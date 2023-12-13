https://ukraina.ru/20231213/1052055170.html

"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"

"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар" - 13.12.2023 Украина.ру

"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"

Обеспечение связью ВСУ стало поводом для совершения атаки на украинского оператора сотовой связи "Киевстар", говорится в сообщении телеграм-канала "Солнцепек"

2023-12-13T12:51

2023-12-13T12:51

2023-12-13T12:51

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Хакерская группа "Солнцепек" заявила, что именно она 12 декабря совершила атаку на мобильного оператора Украины "Киевстар".В подтверждение своих слов к посту прилагаются скрины мониторов, на которых в адресной строке читается сайт мобильного оператора. Также частично опубликован, предположительно, список абонентов "Киевстара". Отмечается, что результатом хакерской атаки стало уничтожение 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, всей системы облачного хранения данных и резервного копирования.Они предупреждают, что на этом не остановятся: "Остальным конторам, помогающим ВСУ, приготовиться!""Солнцепек" выражает "отдельное спасибо неравнодушным сотрудникам "Киевстар".

https://ukraina.ru/20231212/1052010607.html

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