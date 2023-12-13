Токсичные встречи. Зеленский и проблемы на Островах Зеленого мыса - 13.12.2023 Украина.ру
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Токсичные встречи. Зеленский и проблемы на Островах Зеленого мыса
Токсичные встречи. Зеленский и проблемы на Островах Зеленого мыса - 13.12.2023 Украина.ру
Токсичные встречи. Зеленский и проблемы на Островах Зеленого мыса
Президент Украины Владимир Зеленский мимоходом спровоцировал политический скандал в африканской республике Кабо-Верде, название которой до 1986 года название официально переводилось на русский как Острова Зеленого Мыса
2023-12-13T13:57
2023-12-13T13:57
эксклюзив
украина
владимир зеленский
кабо-верде
африка
визит
скандал
встреча
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Это небольшое островное государство, на территории которого проживают около полумиллиона человек, расположено среди вод Атлантического океана, на расстоянии шестисот километров от побережья африканского континента.Архипелаг долгое время являлся колонией Португалии, но в семидесятых его жители добились независимости от Лиссабона.Самолет Зеленского приземлился там для дозаправки, следуя по пути в Аргентину, на инаугурацию ультраправого президента Хавьера Милея. И президент Украины воспользовался этим, чтобы пообщаться с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Улисишем Коррейа-и-Силва, приехавшим к нему прямо в местный аэропорт.Судя по информационным отчетам об этой встрече, Зеленский пытался использовать ее исключительно для пиара.Вопреки обыкновению он даже не требовал от Кабо-Верде какой-то материальной помощи – потому что эта страна в основном живет за счет туризма и рыболовства, а в рядах ее вооруженных сил числится всего тысяча человек.Президент Украины добивался от премьера Кабо-Верде политической поддержки, и получил в ответ общие дипломатичные фразы, которые обычно произносятся политиками в ходе таких неофициальных визитов.Но сам факт этого ни к чему не обязывающего разговора вызвал резкую реакцию у президента республики Кабо-Верде Жозе Марии Невеша, поспешившего отчитать премьер-министра Коррейа-и-Силву за общение с залетным украинским президентом.Он подчеркнул, что его не уведомили про внезапные переговоры с Зеленским, и заявил о необходимости сверить внешнеполитический курс правительства Кабо-Верде – чтобы он отвечал интересам ее народа."Я был глубоко удивлен этой встречей, я проясню этот вопрос и приму соответствующие меры", – сказал президент страны, которого цитирует радиостанция RFI.Недовольство Невеша выглядит совершенно логичным.Президент Украины не пользуется популярностью в странах Глобального Юга, к которым относится постепенно набирающая силу и влияние Африка.Зеленского считают зависимой фигурой, политическим ставленником западного империализма, к которому у африканцев накопился огромный исторический счет. Постоянно передвигаясь по миру, он крайне редко появляется в африканских столицах – потому что там его особо не ждут.Так что неожиданная встреча с премьером Кабо-Верде наверняка вызовет у соседних государств немало вопросов – а также усилит внутреннюю политическую конфронтацию в политической жизни самой островной страны.Премьер-министр Кабо-Верде Жозе Улисиш Коррейа-и-Силва представляет партию "Движение за демократию" и является одним из последних прозападных либералов в африканской политике. А президент Жозе Мария Невеш является лидером Африканской партии независимости Кабо-Верде – левой политической организации, которая стояла у истоков борьбы с колониальной зависимостью от Португалии.У ее истоков стоял легендарный мыслитель и революционер Амилкар Кабрал – один из самых выдающихся теоретиков глобальной антиколониальной борьбы. Впрочем, теория не расходилась у него с практикой, потому что этот интеллектуал возглавлял повстанческую борьбу против португальцев на территории Гвинеи и Островов Зеленого Мыса, опираясь на военную и политическую поддержку Москвы.Амилкар еще с юности сталкивался с произволом европейских колониальных властей, которые смотрели на чернокожих и на мулатов как на третьесортных недолюдей, и при этом отнюдь не отличались управленческой эффективностью."Я был агрономом и работал под началом европейца, о котором каждому было известно, что он один из самых глупых людей в Гвинее.