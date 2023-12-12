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Зеленский заявил Байдену о притязаниях на замороженные активы РФ
Зеленский заявил Байдену о притязаниях на замороженные активы РФ - 13.12.2023 Украина.ру
Зеленский заявил Байдену о притязаниях на замороженные активы РФ
Во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, президент Украины Владимир Зеленский заявил своему американскому коллеге о притязаниях на 300 миллиардов замороженных российских активов
2023-12-12T23:59
2023-12-12T23:59
2023-12-13T00:00
новости
украина
владимир зеленский
замороженные активы
антироссийские санкции
сво
джо байден
сша
вашингтон
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Во время разговора с президентом США Зеленский внезапно заявил, что Украина становится менее зависимой от западной помощи. Он также выразил убеждённость, что украинская армия сможет одержать победу на силами ВС России. Напомнил Зеленский и о совместном производстве оружия США и Украины. Напомним, визит Зеленского в столицу США проходит после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, замороженные активы, антироссийские санкции, сво, джо байден, сша, вашингтон
Новости, Украина, Владимир Зеленский, замороженные активы, антироссийские санкции, СВО, Джо Байден, США, Вашингтон
Зеленский заявил Байдену о притязаниях на замороженные активы РФ
23:59 12.12.2023 (обновлено: 00:00 13.12.2023)
Во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, президент Украины Владимир Зеленский заявил своему американскому коллеге о притязаниях на 300 миллиардов замороженных российских активов
"Более 300 миллионов замороженных активов террориста мы должны использовать для защиты своего настоящего и я хочу поговорить о некоторых деталях относительно наших реформ и интеграции", – сказал глава киевского режима.
Во время разговора с президентом США Зеленский внезапно заявил, что Украина становится менее зависимой от западной помощи. Он также выразил убеждённость, что украинская армия сможет одержать победу на силами ВС России.
Напомнил Зеленский и о совместном производстве оружия США и Украины.
"Это (прим. ред. – производство оружия) очень важно для нас и мы обсудим ускорение этого процесса", – добавил он.
Напомним, визит Зеленского в столицу США проходит после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.