"Стало твориться неописуемое". Япония накануне политического землетрясения - 12.12.2023 Украина.ру
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"Стало твориться неописуемое". Япония накануне политического землетрясения
"Стало твориться неописуемое". Япония накануне политического землетрясения - 12.12.2023 Украина.ру
"Стало твориться неописуемое". Япония накануне политического землетрясения
В Японии разгорается грандиозный политический скандал, который полностью подрывает доверие к действующей власти во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, и может переформатировать политическую систему Страны восходящего солнца
2023-12-12T17:03
2023-12-12T17:03
эксклюзив
япония
коррупция
скандал
синдзо абэ
преступность
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Верхушку правящей Либерально-демократической партии Японии уличили в коррупции, которая при ближайшем рассмотрении больше напоминает обыкновенное воровство.Оказалось, что партийные боссы либерал-демократов в течение многих лет беззастенчиво запускали руку в партийную кассу, куда поступали пожертвования от представителей деловых кругов. А система круговой поруки, в которой были замешаны практически все высокопоставленные правительственные чиновники, сделала эти хищения чем-то совершенно обычным. Про них знали все, но не говорили об этом вслух, чтобы не выносить сор из избы.Сейчас эта схема наконец-то стала достоянием широкой общественности. Премьер Кисида столкнулся с обвальным падением рейтингов и пытается сдать своих ближайших соратников, чтобы переложить на них ответственность и сохранить свое кресло любой ценой. Под угрозой отставки находятся сразу 15 чиновников его кабинета, и ожидается, что министропад начнется уже в ближайшие дни."Вокруг правительства Кисиды и раньше не стихали скандальчики, но сейчас стало твориться вообще нечто неописуемое.Левая и леволиберальная пресса раскрыли неприличную тайну – многие нынешние министры и другие политики-тяжеловесы из правящей Либерально-демократической партии годами незаконно присваивали для личных нужд часть политических пожертвований, которые легально выделяли представители бизнеса.Чтобы замять скандал и переключить внимание публики Кисида, говорят, на этой неделе хочет отправить в отставку не менее 15 человек – четверых видных министров, а также 11 деятелей кабинета рангами пониже, замешанных в присвоении политических пожертвований.Сместят и часть руководства правящей партии. Все это лихорадит политический мир страны, оппозиция на повышенных тонах требует отставки правительства.Японский премьер Фумио Кисида оказался на унизительном седьмом месте в списках политиков, которых его соотечественники хотели бы видеть в кресле главы правительства страны. Такой феноменальный результат дали опросы общественного мнения, проведенные совершенно независимо друг от друга двумя очень крупными и влиятельными частными телекомпаниями – "Фудзи ТВ" и Ти-би-эс.По тем же опросам, его кабинет поддерживают лишь 22,5 процента избирателей", – пишет из Токио известный журналист Василий Головнин.Разоблачение мошенничества с пожертвованиями стало косвенным результатом расследования еще одного резонансного политического скандала, который вспыхнул после убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и приоткрыл для всех грязные тайны японского политического истеблишмента.Отставного политика застрелил Тэцуя Ямагами, безработный, когда-то проходивший службу в Морских силах самообороны Японии. Его мать лишилась своих сбережений в результате деятельности тоталитарной секты, известной под названием "Церковь объединения", которая годами пользовалась покровительством влиятельных политиков из Либерально-демократической партии.