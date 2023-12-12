Украине выделят новый пакет военной помощи на $200 млн - 12.12.2023 Украина.ру
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Украине выделят новый пакет военной помощи на $200 млн
Украине выделят новый пакет военной помощи на $200 млн - 12.12.2023 Украина.ру
Украине выделят новый пакет военной помощи на $200 млн
Во вторник, 12 декабря, президент США Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов и подписал соответствующее соглашение. Об этом информирует Белый дом
2023-12-12T22:59
2023-12-12T23:00
новости
украина
военная помощь
финансирование
финансовая помощь
сша
джо байден
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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в США, где выступил перед конгрессменами. Его речь должна была переубедить законодателей согласовать пакет военной помощи Киеву на будущий год. Как написало позже издание The Guardian, сенаторов-республиканцев, которые выступали против дальнейшего финансирования Украины, призыв Зеленского о помощи не тронул.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, военная помощь, финансирование, финансовая помощь, сша, джо байден
Новости, Украина, военная помощь, финансирование, финансовая помощь, США, Джо Байден

Украине выделят новый пакет военной помощи на $200 млн

22:59 12.12.2023 (обновлено: 23:00 12.12.2023)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
Во вторник, 12 декабря, президент США Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов и подписал соответствующее соглашение. Об этом информирует Белый дом

"Я не хочу чтобы вы теряли надежду. (...) Эти деньги придут быстро", - заверил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в США, где выступил перед конгрессменами. Его речь должна была переубедить законодателей согласовать пакет военной помощи Киеву на будущий год.
Как написало позже издание The Guardian, сенаторов-республиканцев, которые выступали против дальнейшего финансирования Украины, призыв Зеленского о помощи не тронул.
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12:43
"У Украины был шанс, но теперь всё кончено". Зачем Байден вызвал Зеленского в ВашингтонТретий визит президента Украины Владимира Зеленского в США за период проведения СВО может не сулить ему ничего хорошего: Киев рискует лишиться поддержки союзника через считаные дни
 
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23:21Движение на одном КПП на польско-украинской границе разблокировано
22:59Украине выделят новый пакет военной помощи на $200 млн
22:50Работу "Киевстара" пообещали восстановить в течение недели
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