https://ukraina.ru/20231213/1052083477.html

Судьба Украины висит на волоске – The Washington Post

Судьба Украины висит на волоске – The Washington Post - 13.12.2023 Украина.ру

Судьба Украины висит на волоске – The Washington Post

Европейский обозреватель издания The Washington Post Ли Хокстедер открыто заявил, что Киев рискует проиграть в противостоянии с Россией. По его мнению, главный риск заключается не в тупике на фронте Спецоперации, а в капитуляции Украины

2023-12-13T21:30

2023-12-13T21:30

2023-12-13T21:31

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По его мнению, "судьба Украины висит на волоске", так как боевики киевского режима неспособны отвоевать территорию у российских сил. Ключевую роль играет и неопределённость связанная с дальнейшим финансированием Украины. ВСУ при отсутствии новой военной помощи "могут быть вынуждены отступить, сократить свои оборонительные линии и покинуть территорию". Отмечается также, что полный разгром украинской армии в ближайшие месяцы маловероятен, но и президент России Владимир Путин, по мнению Хокстедера, рассчитывает на длительные боевые действия. Подводя итоги, автор подчёркивает, что сроки капитуляции Украины могут быть ускорены в том случае, если Запад сейчас не одобрит военную помощь Киеву. Европейский обозреватель добавляет, что такой сценарий нанесёт "ошеломляющий удар по престижу и авторитету Запада", так как окажется, что все обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" были пусты.

https://ukraina.ru/20231213/1052082644.html

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новости, украина, россия, сша, военная помощь, военная техника, финансирование, сво, спецоперация, всу