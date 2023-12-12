Зеленский просил сенаторов США закрыть глаза на коррупцию на Украине ради транша
19:23 12.12.2023 (обновлено: 19:54 12.12.2023)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, обосновывая дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном, намеревался преуменьшить объёмы коррупции в стране. Об этом сообщает CNN
Отмечается, что пытаясь переубедить американских сенаторов в том, что Украина погрязла в коррупции, Зеленский развенчивал весомую причину не предоставлять Киеву финансовую помощь.
"Я думаю, что понятие коррупции возникло потому, что некоторые сказали, что мы не можем этого сделать (финансировать Украину. - Ред.), потому что люди будут покупать яхты на эти деньги. Он разубедил людей в этих понятиях реформами, которые он внедрил из (Международного валютного фонда) и (Европейского Союза). Были проведены существенные реформы", — приводит издание слова сенатора-республиканца от Северной Каролины Тома Тиллиса.
12 декабря президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Лидер демократов в американском Сенате Чак Шумер назвал визит главы киевского режима в США "мощной встречей", в ходе которой Зеленский дал понять, что с западной поддержкой "сможет выиграть войну".