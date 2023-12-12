https://ukraina.ru/20231212/1052009778.html

Умеров заявил, что увольнение главкома ВСУ Залужного не планируется

Умеров заявил, что увольнение главкома ВСУ Залужного не планируется - 12.12.2023 Украина.ру

Умеров заявил, что увольнение главкома ВСУ Залужного не планируется

Увольнять главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного руководство страны не планирует. Об этом 12 декабря заявил министр обороны Украины Рустем Умеров

2023-12-12T21:46

2023-12-12T21:46

2023-12-12T21:46

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украина

рустем умеров

валерий залужный

сво

увольнение

владимир зеленский

конфликт

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По его словам, вопрос отставки Залужного – это тема "раскрученная и внешне, и внутренне". Кроме того, разговоры об увольнении главкома стали предметом шуток внутри самого минобороны Украины. Ранее издание Economist сообщало, что на Украине становится всё более напряженным "политическое поле битвы", где президент Зеленский видит конкурента в главкоме Залужном. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что пользующийся популярностью Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Издание The Messenger сообщало, что напряжённость в отношениях президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного обсуждали в Вашингтоне и пришли к выводу, что этот конфликт ещё не достиг апогея.

https://ukraina.ru/20231106/1050797538.html

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новости, украина, рустем умеров, валерий залужный, сво, увольнение, владимир зеленский, конфликт