Правда нас рисковать заставляла: военкоры поют о своей работе. "Новая корреспондентская". Встречайте! - 13.12.2023 Украина.ру
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Правда нас рисковать заставляла: военкоры поют о своей работе. "Новая корреспондентская". Встречайте!
Правда нас рисковать заставляла: военкоры поют о своей работе. "Новая корреспондентская". Встречайте! - 13.12.2023 Украина.ру
Правда нас рисковать заставляла: военкоры поют о своей работе. "Новая корреспондентская". Встречайте!
Международная медиагруппа "Россия сегодня" представила песню "Новая корреспондентская", которую спели наши военкоры, работающие в зоне специальной военной... Украина.ру, 13.12.2023
2023-12-13T19:42
2023-12-13T19:54
видео
клип
миа "россия сегодня"
песня
военкор
сво
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Международная медиагруппа "Россия сегодня" представила песню "Новая корреспондентская", которую спели наши военкоры, работающие в зоне специальной военной операции. В записи с огромным воодушевлением приняли участие многие сотрудники медиагруппы, в том числе и её руководитель Дмитрий Киселёв. Мультимедийное издание Украина.ру представляли военкоры Фёдор Громов и Василий Ткач, а также Александр Чаленко. Смотрите клип и отчёт о презентации песни в сюжете нашего издания.
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452
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видео, клип, миа "россия сегодня", песня, военкор, сво, видео
Видео, клип, МИА "Россия сегодня", песня, военкор, СВО

Правда нас рисковать заставляла: военкоры поют о своей работе. "Новая корреспондентская". Встречайте!

19:42 13.12.2023 (обновлено: 19:54 13.12.2023)
 
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Международная медиагруппа "Россия сегодня" представила песню "Новая корреспондентская", которую спели наши военкоры, работающие в зоне специальной военной операции.
В записи с огромным воодушевлением приняли участие многие сотрудники медиагруппы, в том числе и её руководитель Дмитрий Киселёв. Мультимедийное издание Украина.ру представляли военкоры Фёдор Громов и Василий Ткач, а также Александр Чаленко.
Смотрите клип и отчёт о презентации песни в сюжете нашего издания.
 
ВидеоклипМИА "Россия сегодня"песнявоенкорСВО
 
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