https://ukraina.ru/20231214/1052097335.html

Денег нет, но... Кошкин о расплате США за конфликт на Украине и о том, кто будет вместо Зеленского

Денег нет, но... Кошкин о расплате США за конфликт на Украине и о том, кто будет вместо Зеленского - 14.12.2023 Украина.ру

Денег нет, но... Кошкин о расплате США за конфликт на Украине и о том, кто будет вместо Зеленского

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру оценил вояж Зеленского в США, рассказал о планах Вашингтона по украинскому конфликту и опаснейшие эксперименты с биологическим оружием, которые проводят на Украине США

2023-12-14T11:32

2023-12-14T11:32

2023-12-14T11:32

видео

андрей кошкин

сша

украина

запад

великобритания

россия

биологическое оружие

сво

флот

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00:50 – что Байден сможет выпросить у Конгресса США для Зеленского?04:46 – замена Зеленского и перспективы украинского конфликта;09:41 – как США намереваются остановить украинский конфликт на выгодных для себя условиях?12:30 – морская коалиция по поддержке Украины: на что сейчас способна Великобритания?15:19 – опасные эксперименты США на Украине: почему Запад замалчивает опыты на людях?18:37 – как пройдёт зимняя часть военной кампании?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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