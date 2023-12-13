Борис Акунин помечтал с "Зеленским" о расколе России, общественники написали в ФСБ - 13.12.2023 Украина.ру
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Борис Акунин помечтал с "Зеленским" о расколе России, общественники написали в ФСБ
Борис Акунин помечтал с "Зеленским" о расколе России, общественники написали в ФСБ - 13.12.2023 Украина.ру
Борис Акунин помечтал с "Зеленским" о расколе России, общественники написали в ФСБ
Зеленский, правда, был не настоящий. Президента Украины изобразили пранкеры Лексус и Вован
2023-12-13T17:43
2023-12-13T17:43
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Межрегиональное общественно объединение "Зов народа" требует проверки в отношении писателя Бориса Акунина*, который предложил ненастоящему Зеленскому расколоть Россию изнутри. Соответствующее заявление направлено руководителям СК, ФСБ и Минюста, а также генпрокурору.Пранк беглому писателю устроили Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован). В разговоре с подставным президентом Украины Акунин заявил, что не надо побеждать Россию на поле боя - ее нужно "расколоть" изнутри, заявил он.Писатель заявил, что не осуждает и понимает атаки русских городов дронами со стороны ВСУ, а также добавил, что Россию можно разрушить только изнутри — через "мозги россиян".Общественники призывают провести проверку по факту экстремистских, сепаратистских действий внутри России и оправдания терроризма, а также запретить продажу литературы Акунина и закрыть ему заработок в РФ.Акунин уехал из России в 2014 году.*выполняет функции иностранного агента
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новости, новости украины, пранкеры, иноагент
Новости, Новости Украины, пранкеры, иноагент

Борис Акунин помечтал с "Зеленским" о расколе России, общественники написали в ФСБ

17:43 13.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация книги писателя Бориса Акунина "История государства российского"
Презентация книги писателя Бориса Акунина История государства российского - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Зеленский, правда, был не настоящий. Президента Украины изобразили пранкеры Лексус и Вован
Межрегиональное общественно объединение "Зов народа" требует проверки в отношении писателя Бориса Акунина*, который предложил ненастоящему Зеленскому расколоть Россию изнутри. Соответствующее заявление направлено руководителям СК, ФСБ и Минюста, а также генпрокурору.
Пранк беглому писателю устроили Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован). В разговоре с подставным президентом Украины Акунин заявил, что не надо побеждать Россию на поле боя - ее нужно "расколоть" изнутри, заявил он.
"Я это делаю постоянно! Через книги, публичные выступления. Я открыл вот недавно сайт, в котором я активно работаю с читателями", — доказывает "Зеленскому" Акунин.
Писатель заявил, что не осуждает и понимает атаки русских городов дронами со стороны ВСУ, а также добавил, что Россию можно разрушить только изнутри — через "мозги россиян".
Общественники призывают провести проверку по факту экстремистских, сепаратистских действий внутри России и оправдания терроризма, а также запретить продажу литературы Акунина и закрыть ему заработок в РФ.
Акунин уехал из России в 2014 году.
*выполняет функции иностранного агента
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Пранкеры Вован и Лексус раскрутили писателя Быкова* на жуткое признаниеПисатель Дмитрий Быков* попался на розыгрыш российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), представившихся во время телефонного разговора главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Фрагменты беседы пранкеры опубликовали 11 декабря в своем телеграм-канале
 
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