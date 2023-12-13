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Глава Крыма отреагировал на возможное возобновление работы аэропорта в Краснодаре

Глава Крыма отреагировал на возможное возобновление работы аэропорта в Краснодаре - 13.12.2023 Украина.ру

Глава Крыма отреагировал на возможное возобновление работы аэропорта в Краснодаре

Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Таким мнением 13 декабря поделился глава Крыма Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале

2023-12-13T13:31

2023-12-13T13:31

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"Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова", - отметил он.Однако указал, что открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности.По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта в Краснодаре.

https://ukraina.ru/20220318/1033554539.html

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новости, сергей аксенов, аэропорт, краснодар, симферополь