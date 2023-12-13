В Госдуме предложили отправить дневной заработок бойцам СВО - 13.12.2023 Украина.ру
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В Госдуме предложили отправить дневной заработок бойцам СВО
В Госдуме предложили отправить дневной заработок бойцам СВО - 13.12.2023 Украина.ру
В Госдуме предложили отправить дневной заработок бойцам СВО
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов (ЕР) обратился к трудовым коллективам России с призывом в преддверии Нового года перечислить свой дневной заработок на поддержку участников СВО. Об этом 13 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-13T07:23
2023-12-13T07:23
новости
россия
госдума
милонов
сво
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"Прикладная помощь фронту тоже никогда не помешает. В Петербурге мы проводим акцию "Один день для победы". Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране", - сказал Милонов.По его словам, военнослужащие нуждаются в поддержке не только перед праздниками, и лучшей поддержкой бойцов в новом году будет окончательная перенастройка всей страны на победу."Очень хочется, чтобы грядущий год стал годом окончательной победы над противником и установления справедливого мира. А для этого нам необходимо сплочение, как никогда", - подчеркнул депутат.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, госдума, милонов, сво, помощь
Новости, Россия, Госдума, Милонов, СВО, помощь

В Госдуме предложили отправить дневной заработок бойцам СВО

07:23 13.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервое заседание Госдумы РФ нового созыва
Первое заседание Госдумы РФ нового созыва - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов (ЕР) обратился к трудовым коллективам России с призывом в преддверии Нового года перечислить свой дневной заработок на поддержку участников СВО. Об этом 13 декабря сообщает РИА Новости
"Прикладная помощь фронту тоже никогда не помешает. В Петербурге мы проводим акцию "Один день для победы". Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране", - сказал Милонов.
По его словам, военнослужащие нуждаются в поддержке не только перед праздниками, и лучшей поддержкой бойцов в новом году будет окончательная перенастройка всей страны на победу.
"Очень хочется, чтобы грядущий год стал годом окончательной победы над противником и установления справедливого мира. А для этого нам необходимо сплочение, как никогда", - подчеркнул депутат.
Всу зима бронетранспортер оружие бтр - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
06:00
"У них почти нет сил": Ростислав Ищенко о том, почему ВСУ по всему фронту начали движение вспять У ВСУ почти не осталось сил и они загоняют войска на удержание самых важных точек на линии фронта. ВС РФ продвигаются на флангах и постепенно окружают эти территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
 
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