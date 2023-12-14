Российские штурмовики уничтожили бойцов ВСУ у Работино
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШтурмовые отряды совершенствуют боевые навыки в зоне СВО
Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Воины-десантники... зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, и плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника", - говорится в материале.
Там добавили, что десантники смогли овладеть позициями ВСУ и закрепиться на них, а после провели зачистку.
"По итогам боя было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, двое сдались в плен", - рассказали в ведомстве.
Село Работино в Запорожской области находится недалеко от автотрассы Т0408, ведущей к городу Токмак, который контролируют ВС РФ. Оно стало одной из самых горячих точек во время неудачного контрнаступления ВСУ.
30 ноября, 07:13Российские десантники нанесли удар по позициям ВСУ у РаботиноРасчет гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанес удар по замаскированным укрепленным позициям и боевой технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино, сообщили 30 ноября в Минобороны России