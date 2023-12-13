https://ukraina.ru/20231213/1052082902.html

Правда нас рисковать заставляла: военкоры поют о своей работе. "Новая корреспондентская". Встречайте!

Правда нас рисковать заставляла: военкоры поют о своей работе. "Новая корреспондентская". Встречайте! - 13.12.2023 Украина.ру

Правда нас рисковать заставляла: военкоры поют о своей работе. "Новая корреспондентская". Встречайте!

Международная медиагруппа "Россия сегодня" представила песню "Новая корреспондентская", которую спели наши военкоры, работающие в зоне специальной военной... Украина.ру, 13.12.2023

2023-12-13T19:42

2023-12-13T19:42

2023-12-13T19:54

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миа "россия сегодня"

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военкор

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Международная медиагруппа "Россия сегодня" представила песню "Новая корреспондентская", которую спели наши военкоры, работающие в зоне специальной военной операции. В записи с огромным воодушевлением приняли участие многие сотрудники медиагруппы, в том числе и её руководитель Дмитрий Киселёв. Мультимедийное издание Украина.ру представляли военкоры Фёдор Громов и Василий Ткач, а также Александр Чаленко. Смотрите клип и отчёт о презентации песни в сюжете нашего издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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