Зеленский просил сенаторов США закрыть глаза на коррупцию на Украине ради транша

"Я думаю, что понятие коррупции возникло потому, что некоторые сказали, что мы не можем этого сделать (финансировать Украину. - Ред.), потому что люди будут покупать яхты на эти деньги. Он разубедил людей в этих понятиях реформами, которые он внедрил из (Международного валютного фонда) и (Европейского Союза). Были проведены существенные реформы", — приводит издание слова сенатора-республиканца от Северной Каролины Тома Тиллиса.