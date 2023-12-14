Золотые резервы России установили новый рекорд стоимости
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДрагоценные металлы, произведенные на предприятии "Красцветмет"
Рост мировых цен на золото увеличил стоимость золотых резервов России до 151,9 миллиарда долларов, при этом в физическом выражении запас этого металла сократился примерно на 16 тонн. Об этом со ссылкой на данные ЦБ РФ 14 декабря сообщает РИА Новости
Из анализа данных следует, что вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2%, достигнув рекордного в современной истории уровня 151,9 миллиарда долларов. В октябре стоимость золотого запаса России составляла 148,7 миллиарда долларов.
При этом, в физическом выражении золотой запас уменьшается уже второй месяц подряд, в ноябре он "полегчал" примерно на 16 тонн, до 2 315 тонн.
Ранее ЦБ РФ сообщил о росте международных резервов страны в ноябре почти на три процента, до максимальных с апреля 592,4 миллиарда долларов.
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