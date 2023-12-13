Власти США могут отправить военных на Украину - конгрессмен - 13.12.2023 Украина.ру
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Власти США могут отправить военных на Украину - конгрессмен
Власти США могут отправить военных на Украину - конгрессмен - 13.12.2023 Украина.ру
Власти США могут отправить военных на Украину - конгрессмен
Власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и противостоянии с Россией. Об этом заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин в соцсети Х
2023-12-13T09:58
2023-12-13T09:59
новости
военные
конгрессмен
сша
зарубежье
украина
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"Если Вашингтон и хочет чего-то, то сделать так, чтобы эта война продолжалась. Они хотят воевать с (президентом России Владимиром) Путиным так долго, как нужно", - заверила Грин.Она добавила, что когда у Украины закончатся люди, пригодные для военной службы, американские власти "вероятно захотят отправить туда мужчин военного возраста, потому что хотят этой войны с Россией".Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США считают высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае победы РФ на Украине.
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новости, военные, конгрессмен, сша, зарубежье, украина
Новости, военные, конгрессмен, США, Зарубежье, Украина

Власти США могут отправить военных на Украину - конгрессмен

09:58 13.12.2023 (обновлено: 09:59 13.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовместные военные учения США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость"
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и противостоянии с Россией. Об этом заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин в соцсети Х
"Если Вашингтон и хочет чего-то, то сделать так, чтобы эта война продолжалась. Они хотят воевать с (президентом России Владимиром) Путиным так долго, как нужно", - заверила Грин.
Она добавила, что когда у Украины закончатся люди, пригодные для военной службы, американские власти "вероятно захотят отправить туда мужчин военного возраста, потому что хотят этой войны с Россией".
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США считают высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае победы РФ на Украине.
1 декабря, 13:27
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