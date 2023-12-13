В Софии начался демонтаж памятника Советской армии в честь воинов-освободителей - БНТ - 13.12.2023 Украина.ру
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В Софии начался демонтаж памятника Советской армии в честь воинов-освободителей - БНТ
В Софии начался демонтаж памятника Советской армии в честь воинов-освободителей - БНТ - 13.12.2023 Украина.ру
В Софии начался демонтаж памятника Советской армии в честь воинов-освободителей - БНТ
Рабочие, приступившие к демонтажу памятника Советской армии в Софии, срезали самую высокую часть скульптурной группы - руку солдата с пистолетом-пулемётом ППШ. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ)
2023-12-13T05:09
2023-12-13T05:09
новости
болгария
россия
памятник
красная армия
советский
русофобия
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По словам главы администрации Софийской области Вяры Тодевой, за 70 лет этот памятник ни разу не реставрировался и представляет опасность из-за своего аварийного состояния. Поэтому несколько дней назад она издала распоряжение "о сохранении памятника", предполагающее, что самые высокие фигуры после демонтажа будут реставрированы, а затем станут частью экспозиции Музея социалистического искусства.План демонтажа скульптур вызвал гневную реакцию Болгарской социалистической партии и партии "Возрождения", организовавших акции протеста.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала демонтаж памятника Советской Армии "реализацией постыдных планов" по реабилитации нацизма и враждебным шагом, который окажет влияние на двусторонние отношения.Правительство Болгарии в августе изменило имущественный статус мемориального комплекса "Памятник Советской армии". Теперь муниципалитет Софии сможет распоряжаться памятником и землёй вокруг него, что ранее было невозможно из-за статуса "общественной государственной собственности".Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти неоднократно предпринимали попытки демонтажа монумента.
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новости, болгария, россия, памятник, красная армия, советский, русофобия
Новости, Болгария, Россия, памятник, Красная Армия, советский, Русофобия

В Софии начался демонтаж памятника Советской армии в честь воинов-освободителей - БНТ

05:09 13.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Рабочие, приступившие к демонтажу памятника Советской армии в Софии, срезали самую высокую часть скульптурной группы - руку солдата с пистолетом-пулемётом ППШ. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ)
По словам главы администрации Софийской области Вяры Тодевой, за 70 лет этот памятник ни разу не реставрировался и представляет опасность из-за своего аварийного состояния. Поэтому несколько дней назад она издала распоряжение "о сохранении памятника", предполагающее, что самые высокие фигуры после демонтажа будут реставрированы, а затем станут частью экспозиции Музея социалистического искусства.
План демонтажа скульптур вызвал гневную реакцию Болгарской социалистической партии и партии "Возрождения", организовавших акции протеста.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала демонтаж памятника Советской Армии "реализацией постыдных планов" по реабилитации нацизма и враждебным шагом, который окажет влияние на двусторонние отношения.
Правительство Болгарии в августе изменило имущественный статус мемориального комплекса "Памятник Советской армии". Теперь муниципалитет Софии сможет распоряжаться памятником и землёй вокруг него, что ранее было невозможно из-за статуса "общественной государственной собственности".
Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти неоднократно предпринимали попытки демонтажа монумента.
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
5 декабря, 11:32
У президента Болгарии нет возможности запретить поставки списанных БТР на Украину - болгарский генералЕвроатлантическое большинство в парламенте Болгарии переголосует любое вето президента Радева, который по отношению к украинскому конфликту придерживается взвешенной позиции
 
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