https://ukraina.ru/20231214/1052087040.html

Золотые резервы России установили новый рекорд стоимости

Золотые резервы России установили новый рекорд стоимости - 14.12.2023 Украина.ру

Золотые резервы России установили новый рекорд стоимости

Рост мировых цен на золото увеличил стоимость золотых резервов России до 151,9 миллиарда долларов, при этом в физическом выражении запас этого металла сократился примерно на 16 тонн. Об этом со ссылкой на данные ЦБ РФ 14 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-14T04:40

2023-12-14T04:40

2023-12-14T04:40

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Из анализа данных следует, что вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2%, достигнув рекордного в современной истории уровня 151,9 миллиарда долларов. В октябре стоимость золотого запаса России составляла 148,7 миллиарда долларов.При этом, в физическом выражении золотой запас уменьшается уже второй месяц подряд, в ноябре он "полегчал" примерно на 16 тонн, до 2 315 тонн.Ранее ЦБ РФ сообщил о росте международных резервов страны в ноябре почти на три процента, до максимальных с апреля 592,4 миллиарда долларов.

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новости, россия, золото, золотовалютный резерв, центробанк рф, статистика