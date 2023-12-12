СБУ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на "Киевстар"
На данный момент известно, что персональные данные абонентов не попали в руки IT-взломщиков
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки против одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети "Киевстара" руководство компании привлеки правоохранительные органы и государственные спецслужбы. Поведенная проверка показала, что "персональные данные абонентов не скомпрометированы".
Сотрудники правоохранительных органов провели в центральном офисе компании обыски в рамках расследования уголовного дела.
Ранее гендиректор компании "Киевстар" заявил, что в результате хакерской атаки часть IT-инфраструктуры мобильного оператора уничтожена.