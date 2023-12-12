https://ukraina.ru/20231212/1052007401.html
Сенаторы похвалили Зеленского: вел себя уважительно, просил денег, не лез в проблемы США
Сенаторы похвалили Зеленского: вел себя уважительно, просил денег, не лез в проблемы США - 12.12.2023 Украина.ру
Сенаторы похвалили Зеленского: вел себя уважительно, просил денег, не лез в проблемы США
Президент Украины Владимир Зеленский вёл себя уважительно, рассказывал о потребностях его страны в финансировании, убеждал в отсутствии коррупции и не вмешивался в проблемы США. Об этом журналистам американского канала CNN рассказали сенаторы Линдси Грэм, Майкл Раундз, Маркуэйн Маллин и Рон Джонсон
2023-12-12T19:34
2023-12-12T19:34
2023-12-12T20:10
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Грэм пояснил Зеленскому, что задержка помощи Украине не связана с тем, что Зеленский не подчеркивает её важность. Этот процесс связан с другим "щекотливым вопросом". Раундс похвалил Зеленского за то, что тот держался в стороне от " дебатов об иммиграции" в США, отметив, что президент Украины вёл себя так как "ему и следовало". Украинский президент "был очень уважительным", заявил сенатор Маркуэйн Маллин. При этом добавил, что поддерживает помощь Украине, однако хочет, чтобы она была привязана к более жёсткой пограничной политике США. Зеленский предупредил конгрессменов о том, что его страна не откажется от боевых действий, если поддержка Запада ослабнет. Однако в этом случае борьба перерастёт в партизанскую войну, пересказал слова Зеленского сенатор Рон Джонсон.На сегодняшний день пограничная безопасность США является основным сдерживающим фактором в вопросах финансирования Украины, пишет Politico. Зеленский не из вежливости не говорил о проблеме в Сенате – он пытался избежать обсуждения этого вопроса. Лидер Сената Митч Макконнелл, сопровождавший Зеленского в США, несмотря на свою позицию по Украине, заявил, что республиканцы не будут рассматривать вопрос о дополнительной помощи без существенных изменений пограничной политики.Ранее издание The Economist сообщало, что визит Зеленского в США 12 декабря — это "последняя отчаянная попытка украинского президента достучаться" до Вашингтона.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, сша, военная помощь, военная техника, всу, сво
Сенаторы похвалили Зеленского: вел себя уважительно, просил денег, не лез в проблемы США
19:34 12.12.2023 (обновлено: 20:10 12.12.2023)
Президент Украины Владимир Зеленский вёл себя уважительно, рассказывал о потребностях его страны в финансировании, убеждал в отсутствии коррупции и не вмешивался в проблемы США. Об этом журналистам американского канала CNN рассказали сенаторы Линдси Грэм, Майкл Раундз, Маркуэйн Маллин и Рон Джонсон
Грэм пояснил Зеленскому, что задержка помощи Украине не связана с тем, что Зеленский не подчеркивает её важность. Этот процесс связан с другим "щекотливым вопросом".
"Я сказал президенту Зеленскому, что моя обязанность номер один — обеспечить безопасность моей страны, а также помочь вашей, и я чувствую, что пограничная политика моей страны представляет собой непосредственную угрозу безопасности американского народа", — сказал он журналистам.
Раундс похвалил Зеленского за то, что тот держался в стороне от " дебатов об иммиграции" в США, отметив, что президент Украины вёл себя так как "ему и следовало".
“Он был там, чтобы объяснить их (Украины. - Ред.) потребности, каковы их планы, каковы их цели(...) США не допустили бы коррупции при развертывании каких-либо из предоставленных США ресурсов”, - сказал Раундс.
Украинский президент "был очень уважительным", заявил сенатор Маркуэйн Маллин. При этом добавил, что поддерживает помощь Украине, однако хочет, чтобы она была привязана к более жёсткой пограничной политике США.
Зеленский предупредил конгрессменов о том, что его страна не откажется от боевых действий, если поддержка Запада ослабнет. Однако в этом случае борьба перерастёт в партизанскую войну, пересказал слова Зеленского сенатор Рон Джонсон.
На сегодняшний день пограничная безопасность США является основным сдерживающим фактором в вопросах финансирования Украины, пишет Politico. Зеленский не из вежливости не говорил о проблеме в Сенате – он пытался избежать обсуждения этого вопроса.
“Неспособность решить проблему нашей открытой южной границы является огромным камнем преткновения, независимо от того, как вы относитесь к Украине”, - цитирует издание сенатора Эрика Шмитта.
Лидер Сената Митч Макконнелл, сопровождавший Зеленского в США, несмотря на свою позицию по Украине, заявил, что республиканцы не будут рассматривать вопрос о дополнительной помощи без существенных изменений пограничной политики.
Ранее издание The Economist сообщало, что визит Зеленского в США 12 декабря — это "последняя отчаянная попытка украинского президента достучаться" до Вашингтона.