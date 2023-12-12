СБУ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на "Киевстар" - 12.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231212/1052004384.html
СБУ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на "Киевстар"
СБУ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на "Киевстар" - 12.12.2023 Украина.ру
СБУ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на "Киевстар"
На данный момент известно, что персональные данные абонентов не попали в руки IT-взломщиков
2023-12-12T17:35
2023-12-12T17:35
новости
новости украины
хакер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0c/1052004591_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_e2282ed1cf70948e95ae9836250283e2.jpg
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки против одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу СБУ.Для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети "Киевстара" руководство компании привлеки правоохранительные органы и государственные спецслужбы. Поведенная проверка показала, что "персональные данные абонентов не скомпрометированы". Сотрудники правоохранительных органов провели в центральном офисе компании обыски в рамках расследования уголовного дела.Ранее гендиректор компании "Киевстар" заявил, что в результате хакерской атаки часть IT-инфраструктуры мобильного оператора уничтожена.
https://ukraina.ru/20231212/1052002402.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0c/1052004591_36:0:1280:933_1920x0_80_0_0_3d7c4634496e2d5ddcf11494dba5b293.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, хакер
Новости, Новости Украины, хакер

СБУ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на "Киевстар"

17:35 12.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Maksym KozlenkoКиевстар
Киевстар - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© commons.wikimedia.org / Maksym Kozlenko
Читать в
На данный момент известно, что персональные данные абонентов не попали в руки IT-взломщиков
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки против одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети "Киевстара" руководство компании привлеки правоохранительные органы и государственные спецслужбы. Поведенная проверка показала, что "персональные данные абонентов не скомпрометированы".
Сотрудники правоохранительных органов провели в центральном офисе компании обыски в рамках расследования уголовного дела.
Ранее гендиректор компании "Киевстар" заявил, что в результате хакерской атаки часть IT-инфраструктуры мобильного оператора уничтожена.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
16:40
Часть IT-инфраструктуры "Киевстара" уничтожена – гендиректор КомаровВ компании заявили, что хакерская атака разрушила часть виртуальной ИТ-инфраструктуры
 
НовостиНовости Украиныхакер
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41Позиция Венгрии больше не угрожает пути Украины в ЕС – Кулеба
18:17Суд приговорил морпеха ВСУ к пожизненному сроку за убийство беженцев
18:12Швеция положит в "зимний" пакет невоенной помощи Украине 100 млн своих крон на экспорт зерна
17:52Прокуратура Украины расследует хакерскую атаку на "Киевстар"
17:49Кучма был бы запасным на право попасть в ад. Второй президент Украины проявился в публичном поле
17:35СБУ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на "Киевстар"
17:25"Отправился шаромыжничать": Захарова о поездке Зеленского в Вашингтон
17:04Проблемы режима Зеленского, весь фронт СВО пришёл в движение. О чём говорили эксперты 12 декабря
17:03"Стало твориться неописуемое". Япония накануне политического землетрясения
17:01Страны ЕС не хотят платить из своего кармана - Зубец о новой схеме по отбору российских активов
17:00Атака на украинских операторов и банки, депутат-рэкетир, призыв Варшавы. Итоги 12 декабря
16:40Часть IT-инфраструктуры "Киевстара" уничтожена – гендиректор Комаров
16:31"Постыдные планы": в Софии демонтируют памятник Советской армии, МИД РФ ответил
16:28Максим Вилков: Россия разобьет ВСУ, если Зеленский до 2025 года поставит под ружье 5 миллионов человек
16:14Хакерская атака подчеркнула угрозу государственности Украины – Washington Post
16:09ЕС смягчил некоторые предложения 12-го пакета санкций против РФ – Reuters
15:23Из-за падения "Киевстара" в Сумах и Борисполе отключилась система оповещения
15:22Украинский "Монобанк" сообщил о сбое в работе из-за хакерской атаки
15:21На Украине приложение Vodafone перестало работать, а у Lifecell на треть упала скорость
15:01Новый премьер Польши потребует полной мобилизации Запада для помощи Киеву
Лента новостейМолния