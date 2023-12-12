В Раде назвали главный принцип комплектации ВСУ – не качество, а количество - 12.12.2023 Украина.ру
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В Раде назвали главный принцип комплектации ВСУ – не качество, а количество
В Раде назвали главный принцип комплектации ВСУ – не качество, а количество - 12.12.2023 Украина.ру
В Раде назвали главный принцип комплектации ВСУ – не качество, а количество
В Вооружённые силы Украины набирают по принципу количества, а не качества, что связанно с провалом мобилизации. На методы работы военкомов в стране указала член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в интервью украинскому изданию "Телеграф"
2023-12-12T22:07
2023-12-12T22:07
новости
украина
мобилизация
всу
сво
спецоперация
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По её словам, сегодня украинское общество "расслабленно" представлением о том, что победа Украины наступит "уже завтра". Она также указала на преимущества более молодых украинцев, которые по сравнению 45-50-летними призывниками показывают высокую "физическую результативность". Кроме того, в ВСУ не должны набирать людей "с зависимостями" и больных, считает Бобровская. Во вторник, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил сенаторам США, что Украина рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет. До того, 27 ноября, СМИ публиковали заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в котором он указал, что в стране существуют проблемы с мобилизацией, однако призвал не преувеличивать их масштаб.
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новости, украина, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация

В Раде назвали главный принцип комплектации ВСУ – не качество, а количество

22:07 12.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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В Вооружённые силы Украины набирают по принципу количества, а не качества, что связанно с провалом мобилизации. На методы работы военкомов в стране указала член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в интервью украинскому изданию "Телеграф"
По её словам, сегодня украинское общество "расслабленно" представлением о том, что победа Украины наступит "уже завтра".
"Первая проблема – комплектация по принципу количества, а не качества. Не секрет, что имеем провал по мобилизации. Но это следствие и расслабления общества "победой уже завтра", и отбором и методами работы ТЦК (военкоматы – ред.), и, конечно, отношением к рядовому бойцу в армии в целом", - отметила Бобровская.
Она также указала на преимущества более молодых украинцев, которые по сравнению 45-50-летними призывниками показывают высокую "физическую результативность". Кроме того, в ВСУ не должны набирать людей "с зависимостями" и больных, считает Бобровская.
Во вторник, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил сенаторам США, что Украина рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет.
До того, 27 ноября, СМИ публиковали заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в котором он указал, что в стране существуют проблемы с мобилизацией, однако призвал не преувеличивать их масштаб.
M113G4DK ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября, 21:39
В ОП высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ Средний возраст солдат Вооружённых сил Украины составляет 54 года и в таком возрасте они не могут выполнять задачи командования. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы офиса президента (ОП) страны Сергей Лещенко
 
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22:07В Раде назвали главный принцип комплектации ВСУ – не качество, а количество
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