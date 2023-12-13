Болгария по просьбе Орбана отменит акциз на транспортировку российского газа - 13.12.2023 Украина.ру
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Болгария по просьбе Орбана отменит акциз на транспортировку российского газа
Болгария по просьбе Орбана отменит акциз на транспортировку российского газа - 13.12.2023 Украина.ру
Болгария по просьбе Орбана отменит акциз на транспортировку российского газа
Экс-премьер Болгарии Бойко Борисов заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что София по просьбе венгерской стороны отменит акциз на транзит российского газа по своей территории. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши сообщает агентство MTI
2023-12-13T05:32
2023-12-13T05:32
новости
венгрия
болгария
российский газ
акцизы
антироссийские санкции
энергетический кризис
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По словам Хаваши, 12 декабря между Борисовым и Орбаном состоялся телефонный разговор."В разговоре Бойко Борисов подтвердил, что достигнута межпартийная договорённость о том, что Болгария выполнит решительную просьбу Венгрии и отменит штрафной тариф на транспортировку газа, который представляет серьёзную угрозу для энергетической безопасности Венгрии", - сказал Хаваши.Также обсуждался вопрос присоединения Болгарии к Шенгенской зоне, имеющий, по словам Бойкова, ключевое значение для страны."Бойко Борисов проинформировал премьер-министра Венгрии, что Болгария уже выполняет все условия для вхождения в Шенгенскую зону", - отметил Хаваши.Напомним, что Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа по своей территории. Что составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час), при том что плата за транзит обычно не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа.Ранее газета Financial Times назвала новые болгарские пошлины "карательными", обычно взимаемыми с целью сдерживания деятельности конкурента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил, что правительство ввело этот акциз с целью снижения прибыли "Газпрома".Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что такие действия Болгарии угрожают энергоснабжению стран и призвали к отмене акциза.
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новости, венгрия, болгария, российский газ, акцизы, антироссийские санкции, энергетический кризис
Новости, Венгрия, Болгария, российский газ, акцизы, антироссийские санкции, энергетический кризис

Болгария по просьбе Орбана отменит акциз на транспортировку российского газа

05:32 13.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Экс-премьер Болгарии Бойко Борисов заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что София по просьбе венгерской стороны отменит акциз на транзит российского газа по своей территории. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши сообщает агентство MTI
По словам Хаваши, 12 декабря между Борисовым и Орбаном состоялся телефонный разговор.
"В разговоре Бойко Борисов подтвердил, что достигнута межпартийная договорённость о том, что Болгария выполнит решительную просьбу Венгрии и отменит штрафной тариф на транспортировку газа, который представляет серьёзную угрозу для энергетической безопасности Венгрии", - сказал Хаваши.
Также обсуждался вопрос присоединения Болгарии к Шенгенской зоне, имеющий, по словам Бойкова, ключевое значение для страны.
"Бойко Борисов проинформировал премьер-министра Венгрии, что Болгария уже выполняет все условия для вхождения в Шенгенскую зону", - отметил Хаваши.
Напомним, что Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа по своей территории. Что составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час), при том что плата за транзит обычно не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа.
Ранее газета Financial Times назвала новые болгарские пошлины "карательными", обычно взимаемыми с целью сдерживания деятельности конкурента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил, что правительство ввело этот акциз с целью снижения прибыли "Газпрома".
Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что такие действия Болгарии угрожают энергоснабжению стран и призвали к отмене акциза.
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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НовостиВенгрияБолгарияроссийский газакцизыантироссийские санкцииэнергетический кризис
 
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Заголовок открываемого материала
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