Террорист-одиночка решил отомстить за это системе, выбрав своей жертвой Абэ. Потому что бывший премьер Японии когда-то направил в адрес "Церкви объединения" приветственное письмо.Во время расследования этого преступления стало ясно, что наделенные властью либерал-демократы активно взаимодействовали с сомнительными структурами криминально-мафиозного толка. И это коррупционное сотрудничество продолжалось в течение многих лет.На самом деле, это тоже не являлось для японцев большим секретом. Либерально-демократическая партия Японии была создана в 1955 году при непосредственном участии оккупационной американской администрации – специально для того, чтобы остановить набирающих популярность социалистов.Эта проамериканская политическая сила изначально поддерживала контакты с военизированными ультраправыми группировками. Их неформальным лидером считался осужденный за военные преступления Ёсио Кодама, который был помилован американцами и стал работать на ЦРУ.А ультраправые, в свою очередь, тесно взаимодействовали с якудза – влиятельными и смертельно опасными японскими мафиози.В 1960 году ультраправый боевик зарезал лидера японских социалистов, популярного японского политика Инэдзиро Асануму – который добивался вывода американских войск и стремился к нормализации отношений с Советским Союзом.Помимо США, выгодоприобретателями этого преступления стали именно либерал-демократы, избавившиеся от своего главного конкурента.С тех пор в Японии фактически установлен однопартийный режим, слегка прикрытый фиговым листком представительской демократии.Либерально-демократическая партия практически неизменно находилась у власти, иногда используя для этого мелкие зависимые партии, которые входили в состав правящей коалиции на правах второстепенных партнеров. Она оказывалась в оппозиции всего несколько раз, но быстро возвращала свои позиции – благодаря огромному теневому влиянию на политическую систему.Еще во времена перестройки советские либералы культивировали миф о честных японских чиновниках, которые якобы не подвержены коррупционным соблазнам. Однако клановость и неформальные связи являются сущностными признаками японской политики, где невозможно сделать карьеру, не имея за спиной поддержки Семьи (в прямом и переносном смысле этого слова).Это лучше всего показывает биография того же премьера Абэ. Его дед тоже возглавлял когда-то японское правительство, а отец был министром иностранных дел. Причем, как не сложно догадаться, все представители правящей династии входили в политическое руководство Либерально-демократической партии.Эта давно прогнившая система оказалась долговечной именно потому, что она отвечала интересам США.Либерал-демократы послушно выполняют политические указания Вашингтона – несмотря на то, что они зачастую противоречат интересам самих японцев. А Белый дом никогда не обращал внимания на неблаговидные занятия японской элиты, называя Японию образцовым демократическим государством.Но теперь эта система шатается, перед лицом глобального кризиса, серьезно повлиявшего на социально-экономическую ситуацию в Стране восходящего солнца.И новые скандалы, которые еще раз показали всем подлинное лицо японского истеблишмента, постепенно подрывают монополию проамериканской правящей партии, оказавшейся похожей на корпорацию высокопоставленных жуликов.
https://ukraina.ru/20230228/1043941379.html
https://ukraina.ru/20230413/1045294214.html
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Леонид Николенко
Леонид Николенко
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96
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, япония, коррупция, скандал, синдзо абэ, преступность
Эксклюзив, Япония, коррупция, скандал, Синдзо Абэ, преступность

