Движение на одном КПП на польско-украинской границе разблокировано - 12.12.2023 Украина.ру
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Движение на одном КПП на польско-украинской границе разблокировано
Движение на одном КПП на польско-украинской границе разблокировано - 12.12.2023 Украина.ру
Движение на одном КПП на польско-украинской границе разблокировано
Украинская сторона сообщила о разблокировании пропускного пункта "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей. Утверждается, что там удалось восстановить стабильное движение транспорта, передаёт "РБК-Украина"
2023-12-12T23:21
2023-12-12T23:22
новости
польша
украина
протесты
перевозчики
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По данным СМИ, польские перевозчики пытались препятствовать разблокированию движения. По его словам, со вчерашнего дня на Украину въехало более 350 грузовиков, на территорию Польши – более 200 фур. Ожидаемая пропускная способность – 1200 грузовиков в сутки следующих в двух направлениях. Накануне, 11 декабря, после запуска КПП "Дорогуск — Ягодин", польские перевозчики перегородили грузовиком дорогу в сторону Украины в результате чего движение было снова блокировано. Возле грузовика стояли полицейские, которые бездействовали. Напомним, протест на польско-украинской границе начался 6 ноября. Польские водители требуют отмены привилегий для украинских грузовых компаний и возвращения для них общих условий – обязательного получения коммерческого разрешения на перевозку груза. Из-за того, что на данный момент этого нет, польские перевозчики находятся в невыгодных для себя условиях. Протесты польских дальнобойщиков спровоцировали огромные очереди на границе с Украиной. По состоянию на 10 декабря возле КПП стояли в очереди около 3,5 тысячи машин.
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новости, польша, украина, протесты, перевозчики
Новости, Польша, Украина, протесты, перевозчики

Движение на одном КПП на польско-украинской границе разблокировано

23:21 12.12.2023 (обновлено: 23:22 12.12.2023)
 
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
Польские перевозчики блокировали поставки военного снаряжения
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Украинская сторона сообщила о разблокировании пропускного пункта "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей. Утверждается, что там удалось восстановить стабильное движение транспорта, передаёт "РБК-Украина"
По данным СМИ, польские перевозчики пытались препятствовать разблокированию движения.
"За это время протестующие пытались физически затруднить движение транспорта, но благодаря местным властям стабильное движение было восстановлено", – заявил первый вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По его словам, со вчерашнего дня на Украину въехало более 350 грузовиков, на территорию Польши – более 200 фур. Ожидаемая пропускная способность – 1200 грузовиков в сутки следующих в двух направлениях.
Накануне, 11 декабря, после запуска КПП "Дорогуск — Ягодин", польские перевозчики перегородили грузовиком дорогу в сторону Украины в результате чего движение было снова блокировано. Возле грузовика стояли полицейские, которые бездействовали.
Напомним, протест на польско-украинской границе начался 6 ноября. Польские водители требуют отмены привилегий для украинских грузовых компаний и возвращения для них общих условий – обязательного получения коммерческого разрешения на перевозку груза. Из-за того, что на данный момент этого нет, польские перевозчики находятся в невыгодных для себя условиях.
Протесты польских дальнобойщиков спровоцировали огромные очереди на границе с Украиной. По состоянию на 10 декабря возле КПП стояли в очереди около 3,5 тысячи машин.
 
НовостиПольшаУкраинапротестыперевозчики
 
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