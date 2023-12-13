https://ukraina.ru/20231213/1052079989.html

Борис Акунин помечтал с "Зеленским" о расколе России, общественники написали в ФСБ

Борис Акунин помечтал с "Зеленским" о расколе России, общественники написали в ФСБ - 13.12.2023 Украина.ру

Борис Акунин помечтал с "Зеленским" о расколе России, общественники написали в ФСБ

Зеленский, правда, был не настоящий. Президента Украины изобразили пранкеры Лексус и Вован

2023-12-13T17:43

2023-12-13T17:43

2023-12-13T17:43

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Межрегиональное общественно объединение "Зов народа" требует проверки в отношении писателя Бориса Акунина*, который предложил ненастоящему Зеленскому расколоть Россию изнутри. Соответствующее заявление направлено руководителям СК, ФСБ и Минюста, а также генпрокурору.Пранк беглому писателю устроили Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован). В разговоре с подставным президентом Украины Акунин заявил, что не надо побеждать Россию на поле боя - ее нужно "расколоть" изнутри, заявил он.Писатель заявил, что не осуждает и понимает атаки русских городов дронами со стороны ВСУ, а также добавил, что Россию можно разрушить только изнутри — через "мозги россиян".Общественники призывают провести проверку по факту экстремистских, сепаратистских действий внутри России и оправдания терроризма, а также запретить продажу литературы Акунина и закрыть ему заработок в РФ.Акунин уехал из России в 2014 году.*выполняет функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20231211/1051915182.html

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