Я мог бы с закрытыми глазами научить его тому, как надо работать, но он был господином. Это незначительный факт, но он многому учит. Данный пример имеет первостепенное значение при определении того, как зародилась первоначальная идея освободительной борьбы", – вспоминал об этом политический лидер.При этом, Кабрал с подчеркнутым уважением относился к европейской культуре, называя португальский язык "лучшим, что оставили нам португальцы", и призывал активно перенимать передовые научно-технические достижения метрополии – чтобы использовать их во благо самих африканцев.Амилкар Кабрал был убежденным социалистом, личным другом Фиделя Кастро, пользовался уважением советского руководства и получил диплом почетного доктора Института Африки Академии Наук СССР.В декабре 1972 года он приехал в Москву на празднование пятидесятой годовщины основания Советского Союза, а потом отправился в Крым. Там, в горном поселке Перевальное, на базе специального учебного центра тренировались партизанские солдаты и офицеры, принадлежащие к его партии.Через год Кабрала застрелили на территории Гвинеи в результате покушения, организованного португальским режимом. Причем советские военные моряки с эсминца "Бывалый", который находился тогда у берегов Африки, сумели перехватить убийц знаменитого революционера, которые пытались уйти на катерах к Островам Зеленого Мыса.Советское правительство распорядилось назвать в память об Амилкаре Кабрале одну из московских площадей. Его фигура до сих пор является центральной в истории Кабо-Верде. Имя Кабрала носит даже международный аэропорт, куда прилетел Зеленский.Местные левые политики, ветераны антиколониального движения, которые прекрасно знают о фанатичном антикоммунизме украинского руководства, высказывают по этому поводу понятное недовольство. Тем более, что уже известно – сразу после Островов Зеленого Мыса Зеленский хотел встретиться с президентом Бразилии, куда он он тоже залетел по дороге. Но получил от Лулы да Силва отказ.Потому что такие встречи представляются иностранным политическим лидерам слишком токсичными.
https://ukraina.ru/20231206/1051783930.html
https://ukraina.ru/20231103/1050748012.html
https://ukraina.ru/20220803/1037245214.html
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Леонид Николенко
Леонид Николенко
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, владимир зеленский, кабо-верде, африка, визит, скандал, встреча
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Кабо-Верде, Африка, визит, скандал, встреча

Токсичные встречи. Зеленский и проблемы на Островах Зеленого мыса

13:57 13.12.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Леонид Николенко
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Президент Украины Владимир Зеленский мимоходом спровоцировал политический скандал в африканской республике Кабо-Верде, название которой до 1986 года название официально переводилось на русский как Острова Зеленого Мыса
Это небольшое островное государство, на территории которого проживают около полумиллиона человек, расположено среди вод Атлантического океана, на расстоянии шестисот километров от побережья африканского континента.
Архипелаг долгое время являлся колонией Португалии, но в семидесятых его жители добились независимости от Лиссабона.
Самолет Зеленского приземлился там для дозаправки, следуя по пути в Аргентину, на инаугурацию ультраправого президента Хавьера Милея. И президент Украины воспользовался этим, чтобы пообщаться с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Улисишем Коррейа-и-Силва, приехавшим к нему прямо в местный аэропорт.
Судя по информационным отчетам об этой встрече, Зеленский пытался использовать ее исключительно для пиара.
Вопреки обыкновению он даже не требовал от Кабо-Верде какой-то материальной помощи – потому что эта страна в основном живет за счет туризма и рыболовства, а в рядах ее вооруженных сил числится всего тысяча человек.
Президент Украины добивался от премьера Кабо-Верде политической поддержки, и получил в ответ общие дипломатичные фразы, которые обычно произносятся политиками в ходе таких неофициальных визитов.
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Но сам факт этого ни к чему не обязывающего разговора вызвал резкую реакцию у президента республики Кабо-Верде Жозе Марии Невеша, поспешившего отчитать премьер-министра Коррейа-и-Силву за общение с залетным украинским президентом.
