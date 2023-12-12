https://ukraina.ru/20231212/1051986670.html

Новый премьер Польши потребует полной мобилизации Запада для помощи Киеву

Новый премьер Польши потребует полной мобилизации Запада для помощи Киеву - 12.12.2023 Украина.ру

Новый премьер Польши потребует полной мобилизации Запада для помощи Киеву

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 12 декабря, что потребует полной мобилизации Запада для помощи Украине

2023-12-12T15:01

2023-12-12T15:01

2023-12-12T15:01

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"Мы... громко и решительно потребуем полной мобилизации свободного мира, западного мира, чтобы помочь Украине в этой войне", - сказал Туск в парламенте, представляя планы своего правительства.Он заверил, что обеспечит безопасность восточной границы Польши и пообещал быстро решить проблемы, связанные с протестом дальнобойщиков на нескольких пограничных переходах с Украиной.Туск также указал, что Польша будет лояльным союзником США и что она восстановит свои позиции лидера Европейского Союза, но заявил, что будет выступать против любых изменений договоров ЕС, которые поставят Польшу в невыгодное положение.Он также пообещал на этой неделе "вернуть миллиарды евро" из Брюсселя, имея в виду фонды Европейского Союза, замороженные при предыдущем правительстве из-за спора по поводу верховенства закона."После возвращения из Брюсселя я поеду в Таллинн, чтобы встретиться с премьер-министрами Литвы, Латвии и Эстонии. Темы очевидны: война, безопасные границы. Мы будем укреплять сотрудничество со странами, которые разделяют наши взгляды по этому вопросу", - сказал Туск. Накануне вечером сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Тем же вечером большинством голосов Туск был избран кандидатом на пост премьер-министра. Президент Анджей Дуда пообещал привести правительство Туска к присяге в среду утром.

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туск, польша, новости, зарубежье, украина, премьер