Судьба Украины висит на волоске – The Washington Post - 13.12.2023 Украина.ру
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Судьба Украины висит на волоске – The Washington Post
Судьба Украины висит на волоске – The Washington Post - 13.12.2023 Украина.ру
Судьба Украины висит на волоске – The Washington Post
Европейский обозреватель издания The Washington Post Ли Хокстедер открыто заявил, что Киев рискует проиграть в противостоянии с Россией. По его мнению, главный риск заключается не в тупике на фронте Спецоперации, а в капитуляции Украины
2023-12-13T21:30
2023-12-13T21:31
новости
украина
россия
сша
военная помощь
военная техника
финансирование
сво
спецоперация
всу
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По его мнению, "судьба Украины висит на волоске", так как боевики киевского режима неспособны отвоевать территорию у российских сил. Ключевую роль играет и неопределённость связанная с дальнейшим финансированием Украины. ВСУ при отсутствии новой военной помощи "могут быть вынуждены отступить, сократить свои оборонительные линии и покинуть территорию". Отмечается также, что полный разгром украинской армии в ближайшие месяцы маловероятен, но и президент России Владимир Путин, по мнению Хокстедера, рассчитывает на длительные боевые действия. Подводя итоги, автор подчёркивает, что сроки капитуляции Украины могут быть ускорены в том случае, если Запад сейчас не одобрит военную помощь Киеву. Европейский обозреватель добавляет, что такой сценарий нанесёт "ошеломляющий удар по престижу и авторитету Запада", так как окажется, что все обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" были пусты.
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новости, украина, россия, сша, военная помощь, военная техника, финансирование, сво, спецоперация, всу
Новости, Украина, Россия, США, военная помощь, военная техника, финансирование, СВО, Спецоперация, ВСУ

Судьба Украины висит на волоске – The Washington Post

21:30 13.12.2023 (обновлено: 21:31 13.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Европейский обозреватель издания The Washington Post Ли Хокстедер открыто заявил, что Киев рискует проиграть в противостоянии с Россией. По его мнению, главный риск заключается не в тупике на фронте Спецоперации, а в капитуляции Украины

"Потенциальный финал российско-украинской войны внезапно прозвучал вслух: Киев рискует проиграть – и пострадать от невообразимой бойни и её последствий", - утверждает автор.

По его мнению, "судьба Украины висит на волоске", так как боевики киевского режима неспособны отвоевать территорию у российских сил. Ключевую роль играет и неопределённость связанная с дальнейшим финансированием Украины.
"Без вливаний денежных средств, оружия и боеприпасов вряд ли сохранится даже разочаровывающий статус-кво уходящего года", - считает Хокстедер. 
ВСУ при отсутствии новой военной помощи "могут быть вынуждены отступить, сократить свои оборонительные линии и покинуть территорию". Отмечается также, что полный разгром украинской армии в ближайшие месяцы маловероятен, но и президент России Владимир Путин, по мнению Хокстедера, рассчитывает на длительные боевые действия.
"Главным преимуществом (Владимира) Путина является стратегическое терпение — способность переждать то, что, как он уверен, ограничено политической волей и ресурсами Запада для поддержания Украины. В конце концов, полагает он, Украина будет вынуждена капитулировать", – говорится в статье.
Подводя итоги, автор подчёркивает, что сроки капитуляции Украины могут быть ускорены в том случае, если Запад сейчас не одобрит военную помощь Киеву. Европейский обозреватель добавляет, что такой сценарий нанесёт "ошеломляющий удар по престижу и авторитету Запада", так как окажется, что все обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" были пусты.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
19:29
В США предположили когда в конфликт с РФ вступит НАТОВ случае поражения Украины в конфликт с Россией вмешается НАТО. Такое мнение выразил сенатор, член Демократической партии США Шеррод Браун в интервью газете Тhe Washington Post
 
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