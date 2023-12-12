https://ukraina.ru/20231212/1052010768.html
Украине выделят новый пакет военной помощи на $200 млн
Украине выделят новый пакет военной помощи на $200 млн - 12.12.2023 Украина.ру
Украине выделят новый пакет военной помощи на $200 млн
Во вторник, 12 декабря, президент США Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов и подписал соответствующее соглашение. Об этом информирует Белый дом
2023-12-12T22:59
2023-12-12T22:59
2023-12-12T23:00
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украина
военная помощь
финансирование
финансовая помощь
сша
джо байден
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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в США, где выступил перед конгрессменами. Его речь должна была переубедить законодателей согласовать пакет военной помощи Киеву на будущий год. Как написало позже издание The Guardian, сенаторов-республиканцев, которые выступали против дальнейшего финансирования Украины, призыв Зеленского о помощи не тронул.
https://ukraina.ru/20231212/1051926007.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, военная помощь, финансирование, финансовая помощь, сша, джо байден
Новости, Украина, военная помощь, финансирование, финансовая помощь, США, Джо Байден
Украине выделят новый пакет военной помощи на $200 млн
22:59 12.12.2023 (обновлено: 23:00 12.12.2023)
Во вторник, 12 декабря, президент США Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов и подписал соответствующее соглашение. Об этом информирует Белый дом