В Госдуме предложили отправить дневной заработок бойцам СВО
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов (ЕР) обратился к трудовым коллективам России с призывом в преддверии Нового года перечислить свой дневной заработок на поддержку участников СВО. Об этом 13 декабря сообщает РИА Новости
"Прикладная помощь фронту тоже никогда не помешает. В Петербурге мы проводим акцию "Один день для победы". Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране", - сказал Милонов.
По его словам, военнослужащие нуждаются в поддержке не только перед праздниками, и лучшей поддержкой бойцов в новом году будет окончательная перенастройка всей страны на победу.
"Очень хочется, чтобы грядущий год стал годом окончательной победы над противником и установления справедливого мира. А для этого нам необходимо сплочение, как никогда", - подчеркнул депутат.
06:00"У них почти нет сил": Ростислав Ищенко о том, почему ВСУ по всему фронту начали движение вспять У ВСУ почти не осталось сил и они загоняют войска на удержание самых важных точек на линии фронта. ВС РФ продвигаются на флангах и постепенно окружают эти территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко