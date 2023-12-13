https://ukraina.ru/20231213/1052015765.html

В Софии начался демонтаж памятника Советской армии в честь воинов-освободителей - БНТ

В Софии начался демонтаж памятника Советской армии в честь воинов-освободителей - БНТ - 13.12.2023 Украина.ру

В Софии начался демонтаж памятника Советской армии в честь воинов-освободителей - БНТ

Рабочие, приступившие к демонтажу памятника Советской армии в Софии, срезали самую высокую часть скульптурной группы - руку солдата с пистолетом-пулемётом ППШ. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ)

2023-12-13T05:09

2023-12-13T05:09

2023-12-13T05:09

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По словам главы администрации Софийской области Вяры Тодевой, за 70 лет этот памятник ни разу не реставрировался и представляет опасность из-за своего аварийного состояния. Поэтому несколько дней назад она издала распоряжение "о сохранении памятника", предполагающее, что самые высокие фигуры после демонтажа будут реставрированы, а затем станут частью экспозиции Музея социалистического искусства.План демонтажа скульптур вызвал гневную реакцию Болгарской социалистической партии и партии "Возрождения", организовавших акции протеста.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала демонтаж памятника Советской Армии "реализацией постыдных планов" по реабилитации нацизма и враждебным шагом, который окажет влияние на двусторонние отношения.Правительство Болгарии в августе изменило имущественный статус мемориального комплекса "Памятник Советской армии". Теперь муниципалитет Софии сможет распоряжаться памятником и землёй вокруг него, что ранее было невозможно из-за статуса "общественной государственной собственности".Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти неоднократно предпринимали попытки демонтажа монумента.

https://ukraina.ru/20231205/1051750225.html

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новости, болгария, россия, памятник, красная армия, советский, русофобия