Он подчеркнул, что его не уведомили про внезапные переговоры с Зеленским, и заявил о необходимости сверить внешнеполитический курс правительства Кабо-Верде – чтобы он отвечал интересам ее народа.
"Я был глубоко удивлен этой встречей, я проясню этот вопрос и приму соответствующие меры", – сказал президент страны, которого цитирует радиостанция RFI.
Недовольство Невеша выглядит совершенно логичным.
Президент Украины не пользуется популярностью в странах Глобального Юга, к которым относится постепенно набирающая силу и влияние Африка.
Зеленского считают зависимой фигурой, политическим ставленником западного империализма, к которому у африканцев накопился огромный исторический счет. Постоянно передвигаясь по миру, он крайне редко появляется в африканских столицах – потому что там его особо не ждут.
Так что неожиданная встреча с премьером Кабо-Верде наверняка вызовет у соседних государств немало вопросов – а также усилит внутреннюю политическую конфронтацию в политической жизни самой островной страны.
Премьер-министр Кабо-Верде Жозе Улисиш Коррейа-и-Силва представляет партию "Движение за демократию" и является одним из последних прозападных либералов в африканской политике. А президент Жозе Мария Невеш является лидером Африканской партии независимости Кабо-Верде – левой политической организации, которая стояла у истоков борьбы с колониальной зависимостью от Португалии.
У ее истоков стоял легендарный мыслитель и революционер Амилкар Кабрал – один из самых выдающихся теоретиков глобальной антиколониальной борьбы. Впрочем, теория не расходилась у него с практикой, потому что этот интеллектуал возглавлял повстанческую борьбу против португальцев на территории Гвинеи и Островов Зеленого Мыса, опираясь на военную и политическую поддержку Москвы.
Амилкар еще с юности сталкивался с произволом европейских колониальных властей, которые смотрели на чернокожих и на мулатов как на третьесортных недолюдей, и при этом отнюдь не отличались управленческой эффективностью.
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"Я был агрономом и работал под началом европейца, о котором каждому было известно, что он один из самых глупых людей в Гвинее.
Я мог бы с закрытыми глазами научить его тому, как надо работать, но он был господином. Это незначительный факт, но он многому учит. Данный пример имеет первостепенное значение при определении того, как зародилась первоначальная идея освободительной борьбы", – вспоминал об этом политический лидер.
При этом, Кабрал с подчеркнутым уважением относился к европейской культуре, называя португальский язык "лучшим, что оставили нам португальцы", и призывал активно перенимать передовые научно-технические достижения метрополии – чтобы использовать их во благо самих африканцев.
Амилкар Кабрал был убежденным социалистом, личным другом Фиделя Кастро, пользовался уважением советского руководства и получил диплом почетного доктора Института Африки Академии Наук СССР.
В декабре 1972 года он приехал в Москву на празднование пятидесятой годовщины основания Советского Союза, а потом отправился в Крым. Там, в горном поселке Перевальное, на базе специального учебного центра тренировались партизанские солдаты и офицеры, принадлежащие к его партии.
Через год Кабрала застрелили на территории Гвинеи в результате покушения, организованного португальским режимом. Причем советские военные моряки с эсминца "Бывалый", который находился тогда у берегов Африки, сумели перехватить убийц знаменитого революционера, которые пытались уйти на катерах к Островам Зеленого Мыса.
Советское правительство распорядилось назвать в память об Амилкаре Кабрале одну из московских площадей. Его фигура до сих пор является центральной в истории Кабо-Верде. Имя Кабрала носит даже международный аэропорт, куда прилетел Зеленский.
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Местные левые политики, ветераны антиколониального движения, которые прекрасно знают о фанатичном антикоммунизме украинского руководства, высказывают по этому поводу понятное недовольство. Тем более, что уже известно – сразу после Островов Зеленого Мыса Зеленский хотел встретиться с президентом Бразилии, куда он он тоже залетел по дороге. Но получил от Лулы да Силва отказ.
Потому что такие встречи представляются иностранным политическим лидерам слишком токсичными.
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийКабо-ВердеАфрикавизитскандалвстреча
 
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