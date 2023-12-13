Глава Крыма отреагировал на возможное возобновление работы аэропорта в Краснодаре - 13.12.2023 Украина.ру
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Глава Крыма отреагировал на возможное возобновление работы аэропорта в Краснодаре
Глава Крыма отреагировал на возможное возобновление работы аэропорта в Краснодаре - 13.12.2023 Украина.ру
Глава Крыма отреагировал на возможное возобновление работы аэропорта в Краснодаре
Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Таким мнением 13 декабря поделился глава Крыма Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале
2023-12-13T13:31
2023-12-13T13:31
новости
сергей аксенов
аэропорт
краснодар
симферополь
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"Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова", - отметил он.Однако указал, что открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности.По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта в Краснодаре.
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Новости, Сергей Аксенов, аэропорт, Краснодар, Симферополь

Глава Крыма отреагировал на возможное возобновление работы аэропорта в Краснодаре

13:31 13.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСергей Аксёнов
Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Таким мнением 13 декабря поделился глава Крыма Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале
"Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова", - отметил он.
Однако указал, что открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности.
По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта в Краснодаре.
Международный аэропорт в Жуковском - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта 2022, 08:51
В аэропортах на юге России продлили ограниченияВведенные 24 февраля ограничения транспортного сообщения в аэропортах на юге России продлили до 26 марта. Об этом 18 марта сообщает оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика»
 
НовостиСергей АксеноваэропортКраснодарСимферополь
 
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