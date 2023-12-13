В Госдуме предложили отправить дневной заработок бойцам СВО

"У них почти нет сил": Ростислав Ищенко о том, почему ВСУ по всему фронту начали движение вспять

У ВСУ почти не осталось сил и они загоняют войска на удержание самых важных точек на линии фронта. ВС РФ продвигаются на флангах и постепенно окружают эти территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко