https://ukraina.ru/20231212/1052004384.html

СБУ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на "Киевстар"

СБУ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на "Киевстар" - 12.12.2023 Украина.ру

СБУ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на "Киевстар"

На данный момент известно, что персональные данные абонентов не попали в руки IT-взломщиков

2023-12-12T17:35

2023-12-12T17:35

2023-12-12T17:35

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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки против одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу СБУ.Для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети "Киевстара" руководство компании привлеки правоохранительные органы и государственные спецслужбы. Поведенная проверка показала, что "персональные данные абонентов не скомпрометированы". Сотрудники правоохранительных органов провели в центральном офисе компании обыски в рамках расследования уголовного дела.Ранее гендиректор компании "Киевстар" заявил, что в результате хакерской атаки часть IT-инфраструктуры мобильного оператора уничтожена.

https://ukraina.ru/20231212/1052002402.html

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