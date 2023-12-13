Зеленский объяснил отсутствие результатов у ВСУ обычным "зимним замедлением" - 13.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231213/1052081917.html
Зеленский объяснил отсутствие результатов у ВСУ обычным "зимним замедлением"
Зеленский объяснил отсутствие результатов у ВСУ обычным "зимним замедлением" - 13.12.2023 Украина.ру
Зеленский объяснил отсутствие результатов у ВСУ обычным "зимним замедлением"
"Это не о кризисе, это о зиме", пояснил президент Украины на пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы
2023-12-13T18:22
2023-12-13T18:22
новости
новости украины
всу
владимир зеленский
зима
наступление
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052081781_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_82f965090edc3ce4b694dec7da4b2c06.jpg
Президент Владимир Зеленский прокомментировал статью NYT, которая советует Украине переходить к обороне вместо наступления.Зеленский заверил участников пресс-конференции, что россияне не добились никаких побед на фронте в этом году. Сейчас основной план ВСУ – сдержать противника. Также Зеленский добавил, что ВСУ будет готовиться к следующим военным операциям.
https://ukraina.ru/20231213/1052008687.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052081781_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_3fb0afdeba19c7cdd2ef7c309afe791a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, всу, владимир зеленский, зима, наступление, оборона
Новости, Новости Украины, ВСУ, Владимир Зеленский, зима, наступление, оборона

Зеленский объяснил отсутствие результатов у ВСУ обычным "зимним замедлением"

18:22 13.12.2023
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
Читать в
"Это не о кризисе, это о зиме", пояснил президент Украины на пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы
Президент Владимир Зеленский прокомментировал статью NYT, которая советует Украине переходить к обороне вместо наступления.
"По заявлениях генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так – в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции: контрнаступательные или оборонительные. Поэтому я думаю, что этот сигнал связан именно с этим", – сказал президент Украины.
Зеленский заверил участников пресс-конференции, что россияне не добились никаких побед на фронте в этом году. Сейчас основной план ВСУ – сдержать противника.

"Зимой все замедляется по многим причинам, мы говорим об обороне именно востока государства, потому что большинство войск РФ сосредоточено там. <...> Поэтому самое главное там сдерживать и уничтожать их", – подчеркнул он.

Также Зеленский добавил, что ВСУ будет готовиться к следующим военным операциям.
ВСУ оружие окоп ООС АТО - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
05:40
"Нам это выгодно": военный историк объяснил, что произойдет, если зимой ВСУ засядут в длительной оборонеУ ВСУ большие проблемы с технической составляющей, недостаточно танков и артиллерии, чтобы купировать прорывы ВС РФ. Если Киев действительно перейдет к стратегической обороне, то для России это будет выгодно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
НовостиНовости УкраиныВСУВладимир Зеленскийзиманаступлениеоборона
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:12В МИД РФ предупредили о последствиях использования ВСУ F-16 с авиабаз стран НАТО
18:54Зеленский заявил, что ВС РФ не заняли никаких украинских территорий
18:33ЕК отказалась разморозить €10 млрд для Венгрии
18:22Зеленский объяснил отсутствие результатов у ВСУ обычным "зимним замедлением"
18:01Зеленский в Осло, откуда на Белоруссию готовилось нападение, "после Марьинки – Победа". Итоги 13 декабря
17:43Борис Акунин помечтал с "Зеленским" о расколе России, общественники написали в ФСБ
17:24Снова Туск. Какой будет политика нового правительства Польши по отношению к Украине и украинцам
17:11"У нас с этим все понятно" – Медведев заявил о поддержке на выборах кандидатуры Путина
17:07Куда переброшены основные резервы ВСУ и что планирует Россия: Мощанский о десяти сталинских ударах
16:49Итоги визита Зеленского в США, ситуация на фронте. О чём говорили эксперты 13 декабря
16:33Конец "зеленому шапито". Сколько стоил визит Зеленского в США? И зачем он туда поехал?
16:29Дмитрий Медведев пообещал, что будущее точно не будет скучным
16:18Поддержка Израиля важнее Украины - губернатор Флориды
16:02"Америка сдалась". Эксперты о визите Зеленского в Вашингтон
15:45"Перешла на родную мову": выступление фон дер Ляйен закончилось громким лаем
15:44Абонентам "Киевстара" заблокировали национальный роуминг
15:30Сальдо рассказал, что изменилось в Херсонской области за год
14:58Трамп намерен признать право Северной Кореи иметь ядерное оружие – Politico
14:38Норвегия выделит Украине более 24 миллиардов рублей и новое ПВО
14:30"Время Украины ещё не пришло": Киев не выполнил ни одного требования для вступления в ЕС - Орбан
Лента новостейМолния