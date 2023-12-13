https://ukraina.ru/20231213/1052080743.html

Зеленский в Осло, откуда на Белоруссию готовилось нападение, "после Марьинки – Победа". Итоги 13 декабря

Зеленский в Осло, откуда на Белоруссию готовилось нападение, "после Марьинки – Победа". Итоги 13 декабря - 13.12.2023 Украина.ру

Зеленский в Осло, откуда на Белоруссию готовилось нападение, "после Марьинки – Победа". Итоги 13 декабря

Норвегия пообещала Украине финансовую помощь, но ВСУ уходит в оборону; КГБ Белоруссии сообщило о подготовке нападения; военкоры пишут, что Марьинка фактически под контролем ВС РФ

2023-12-13T18:01

2023-12-13T18:01

2023-12-13T18:05

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

украина

норвегия

обстрелы

белоруссия

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Визит Зеленского ОслоПосле встречи с американским президентом Джозефом Байденом и Конгрессом США в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский посетил с неанонсированным визитом столицу Норвегии, Осло.В Осло он поучаствовал в Саммите Украина – Северная Европа, который проводится во второй раз. Кроме Зеленского участие приняли лидеры Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции. Также украинский президент запланировал встречу с королем Норвегии Геральдом V и стортингом, норвежским парламентом."Норвегия – один из глобальных лидеров в поддержке Украины", - заявил Зеленский.По результату Саммита была проведена совместная пресс-конференция его участников, Норвегия пообещала Украине помощь размером в 1,8 млрд долларов в 2024 году.Премьер-министр страны Йонас Ган Стере разъяснил, на что должна пойти помощь:- 800 млн долл. на финансовую и гуманитарную поддержку;- 1 млрд долл. - на пособия и зарплаты медсестрам, врачам, учителям и другим бюджетникам.Также, по его словам, Осло увеличит производство боеприпасов для помощи Украине.Накануне, 12 декабря Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Байден на встрече с президентом Украины заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, если Конгресс не примет решения о выделении для Украины нового финансирования, данный пакет помощи окажется одним из последних.Несмотря на обещание новой помощи от стран Запада, американское издание The New York Times пишет о том, что союзники настойчиво советуют ВСУ переходить в оборону и строить укрепления.Зеленский прокомментировал материал:"Ситуация на фронте не кризисная. Зимой все операции замедляются, поэтому важно сдержать оккупантов. По заявлениях генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так – в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции: контрнаступательные или оборонительные. Поэтому я думаю, что этот сигнал связан именно с этим", – сказал он.Бои за МарьинкуРоссийские военкоры и Telegram-каналы, связанные с ситуацией на фронте, сообщают, что Марьинка (небольшой город и укрепрайон ВСУ в Донецкой Народной Республике) фактически находится под контролем российских военных. Минобороны пока не подтверждало эту информацию.Telegram-канал "Архангел спецназа" публикует видео установки российского триколора над Марьинкой, эксперт центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин пишет, что ВС РФ продвигаются в районе Работино.В украинских СМИ в среду действительно появилась публикация Николая Ворошнова, аэроразведчика 72-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, которая воюет на данном направлении:"Марьинка пала. До Курахово – менее 14 км по прямой дороге. Поля, посадки, хутор и небольшая деревня. После Авдоса они все силы бросят на прорыв в направлении Курахово-Угледара. Почти уверен, что здесь будет следующий наступательный кулак [россиян]. Скоро нас ждет "крепость Курахово", - написал он.Ворошнов употребил нарицательную по-украински формулировку "фортеця Курахово" по аналогии с "фортеця Бахмут", как Зеленский назвал Артёмовск (Бахмут), призывая его не сдавать, даже когда город уже был фактически под российским контролем, а группа "Антитіла" выпустила песню с таким названием.Генерал ВСУ Александр Тарнавский в эфире объединенного телемарафона, напротив, заявил, что украинская армия "стойко держит оборону на Марьинском и Авдеевском направлении".В интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев объяснял, что Марьинка — это многострадальный пригород Донецка. Восемь лет это был пункт пропуска между Украиной и ДНР, через который проезжало много людей."Ее ковыряют с самого начала СВО. Занимались этим части Народной милиции Донбасса (сейчас это 1-й Армейский корпус ВС РФ). Мы прошли этот населенный пункт почти целиком. До конца городской застройки осталось пройти около километра. И как раз-таки в пятницу мы одним броском этот километр преодолели. (…)Важна ли Марьинка? И да, и нет. С точки зрения продвижения на фронте она не очень важна. За Марьинкой идут точно такие же населенные пункты Георгиевка и Максимильяновка, а за ними довольно крупный укрепрайон ВСУ в Курахово. Это же Донбасс, где куча мелких промышленных городков перетекают один в другой.Но этот 1% важен с точки зрения общего процесса медленного ослабления украинской армии и усиления российской. Не надо следить за линией фронта с лупой. То, что ВС РФ или ВСУ продвинулись куда-то на километр, картины не меняет. Важно то, что мы сейчас давим по всей линии фронта", - рассказал он."Шляхтич" готовил теракты в БелоруссииБелорусское издание БЕЛТА, ссылаясь на председателя Комитета госбезопасности страны Ивана Тертеля, сообщило, что на территорию Белоруссии планировалось нападение с целью терактов и захвата объектов со стороны Польши."На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а.Ею руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом "Шляхтич". Это одна из наиболее агрессивных структур", - сказал журналистам Тертель.КГБ известны имена и фамилии сотрудников спецслужб Польши, курирующих эти организации, заверил он."Мы считаем, что это недопустимо. Мы такую практику не используем и не считаем, что это хорошо. Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них. Мы неоднократно получали информацию, что эта публика хотела бы совершить провокации с применением методов 1939 года. Мы помним, с чего начиналась Вторая мировая война - с провокации немцев с использованием польской формы одежды", - отметил Тертель.По его словам, планы хоругвей напомнили ему отношения ИГИЛ* и американских спецслужб, а поэтому "западные коллеги" могут добиться таких же отрицательных результатов, считает он.Обстрелы и приграничные территорииВ Донецке в результате обстрела в среду погиб мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Местные СМИ написали, что артиллерия ВСУ обстреляла территорию автобазы в Куйбышевском районе Донецка. Погиб водитель автобуса, были разбиты несколько машин.Мэр Горловки Иван Приходько тоже сообщил об обстреле города, пострадало здание музыкальной школе на улице Мусоргского.О пострадавших, не в результате обстрела, но в контексте военных действий, сообщил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков:"ЧП в Краснояружском районе. По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго - закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами медицины катастроф пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще один пострадавший находится в Краснояружской центральной районной больнице: у него сотрясение мозга. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.*Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20231213/1052078051.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, украина, норвегия, обстрелы, белоруссия