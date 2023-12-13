https://ukraina.ru/20231213/1052044642.html

На Украине убит воевавший в ВСУ ирландский наёмник Грэм Дейл – Irish Times

На Украине убит воевавший в ВСУ ирландский наёмник Грэм Дейл – Irish Times - 13.12.2023 Украина.ру

На Украине убит воевавший в ВСУ ирландский наёмник Грэм Дейл – Irish Times

Ирландский наёмник Грэм Дейл, с начала конфликта воевавший на стороне киевского режима, был убит на Украине на прошлой неделе. Об этом сообщает газета Irish Times

2023-12-13T10:52

2023-12-13T10:52

2023-12-13T10:52

новости

украина

всу

ирландия

иностранные наемники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/18/1048920891_0:0:719:404_1920x0_80_0_0_dd4762d3219459a06d09d46e10669f54.jpg

"Грэм Дейл (45 лет) из Рахени, север Дублина, был убит на Украине в прошлую пятницу, хотя подробности обстоятельств его смерти еще не подтверждены", - говорится в сообщении.По информации издания, Дейл приехал в США в 2000 году и поселился в Техасе, где работал в IBM консультантом по программному обеспечению. В американский корпус морской пехоты он вступил сразу после терактов в США 11 сентября 2001 года. В морской пехоте он служил порядка семи лет, в том числе в Ираке. Вскоре после начала конфликта на Украине в 2022 году Дейл присоединился к ВСУ.Irish Times отмечает, что Дейл стал третьим ирландцем, убитым на Украине в ходе конфликта.Первым этот список открыл 23-летний Рори Мейсон, боец "Иностранного легиона", участвующего в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима. Он погиб в сентябре 2022 года во время боевых действий в Харьковской области. Вторым стал 45-летний Финбар Кафферки, обладающий боевым опытом войны в Сирии и уничтоженный на востоке Украины в апреле.

https://ukraina.ru/20231213/1052008687.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, ирландия, иностранные наемники