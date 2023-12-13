https://ukraina.ru/20231213/1052055170.html
"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"
"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар" - 13.12.2023 Украина.ру
"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"
Обеспечение связью ВСУ стало поводом для совершения атаки на украинского оператора сотовой связи "Киевстар", говорится в сообщении телеграм-канала "Солнцепек"
2023-12-13T12:51
2023-12-13T12:51
2023-12-13T12:51
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новости украины
хакер
атака
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Хакерская группа "Солнцепек" заявила, что именно она 12 декабря совершила атаку на мобильного оператора Украины "Киевстар".В подтверждение своих слов к посту прилагаются скрины мониторов, на которых в адресной строке читается сайт мобильного оператора. Также частично опубликован, предположительно, список абонентов "Киевстара". Отмечается, что результатом хакерской атаки стало уничтожение 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, всей системы облачного хранения данных и резервного копирования.Они предупреждают, что на этом не остановятся: "Остальным конторам, помогающим ВСУ, приготовиться!""Солнцепек" выражает "отдельное спасибо неравнодушным сотрудникам "Киевстар".
https://ukraina.ru/20231212/1052010607.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, хакер, атака
"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"
Обеспечение связью ВСУ стало поводом для совершения атаки на украинского оператора сотовой связи "Киевстар", говорится в сообщении телеграм-канала "Солнцепек"
Хакерская группа "Солнцепек" заявила, что именно она 12 декабря совершила атаку на мобильного оператора Украины "Киевстар".
"Мы, хакеры "Солнцепек", берем на себя полную ответственность за кибератаку на "Киевстар", – говорится в сообщении.
В подтверждение своих слов к посту прилагаются скрины мониторов, на которых в адресной строке читается сайт мобильного оператора. Также частично опубликован, предположительно, список абонентов "Киевстара".
Отмечается, что результатом хакерской атаки стало уничтожение 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, всей системы облачного хранения данных и резервного копирования.
"Мы атаковали "Киевстар", потому что компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины", – пояснили хакеры.
Они предупреждают, что на этом не остановятся: "Остальным конторам, помогающим ВСУ, приготовиться!"
"Солнцепек" выражает "отдельное спасибо неравнодушным сотрудникам "Киевстар".