Сенаторы похвалили Зеленского: вел себя уважительно, просил денег, не лез в проблемы США - 12.12.2023 Украина.ру
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Сенаторы похвалили Зеленского: вел себя уважительно, просил денег, не лез в проблемы США
Сенаторы похвалили Зеленского: вел себя уважительно, просил денег, не лез в проблемы США - 12.12.2023 Украина.ру
Сенаторы похвалили Зеленского: вел себя уважительно, просил денег, не лез в проблемы США
Президент Украины Владимир Зеленский вёл себя уважительно, рассказывал о потребностях его страны в финансировании, убеждал в отсутствии коррупции и не вмешивался в проблемы США. Об этом журналистам американского канала CNN рассказали сенаторы Линдси Грэм, Майкл Раундз, Маркуэйн Маллин и Рон Джонсон
2023-12-12T19:34
2023-12-12T20:10
новости
украина
владимир зеленский
сша
военная помощь
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Грэм пояснил Зеленскому, что задержка помощи Украине не связана с тем, что Зеленский не подчеркивает её важность. Этот процесс связан с другим "щекотливым вопросом". Раундс похвалил Зеленского за то, что тот держался в стороне от " дебатов об иммиграции" в США, отметив, что президент Украины вёл себя так как "ему и следовало". Украинский президент "был очень уважительным", заявил сенатор Маркуэйн Маллин. При этом добавил, что поддерживает помощь Украине, однако хочет, чтобы она была привязана к более жёсткой пограничной политике США. Зеленский предупредил конгрессменов о том, что его страна не откажется от боевых действий, если поддержка Запада ослабнет. Однако в этом случае борьба перерастёт в партизанскую войну, пересказал слова Зеленского сенатор Рон Джонсон.На сегодняшний день пограничная безопасность США является основным сдерживающим фактором в вопросах финансирования Украины, пишет Politico. Зеленский не из вежливости не говорил о проблеме в Сенате – он пытался избежать обсуждения этого вопроса. Лидер Сената Митч Макконнелл, сопровождавший Зеленского в США, несмотря на свою позицию по Украине, заявил, что республиканцы не будут рассматривать вопрос о дополнительной помощи без существенных изменений пограничной политики.Ранее издание The Economist сообщало, что визит Зеленского в США 12 декабря — это "последняя отчаянная попытка украинского президента достучаться" до Вашингтона.
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новости, украина, владимир зеленский, сша, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, США, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО

Сенаторы похвалили Зеленского: вел себя уважительно, просил денег, не лез в проблемы США

19:34 12.12.2023 (обновлено: 20:10 12.12.2023)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP / Evan Vucci
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Президент Украины Владимир Зеленский вёл себя уважительно, рассказывал о потребностях его страны в финансировании, убеждал в отсутствии коррупции и не вмешивался в проблемы США. Об этом журналистам американского канала CNN рассказали сенаторы Линдси Грэм, Майкл Раундз, Маркуэйн Маллин и Рон Джонсон
Грэм пояснил Зеленскому, что задержка помощи Украине не связана с тем, что Зеленский не подчеркивает её важность. Этот процесс связан с другим "щекотливым вопросом".
"Я сказал президенту Зеленскому, что моя обязанность номер один — обеспечить безопасность моей страны, а также помочь вашей, и я чувствую, что пограничная политика моей страны представляет собой непосредственную угрозу безопасности американского народа", — сказал он журналистам.
Раундс похвалил Зеленского за то, что тот держался в стороне от " дебатов об иммиграции" в США, отметив, что президент Украины вёл себя так как "ему и следовало".

“Он был там, чтобы объяснить их (Украины. - Ред.) потребности, каковы их планы, каковы их цели(...) США не допустили бы коррупции при развертывании каких-либо из предоставленных США ресурсов”, - сказал Раундс.

Украинский президент "был очень уважительным", заявил сенатор Маркуэйн Маллин. При этом добавил, что поддерживает помощь Украине, однако хочет, чтобы она была привязана к более жёсткой пограничной политике США.
Зеленский предупредил конгрессменов о том, что его страна не откажется от боевых действий, если поддержка Запада ослабнет. Однако в этом случае борьба перерастёт в партизанскую войну, пересказал слова Зеленского сенатор Рон Джонсон.
На сегодняшний день пограничная безопасность США является основным сдерживающим фактором в вопросах финансирования Украины, пишет Politico. Зеленский не из вежливости не говорил о проблеме в Сенате – он пытался избежать обсуждения этого вопроса.
“Неспособность решить проблему нашей открытой южной границы является огромным камнем преткновения, независимо от того, как вы относитесь к Украине”, - цитирует издание сенатора Эрика Шмитта.
Лидер Сената Митч Макконнелл, сопровождавший Зеленского в США, несмотря на свою позицию по Украине, заявил, что республиканцы не будут рассматривать вопрос о дополнительной помощи без существенных изменений пограничной политики.
Ранее издание The Economist сообщало, что визит Зеленского в США 12 декабря — это "последняя отчаянная попытка украинского президента достучаться" до Вашингтона.
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12:43
"У Украины был шанс, но теперь всё кончено". Зачем Байден вызвал Зеленского в ВашингтонТретий визит президента Украины Владимира Зеленского в США за период проведения СВО может не сулить ему ничего хорошего: Киев рискует лишиться поддержки союзника через считаные дни
 
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