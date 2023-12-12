Умеров заявил, что увольнение главкома ВСУ Залужного не планируется - 12.12.2023 Украина.ру
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Умеров заявил, что увольнение главкома ВСУ Залужного не планируется
Умеров заявил, что увольнение главкома ВСУ Залужного не планируется - 12.12.2023 Украина.ру
Умеров заявил, что увольнение главкома ВСУ Залужного не планируется
Увольнять главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного руководство страны не планирует. Об этом 12 декабря заявил министр обороны Украины Рустем Умеров
2023-12-12T21:46
2023-12-12T21:46
новости
украина
рустем умеров
валерий залужный
сво
увольнение
владимир зеленский
конфликт
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По его словам, вопрос отставки Залужного – это тема "раскрученная и внешне, и внутренне". Кроме того, разговоры об увольнении главкома стали предметом шуток внутри самого минобороны Украины. Ранее издание Economist сообщало, что на Украине становится всё более напряженным "политическое поле битвы", где президент Зеленский видит конкурента в главкоме Залужном. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что пользующийся популярностью Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Издание The Messenger сообщало, что напряжённость в отношениях президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного обсуждали в Вашингтоне и пришли к выводу, что этот конфликт ещё не достиг апогея.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, рустем умеров, валерий залужный, сво, увольнение, владимир зеленский, конфликт
Новости, Украина, Рустем Умеров, Валерий Залужный, СВО, увольнение, Владимир Зеленский, конфликт

Умеров заявил, что увольнение главкома ВСУ Залужного не планируется

21:46 12.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
Читать в
Увольнять главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного руководство страны не планирует. Об этом 12 декабря заявил министр обороны Украины Рустем Умеров
По его словам, вопрос отставки Залужного – это тема "раскрученная и внешне, и внутренне". Кроме того, разговоры об увольнении главкома стали предметом шуток внутри самого минобороны Украины.

"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и внешне, и внутренне. (...) Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичём (Залужным) говорю: "Кто на этот раз тебя увольняет?", – приводит слова Умерова издание "Украинская правда".

Ранее издание Economist сообщало, что на Украине становится всё более напряженным "политическое поле битвы", где президент Зеленский видит конкурента в главкоме Залужном.
Журналисты газеты Washington Post отмечали, что пользующийся популярностью Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Издание The Messenger сообщало, что напряжённость в отношениях президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного обсуждали в Вашингтоне и пришли к выводу, что этот конфликт ещё не достиг апогея.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
6 ноября, 15:55
Кризис власти. Что на самом деле происходит между Зеленским и ЗалужнымМежду украинским политическим и военным руководством назревает противостояние. Конфликт Зеленского и Залужного становится все труднее скрывать. Подготовка к выборам президента страны весной 2024 года выходит на общественную площадку
 
НовостиУкраинаРустем УмеровВалерий ЗалужныйСВОувольнениеВладимир Зеленскийконфликт
 
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21:46Умеров заявил, что увольнение главкома ВСУ Залужного не планируется
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