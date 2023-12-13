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Власти США могут отправить военных на Украину - конгрессмен

Власти США могут отправить военных на Украину - конгрессмен - 13.12.2023 Украина.ру

Власти США могут отправить военных на Украину - конгрессмен

Власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и противостоянии с Россией. Об этом заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин в соцсети Х

2023-12-13T09:58

2023-12-13T09:58

2023-12-13T09:59

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"Если Вашингтон и хочет чего-то, то сделать так, чтобы эта война продолжалась. Они хотят воевать с (президентом России Владимиром) Путиным так долго, как нужно", - заверила Грин.Она добавила, что когда у Украины закончатся люди, пригодные для военной службы, американские власти "вероятно захотят отправить туда мужчин военного возраста, потому что хотят этой войны с Россией".Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США считают высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае победы РФ на Украине.

https://ukraina.ru/20231201/1051663856.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, военные, конгрессмен, сша, зарубежье, украина