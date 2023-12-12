Салливан: Байден не примет ультиматум республиканцев по помощи Киеву - 12.12.2023 Украина.ру
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Салливан: Байден не примет ультиматум республиканцев по помощи Киеву
Салливан: Байден не примет ультиматум республиканцев по помощи Киеву - 12.12.2023 Украина.ру
Салливан: Байден не примет ультиматум республиканцев по помощи Киеву
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава Белого дома Джо Байден не примет ультимативные требования представителей Республиканской партии, которые связаны в дальнейшим финансированием Украины. Об этом сообщает Wall Street Journal
2023-12-12T21:08
2023-12-12T21:08
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Уточняется, что Байден намерен найти компромисс с республиканской оппозицией на тему безопасности южных границ, чтобы способствовать согласованию в Конгрессе дополнительных 60-ти миллиардов долларов для Украины. По словам советника американского президента, 2024 станет "очень трудным годом" для Украины, если иссякнет американская помощь, которой, по оценкам Белого дома, осталось на "пару недель". Салливан пояснил, что накануне вечером имел продолжительную частную беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским, который приехал в Вашингтон лоббировать продолжение финансирования и во вторник встречается с Байденом. Тем временем, по данным опубликованного ранее расписания законодательного органа США, Палата представителей не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Киеву перед уходом на каникулы. До этого СМИ писали, что одобрение законопроекта о средствах для Украине до конца года маловероятно.
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новости, украина, джейк салливан, сша, конгресс сша, военная помощь, финансирование, всу, сво
Новости, Украина, Джейк Салливан, США, Конгресс США, военная помощь, финансирование, ВСУ, СВО

Салливан: Байден не примет ультиматум республиканцев по помощи Киеву

21:08 12.12.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава Белого дома Джо Байден не примет ультимативные требования представителей Республиканской партии, которые связаны в дальнейшим финансированием Украины. Об этом сообщает Wall Street Journal
Уточняется, что Байден намерен найти компромисс с республиканской оппозицией на тему безопасности южных границ, чтобы способствовать согласованию в Конгрессе дополнительных 60-ти миллиардов долларов для Украины.
"Проблема в том, что она (прим. ред. - помощь Украине) стала заложницей совершенного отдельной темы – юго-западной границы. Президент Байден говорил, что он готов к переговорам о межпартийном соглашении и поддерживает их, но не приемлет требований в духе "соглашайся или уходи", с которыми увязывается помощь Украине", – приводит издание слова Салливана.
По словам советника американского президента, 2024 станет "очень трудным годом" для Украины, если иссякнет американская помощь, которой, по оценкам Белого дома, осталось на "пару недель".
Салливан пояснил, что накануне вечером имел продолжительную частную беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским, который приехал в Вашингтон лоббировать продолжение финансирования и во вторник встречается с Байденом.
Тем временем, по данным опубликованного ранее расписания законодательного органа США, Палата представителей не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Киеву перед уходом на каникулы. До этого СМИ писали, что одобрение законопроекта о средствах для Украине до конца года маловероятно.
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