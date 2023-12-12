https://ukraina.ru/20231212/1052007401.html

Сенаторы похвалили Зеленского: вел себя уважительно, просил денег, не лез в проблемы США

Сенаторы похвалили Зеленского: вел себя уважительно, просил денег, не лез в проблемы США - 12.12.2023 Украина.ру

Сенаторы похвалили Зеленского: вел себя уважительно, просил денег, не лез в проблемы США

Президент Украины Владимир Зеленский вёл себя уважительно, рассказывал о потребностях его страны в финансировании, убеждал в отсутствии коррупции и не вмешивался в проблемы США. Об этом журналистам американского канала CNN рассказали сенаторы Линдси Грэм, Майкл Раундз, Маркуэйн Маллин и Рон Джонсон

2023-12-12T19:34

2023-12-12T19:34

2023-12-12T20:10

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Грэм пояснил Зеленскому, что задержка помощи Украине не связана с тем, что Зеленский не подчеркивает её важность. Этот процесс связан с другим "щекотливым вопросом". Раундс похвалил Зеленского за то, что тот держался в стороне от " дебатов об иммиграции" в США, отметив, что президент Украины вёл себя так как "ему и следовало". Украинский президент "был очень уважительным", заявил сенатор Маркуэйн Маллин. При этом добавил, что поддерживает помощь Украине, однако хочет, чтобы она была привязана к более жёсткой пограничной политике США. Зеленский предупредил конгрессменов о том, что его страна не откажется от боевых действий, если поддержка Запада ослабнет. Однако в этом случае борьба перерастёт в партизанскую войну, пересказал слова Зеленского сенатор Рон Джонсон.На сегодняшний день пограничная безопасность США является основным сдерживающим фактором в вопросах финансирования Украины, пишет Politico. Зеленский не из вежливости не говорил о проблеме в Сенате – он пытался избежать обсуждения этого вопроса. Лидер Сената Митч Макконнелл, сопровождавший Зеленского в США, несмотря на свою позицию по Украине, заявил, что республиканцы не будут рассматривать вопрос о дополнительной помощи без существенных изменений пограничной политики.Ранее издание The Economist сообщало, что визит Зеленского в США 12 декабря — это "последняя отчаянная попытка украинского президента достучаться" до Вашингтона.

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новости, украина, владимир зеленский, сша, военная помощь, военная техника, всу, сво