Борис Акунин помечтал с "Зеленским" о расколе России, общественники написали в ФСБ
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация книги писателя Бориса Акунина "История государства российского"
Зеленский, правда, был не настоящий. Президента Украины изобразили пранкеры Лексус и Вован
Межрегиональное общественно объединение "Зов народа" требует проверки в отношении писателя Бориса Акунина*, который предложил ненастоящему Зеленскому расколоть Россию изнутри. Соответствующее заявление направлено руководителям СК, ФСБ и Минюста, а также генпрокурору.
Пранк беглому писателю устроили Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован). В разговоре с подставным президентом Украины Акунин заявил, что не надо побеждать Россию на поле боя - ее нужно "расколоть" изнутри, заявил он.
"Я это делаю постоянно! Через книги, публичные выступления. Я открыл вот недавно сайт, в котором я активно работаю с читателями", — доказывает "Зеленскому" Акунин.
Писатель заявил, что не осуждает и понимает атаки русских городов дронами со стороны ВСУ, а также добавил, что Россию можно разрушить только изнутри — через "мозги россиян".
Общественники призывают провести проверку по факту экстремистских, сепаратистских действий внутри России и оправдания терроризма, а также запретить продажу литературы Акунина и закрыть ему заработок в РФ.
Акунин уехал из России в 2014 году.
*выполняет функции иностранного агента
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