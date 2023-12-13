Зеленский объяснил отсутствие результатов у ВСУ обычным "зимним замедлением"
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
"Это не о кризисе, это о зиме", пояснил президент Украины на пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы
Президент Владимир Зеленский прокомментировал статью NYT, которая советует Украине переходить к обороне вместо наступления.
"По заявлениях генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так – в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции: контрнаступательные или оборонительные. Поэтому я думаю, что этот сигнал связан именно с этим", – сказал президент Украины.
Зеленский заверил участников пресс-конференции, что россияне не добились никаких побед на фронте в этом году. Сейчас основной план ВСУ – сдержать противника.
"Зимой все замедляется по многим причинам, мы говорим об обороне именно востока государства, потому что большинство войск РФ сосредоточено там. <...> Поэтому самое главное там сдерживать и уничтожать их", – подчеркнул он.
Также Зеленский добавил, что ВСУ будет готовиться к следующим военным операциям.
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