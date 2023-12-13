"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар" - 13.12.2023 Украина.ру
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"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"
"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар" - 13.12.2023 Украина.ру
"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"
Обеспечение связью ВСУ стало поводом для совершения атаки на украинского оператора сотовой связи "Киевстар", говорится в сообщении телеграм-канала "Солнцепек"
2023-12-13T12:51
2023-12-13T12:51
новости
новости украины
хакер
атака
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Хакерская группа "Солнцепек" заявила, что именно она 12 декабря совершила атаку на мобильного оператора Украины "Киевстар".В подтверждение своих слов к посту прилагаются скрины мониторов, на которых в адресной строке читается сайт мобильного оператора. Также частично опубликован, предположительно, список абонентов "Киевстара". Отмечается, что результатом хакерской атаки стало уничтожение 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, всей системы облачного хранения данных и резервного копирования.Они предупреждают, что на этом не остановятся: "Остальным конторам, помогающим ВСУ, приготовиться!""Солнцепек" выражает "отдельное спасибо неравнодушным сотрудникам "Киевстар".
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новости, новости украины, хакер, атака
Новости, Новости Украины, хакер, атака

"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"

12:51 13.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Maksym KozlenkoКиевстар
Киевстар - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© commons.wikimedia.org / Maksym Kozlenko
Читать в
Обеспечение связью ВСУ стало поводом для совершения атаки на украинского оператора сотовой связи "Киевстар", говорится в сообщении телеграм-канала "Солнцепек"
Хакерская группа "Солнцепек" заявила, что именно она 12 декабря совершила атаку на мобильного оператора Украины "Киевстар".
"Мы, хакеры "Солнцепек", берем на себя полную ответственность за кибератаку на "Киевстар", – говорится в сообщении.
В подтверждение своих слов к посту прилагаются скрины мониторов, на которых в адресной строке читается сайт мобильного оператора. Также частично опубликован, предположительно, список абонентов "Киевстара".
Отмечается, что результатом хакерской атаки стало уничтожение 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, всей системы облачного хранения данных и резервного копирования.
"Мы атаковали "Киевстар", потому что компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины", – пояснили хакеры.
Они предупреждают, что на этом не остановятся: "Остальным конторам, помогающим ВСУ, приготовиться!"
"Солнцепек" выражает "отдельное спасибо неравнодушным сотрудникам "Киевстар".
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 22:50
Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение неделиРаботу сети украинского мобильного оператора "Киевстар", которая по версии украинской стороны подверглась атаке российских спецслужб, обещают восстановить в течение недели. Об этом сообщили в эфире украинского телеканала "Киев 24"
 
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