Майк Джонсон не изменил позицию по Украине до встречи с Зеленским - 12.12.2023 Украина.ру
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Майк Джонсон не изменил позицию по Украине до встречи с Зеленским
Майк Джонсон не изменил позицию по Украине до встречи с Зеленским - 12.12.2023 Украина.ру
Майк Джонсон не изменил позицию по Украине до встречи с Зеленским
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отрицательно ответил журналистам на вопрос, изменился ли его подход к помощи Украине перед его первой встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским
2023-12-12T19:14
2023-12-12T20:04
новости
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Конгрессмен настаивает, что пакеты финансовой помощи Украине должны голосовать отдельно от помощи Израилю, и также включать в себя так называемый миграционный пакет - финансирование безопасности южных границ США.Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон на призыв Белого дома ускорить согласование помощи Киеву заявил, что так и не получил ответ на свои вопросы о стратегии по Украине, а запрос республиканцы хотят рассматривать только со средствами на охрану госграницы. 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Он произнёс перед сенаторами речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей.По данным опубликованного ранее расписания законодательного органа США, Палата представителей не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Киеву перед уходом на каникулы. До этого СМИ писали, что одобрение законопроекта о средствах для Украине до конца года маловероятно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, джо байден, сша, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО

Майк Джонсон не изменил позицию по Украине до встречи с Зеленским

19:14 12.12.2023 (обновлено: 20:04 12.12.2023)
 
Майк Джонсон
Майк Джонсон
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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отрицательно ответил журналистам на вопрос, изменился ли его подход к помощи Украине перед его первой встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским
"Вовсе нет", - сказал Джонсон.
Конгрессмен настаивает, что пакеты финансовой помощи Украине должны голосовать отдельно от помощи Израилю, и также включать в себя так называемый миграционный пакет - финансирование безопасности южных границ США.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон на призыв Белого дома ускорить согласование помощи Киеву заявил, что так и не получил ответ на свои вопросы о стратегии по Украине, а запрос республиканцы хотят рассматривать только со средствами на охрану госграницы.
12 декабря президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Он произнёс перед сенаторами речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей.
По данным опубликованного ранее расписания законодательного органа США, Палата представителей не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Киеву перед уходом на каникулы. До этого СМИ писали, что одобрение законопроекта о средствах для Украине до конца года маловероятно.
12:44
Байден и Зеленский: две хромые утки. Реалистичный прогноз и предчувствие первой ядерной войныВо вторник Владимир Зеленский по приглашению администрации Джо Байдена выступит перед американским сенатом
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАвоенная помощьвоенная техникаВСУСВО
 
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