"Стало твориться неописуемое". Япония накануне политического землетрясения

17:03 12.12.2023
 
© AFP2023 / KAZUHIRO NOGI
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AFP2023 / KAZUHIRO NOGI
Читать в
Леонид Николенко
Все материалы
В Японии разгорается грандиозный политический скандал, который полностью подрывает доверие к действующей власти во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, и может переформатировать политическую систему Страны восходящего солнца
Верхушку правящей Либерально-демократической партии Японии уличили в коррупции, которая при ближайшем рассмотрении больше напоминает обыкновенное воровство.
Оказалось, что партийные боссы либерал-демократов в течение многих лет беззастенчиво запускали руку в партийную кассу, куда поступали пожертвования от представителей деловых кругов.
А система круговой поруки, в которой были замешаны практически все высокопоставленные правительственные чиновники, сделала эти хищения чем-то совершенно обычным. Про них знали все, но не говорили об этом вслух, чтобы не выносить сор из избы.
Сейчас эта схема наконец-то стала достоянием широкой общественности. Премьер Кисида столкнулся с обвальным падением рейтингов и пытается сдать своих ближайших соратников, чтобы переложить на них ответственность и сохранить свое кресло любой ценой.
Под угрозой отставки находятся сразу 15 чиновников его кабинета, и ожидается, что министропад начнется уже в ближайшие дни.
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"Вокруг правительства Кисиды и раньше не стихали скандальчики, но сейчас стало твориться вообще нечто неописуемое.
Левая и леволиберальная пресса раскрыли неприличную тайну – многие нынешние министры и другие политики-тяжеловесы из правящей Либерально-демократической партии годами незаконно присваивали для личных нужд часть политических пожертвований, которые легально выделяли представители бизнеса.
Чтобы замять скандал и переключить внимание публики Кисида, говорят, на этой неделе хочет отправить в отставку не менее 15 человек – четверых видных министров, а также 11 деятелей кабинета рангами пониже, замешанных в присвоении политических пожертвований.
Сместят и часть руководства правящей партии. Все это лихорадит политический мир страны, оппозиция на повышенных тонах требует отставки правительства.
Японский премьер Фумио Кисида оказался на унизительном седьмом месте в списках политиков, которых его соотечественники хотели бы видеть в кресле главы правительства страны. Такой феноменальный результат дали опросы общественного мнения, проведенные совершенно независимо друг от друга двумя очень крупными и влиятельными частными телекомпаниями – "Фудзи ТВ" и Ти-би-эс.
По тем же опросам, его кабинет поддерживают лишь 22,5 процента избирателей", – пишет из Токио известный журналист Василий Головнин.
Разоблачение мошенничества с пожертвованиями стало косвенным результатом расследования еще одного резонансного политического скандала, который вспыхнул после убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и приоткрыл для всех грязные тайны японского политического истеблишмента.
Отставного политика застрелил Тэцуя Ямагами, безработный, когда-то проходивший службу в Морских силах самообороны Японии.
Его мать лишилась своих сбережений в результате деятельности тоталитарной секты, известной под названием "Церковь объединения", которая годами пользовалась покровительством влиятельных политиков из Либерально-демократической партии.
Террорист-одиночка решил отомстить за это системе, выбрав своей жертвой Абэ. Потому что бывший премьер Японии когда-то направил в адрес "Церкви объединения" приветственное письмо.
Во время расследования этого преступления стало ясно, что наделенные властью либерал-демократы активно взаимодействовали с сомнительными структурами криминально-мафиозного толка. И это коррупционное сотрудничество продолжалось в течение многих лет.
На самом деле, это тоже не являлось для японцев большим секретом.
Либерально-демократическая партия Японии была создана в 1955 году при непосредственном участии оккупационной американской администрации – специально для того, чтобы остановить набирающих популярность социалистов.
Эта проамериканская политическая сила изначально поддерживала контакты с военизированными ультраправыми группировками. Их неформальным лидером считался осужденный за военные преступления Ёсио Кодама, который был помилован американцами и стал работать на ЦРУ.
А ультраправые, в свою очередь, тесно взаимодействовали с якудза – влиятельными и смертельно опасными японскими мафиози.
В 1960 году ультраправый боевик зарезал лидера японских социалистов, популярного японского политика Инэдзиро Асануму – который добивался вывода американских войск и стремился к нормализации отношений с Советским Союзом.
Помимо США, выгодоприобретателями этого преступления стали именно либерал-демократы, избавившиеся от своего главного конкурента.
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13 апреля, 14:35
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С тех пор в Японии фактически установлен однопартийный режим, слегка прикрытый фиговым листком представительской демократии.
Либерально-демократическая партия практически неизменно находилась у власти, иногда используя для этого мелкие зависимые партии, которые входили в состав правящей коалиции на правах второстепенных партнеров.
Она оказывалась в оппозиции всего несколько раз, но быстро возвращала свои позиции – благодаря огромному теневому влиянию на политическую систему.
Еще во времена перестройки советские либералы культивировали миф о честных японских чиновниках, которые якобы не подвержены коррупционным соблазнам. Однако клановость и неформальные связи являются сущностными признаками японской политики, где невозможно сделать карьеру, не имея за спиной поддержки Семьи (в прямом и переносном смысле этого слова).
Это лучше всего показывает биография того же премьера Абэ. Его дед тоже возглавлял когда-то японское правительство, а отец был министром иностранных дел. Причем, как не сложно догадаться, все представители правящей династии входили в политическое руководство Либерально-демократической партии.
Эта давно прогнившая система оказалась долговечной именно потому, что она отвечала интересам США.
Либерал-демократы послушно выполняют политические указания Вашингтона – несмотря на то, что они зачастую противоречат интересам самих японцев. А Белый дом никогда не обращал внимания на неблаговидные занятия японской элиты, называя Японию образцовым демократическим государством.
Но теперь эта система шатается, перед лицом глобального кризиса, серьезно повлиявшего на социально-экономическую ситуацию в Стране восходящего солнца.
И новые скандалы, которые еще раз показали всем подлинное лицо японского истеблишмента, постепенно подрывают монополию проамериканской правящей партии, оказавшейся похожей на корпорацию высокопоставленных жуликов.
 
ЭксклюзивЯпониякоррупцияскандалСиндзо Абэпреступность
 
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