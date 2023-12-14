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Российские штурмовики уничтожили бойцов ВСУ у Работино

Российские штурмовики уничтожили бойцов ВСУ у Работино - 14.12.2023 Украина.ру

Российские штурмовики уничтожили бойцов ВСУ у Работино

Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2023-12-14T07:58

2023-12-14T07:58

2023-12-14T07:58

работино

село

штурм

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вс рф

всу

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"Воины-десантники... зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, и плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника", - говорится в материале.Там добавили, что десантники смогли овладеть позициями ВСУ и закрепиться на них, а после провели зачистку.Село Работино в Запорожской области находится недалеко от автотрассы Т0408, ведущей к городу Токмак, который контролируют ВС РФ. Оно стало одной из самых горячих точек во время неудачного контрнаступления ВСУ.

https://ukraina.ru/20231130/1051611643.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

работино, село, штурм, новости, вс рф, всу