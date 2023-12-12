Зеленский просил сенаторов США закрыть глаза на коррупцию на Украине ради транша - 12.12.2023 Украина.ру
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Зеленский просил сенаторов США закрыть глаза на коррупцию на Украине ради транша
Зеленский просил сенаторов США закрыть глаза на коррупцию на Украине ради транша - 12.12.2023 Украина.ру
Зеленский просил сенаторов США закрыть глаза на коррупцию на Украине ради транша
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, обосновывая дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном, намеревался преуменьшить объёмы коррупции в стране. Об этом сообщает CNN
2023-12-12T19:23
2023-12-12T19:54
новости
украина
сша
сенат
конгресс сша
владимир зеленский
сво
военная помощь
военная техника
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Отмечается, что пытаясь переубедить американских сенаторов в том, что Украина погрязла в коррупции, Зеленский развенчивал весомую причину не предоставлять Киеву финансовую помощь.12 декабря президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Лидер демократов в американском Сенате Чак Шумер назвал визит главы киевского режима в США "мощной встречей", в ходе которой Зеленский дал понять, что с западной поддержкой "сможет выиграть войну".
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452
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новости, украина, сша, сенат, конгресс сша, владимир зеленский, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, США, сенат, Конгресс США, Владимир Зеленский, СВО, военная помощь, военная техника

Зеленский просил сенаторов США закрыть глаза на коррупцию на Украине ради транша

19:23 12.12.2023 (обновлено: 19:54 12.12.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, обосновывая дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном, намеревался преуменьшить объёмы коррупции в стране. Об этом сообщает CNN
Отмечается, что пытаясь переубедить американских сенаторов в том, что Украина погрязла в коррупции, Зеленский развенчивал весомую причину не предоставлять Киеву финансовую помощь.
"Я думаю, что понятие коррупции возникло потому, что некоторые сказали, что мы не можем этого сделать (финансировать Украину. - Ред.), потому что люди будут покупать яхты на эти деньги. Он разубедил людей в этих понятиях реформами, которые он внедрил из (Международного валютного фонда) и (Европейского Союза). Были проведены существенные реформы", — приводит издание слова сенатора-республиканца от Северной Каролины Тома Тиллиса.
12 декабря президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Лидер демократов в американском Сенате Чак Шумер назвал визит главы киевского режима в США "мощной встречей", в ходе которой Зеленский дал понять, что с западной поддержкой "сможет выиграть войну".
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