Зеленский объяснил отсутствие результатов у ВСУ обычным "зимним замедлением"

"Нам это выгодно": военный историк объяснил, что произойдет, если зимой ВСУ засядут в длительной обороне У ВСУ большие проблемы с технической составляющей, недостаточно танков и артиллерии, чтобы купировать прорывы ВС РФ. Если Киев действительно перейдет к стратегической обороне, то для России это будет выгодно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук