняя часть военной кампании?