На Украине убит воевавший в ВСУ ирландский наёмник Грэм Дейл – Irish Times
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого
Ирландский наёмник Грэм Дейл, с начала конфликта воевавший на стороне киевского режима, был убит на Украине на прошлой неделе. Об этом сообщает газета Irish Times
"Грэм Дейл (45 лет) из Рахени, север Дублина, был убит на Украине в прошлую пятницу, хотя подробности обстоятельств его смерти еще не подтверждены", - говорится в сообщении.
По информации издания, Дейл приехал в США в 2000 году и поселился в Техасе, где работал в IBM консультантом по программному обеспечению. В американский корпус морской пехоты он вступил сразу после терактов в США 11 сентября 2001 года. В морской пехоте он служил порядка семи лет, в том числе в Ираке. Вскоре после начала конфликта на Украине в 2022 году Дейл присоединился к ВСУ.
Irish Times отмечает, что Дейл стал третьим ирландцем, убитым на Украине в ходе конфликта.
Первым этот список открыл 23-летний Рори Мейсон, боец "Иностранного легиона", участвующего в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима. Он погиб в сентябре 2022 года во время боевых действий в Харьковской области. Вторым стал 45-летний Финбар Кафферки, обладающий боевым опытом войны в Сирии и уничтоженный на востоке Украины в апреле.
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