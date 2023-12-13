Львовский балет играет в Польше Чайковского, патриотические журналисты объявили на него охоту - 13.12.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20231213/1052044768.html
Львовский балет играет в Польше Чайковского, патриотические журналисты объявили на него охоту
Львовский балет играет в Польше Чайковского, патриотические журналисты объявили на него охоту - 13.12.2023 Украина.ру
Львовский балет играет в Польше Чайковского, патриотические журналисты объявили на него охоту
Львовская балетная труппа Royаl Lviv Ballet гастролирует по польским городам с балетами Петра Ильича Чайковского, западноукраинские журналисты попытались найти контакты коллектива, но пришлось ограничиться гневной статьей. Материал "Лебединое кубло" был опубликован 12 декабря на сайте "Захід.Net"
2023-12-13T10:55
2023-12-13T11:05
новости
чайковский
балет
театр
польша
львов
культура
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В своем рождественском туре труппа из Львова дает два спектакля по произведениям Чайковского: "Лебединое озеро", с которым, очевидно, и связана ирония авторов издания, и "Щелкунчик", традиционный для зимних праздников.Мало того, что в программу коллектива включены балеты запрещенного теперь на Украине Чайковского, среди коллектива есть артисты не только киевского и львовского оперных театров, но и солисты Большого и Мариинского театров."Основателем Royаl Lviv Ballet организаторы тура называют солиста Львовской оперы и народного артиста Украины 46-летнего Олега Петрика и 76-летнего Павла Сталинского, уроженца Львова, балетмейстера, который учился и работал преимущественно в Санкт-Петербурге", - сказано в материале.Журналисты провели целое расследование, пытаясь выяснить, продолжают ли украинские артисты танцевать в одной труппе с российскими, и выразили ли свою позицию о войне, но не нашли почти никакой конкретно информации.При этом в Польше, отмечает издание, спектакли "пользуются спросом" и горячо обсуждаются в соцсетях, а билеты раскуплены.Сами же авторы статьи признают, что "Royаl Lviv Ballet является, мягко говоря, не одиноким в своих стремлениях прикрыть украинским флагом российский триколор", то есть играть в Европе на гастролях произведения русских академических композиторов.Несмотря на то, что один из недавних спектаклей труппы в Литве был отменен, по информации издания, по "политическим соображениям", и сам коллектив, и другие украинские коллективы, играющие классику, только набирают популярность."Не только названия-паразиты являются причиной частой путаницы. Что можно возразить в ситуации, когда главный музыкальный ВУЗ страны все еще носит имя автора "Щелкунчика" и "Лебединого озера" вопреки тому, что его в знак протеста уже покинули именитые и профессиональные преподаватели?" - статья заканчивается именно этим риторическим вопросом.Однако около недели назад государственная комиссия, спустя два года ожесточенных дискуссий, все же приняла решение о том, чтобы лишить Национальную музыкальную академию имени Чайковского. Представитель Минкульта заверил: композитор угрожает государственной безопасности и целостности Украины.
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новости, чайковский, балет, театр, польша, львов
Новости, Чайковский, балет, театр, Польша, Львов, Культура

Львовский балет играет в Польше Чайковского, патриотические журналисты объявили на него охоту

10:55 13.12.2023 (обновлено: 11:05 13.12.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРепетиция спектакля "Лебединое озеро"
Репетиция спектакля Лебединое озеро - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Львовская балетная труппа Royаl Lviv Ballet гастролирует по польским городам с балетами Петра Ильича Чайковского, западноукраинские журналисты попытались найти контакты коллектива, но пришлось ограничиться гневной статьей. Материал "Лебединое кубло" был опубликован 12 декабря на сайте "Захід.Net"
В своем рождественском туре труппа из Львова дает два спектакля по произведениям Чайковского: "Лебединое озеро", с которым, очевидно, и связана ирония авторов издания, и "Щелкунчик", традиционный для зимних праздников.
Мало того, что в программу коллектива включены балеты запрещенного теперь на Украине Чайковского, среди коллектива есть артисты не только киевского и львовского оперных театров, но и солисты Большого и Мариинского театров.
"Основателем Royаl Lviv Ballet организаторы тура называют солиста Львовской оперы и народного артиста Украины 46-летнего Олега Петрика и 76-летнего Павла Сталинского, уроженца Львова, балетмейстера, который учился и работал преимущественно в Санкт-Петербурге", - сказано в материале.
Журналисты провели целое расследование, пытаясь выяснить, продолжают ли украинские артисты танцевать в одной труппе с российскими, и выразили ли свою позицию о войне, но не нашли почти никакой конкретно информации.
При этом в Польше, отмечает издание, спектакли "пользуются спросом" и горячо обсуждаются в соцсетях, а билеты раскуплены.
"Балеты украинские, которые ставят русскую классику за границей… Уже побывала вот за две недели на двух: один Киевский, другой Львовский… И Чайковский… На афишах акцент на "украинскость"… В зале перед спектаклями ни слова об Украине, о поддержке ВСУ… Спросом пользуются безумным, вот, например, этот Львовский балет в 12.00 ставил "Щелкунчика", а в 17.00 "Лебединое озеро", - приводится в статье цитата одной из посетительниц постановки.
Сами же авторы статьи признают, что "Royаl Lviv Ballet является, мягко говоря, не одиноким в своих стремлениях прикрыть украинским флагом российский триколор", то есть играть в Европе на гастролях произведения русских академических композиторов.
Несмотря на то, что один из недавних спектаклей труппы в Литве был отменен, по информации издания, по "политическим соображениям", и сам коллектив, и другие украинские коллективы, играющие классику, только набирают популярность.
"Не только названия-паразиты являются причиной частой путаницы. Что можно возразить в ситуации, когда главный музыкальный ВУЗ страны все еще носит имя автора "Щелкунчика" и "Лебединого озера" вопреки тому, что его в знак протеста уже покинули именитые и профессиональные преподаватели?" - статья заканчивается именно этим риторическим вопросом.
Однако около недели назад государственная комиссия, спустя два года ожесточенных дискуссий, все же приняла решение о том, чтобы лишить Национальную музыкальную академию имени Чайковского. Представитель Минкульта заверил: композитор угрожает государственной безопасности и целостности Украины.
Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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