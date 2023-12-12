Украине выделят новый пакет военной помощи на $200 млн

"У Украины был шанс, но теперь всё кончено". Зачем Байден вызвал Зеленского в Вашингтон

Третий визит президента Украины Владимира Зеленского в США за период проведения СВО может не сулить ему ничего хорошего: Киев рискует лишиться поддержки союзника через считаные дни