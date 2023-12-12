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Зеленский заявил Байдену о притязаниях на замороженные активы РФ

Зеленский заявил Байдену о притязаниях на замороженные активы РФ - 13.12.2023 Украина.ру

Зеленский заявил Байдену о притязаниях на замороженные активы РФ

Во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, президент Украины Владимир Зеленский заявил своему американскому коллеге о притязаниях на 300 миллиардов замороженных российских активов

2023-12-12T23:59

2023-12-12T23:59

2023-12-13T00:00

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сша

вашингтон

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Во время разговора с президентом США Зеленский внезапно заявил, что Украина становится менее зависимой от западной помощи. Он также выразил убеждённость, что украинская армия сможет одержать победу на силами ВС России. Напомнил Зеленский и о совместном производстве оружия США и Украины. Напомним, визит Зеленского в столицу США проходит после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, замороженные активы, антироссийские санкции, сво, джо байден, сша, вашингтон