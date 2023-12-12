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В Раде назвали главный принцип комплектации ВСУ – не качество, а количество
В Раде назвали главный принцип комплектации ВСУ – не качество, а количество - 12.12.2023 Украина.ру
В Раде назвали главный принцип комплектации ВСУ – не качество, а количество
В Вооружённые силы Украины набирают по принципу количества, а не качества, что связанно с провалом мобилизации. На методы работы военкомов в стране указала член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в интервью украинскому изданию "Телеграф"
2023-12-12T22:07
2023-12-12T22:07
2023-12-12T22:07
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По её словам, сегодня украинское общество "расслабленно" представлением о том, что победа Украины наступит "уже завтра". Она также указала на преимущества более молодых украинцев, которые по сравнению 45-50-летними призывниками показывают высокую "физическую результативность". Кроме того, в ВСУ не должны набирать людей "с зависимостями" и больных, считает Бобровская. Во вторник, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил сенаторам США, что Украина рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет. До того, 27 ноября, СМИ публиковали заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в котором он указал, что в стране существуют проблемы с мобилизацией, однако призвал не преувеличивать их масштаб.
https://ukraina.ru/20231128/1051563239.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, всу, сво, спецоперация
В Раде назвали главный принцип комплектации ВСУ – не качество, а количество
В Вооружённые силы Украины набирают по принципу количества, а не качества, что связанно с провалом мобилизации. На методы работы военкомов в стране указала член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в интервью украинскому изданию "Телеграф"
По её словам, сегодня украинское общество "расслабленно" представлением о том, что победа Украины наступит "уже завтра".
"Первая проблема – комплектация по принципу количества, а не качества. Не секрет, что имеем провал по мобилизации. Но это следствие и расслабления общества "победой уже завтра", и отбором и методами работы ТЦК (военкоматы – ред.), и, конечно, отношением к рядовому бойцу в армии в целом", - отметила Бобровская.
Она также указала на преимущества более молодых украинцев, которые по сравнению 45-50-летними призывниками показывают высокую "физическую результативность". Кроме того, в ВСУ не должны набирать людей "с зависимостями" и больных, считает Бобровская.
Во вторник, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил сенаторам США, что Украина рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет.
До того, 27 ноября, СМИ публиковали заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в котором он указал, что в стране существуют проблемы с мобилизацией, однако призвал не преувеличивать их масштаб.