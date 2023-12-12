Новый премьер Польши потребует полной мобилизации Запада для помощи Киеву - 12.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231212/1051986670.html
Новый премьер Польши потребует полной мобилизации Запада для помощи Киеву
Новый премьер Польши потребует полной мобилизации Запада для помощи Киеву - 12.12.2023 Украина.ру
Новый премьер Польши потребует полной мобилизации Запада для помощи Киеву
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 12 декабря, что потребует полной мобилизации Запада для помощи Украине
2023-12-12T15:01
2023-12-12T15:01
туск
польша
новости
зарубежье
украина
премьер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102361/79/1023617915_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_da6aea3d4fdedf3bcdea73d6b4dd0853.jpg
"Мы... громко и решительно потребуем полной мобилизации свободного мира, западного мира, чтобы помочь Украине в этой войне", - сказал Туск в парламенте, представляя планы своего правительства.Он заверил, что обеспечит безопасность восточной границы Польши и пообещал быстро решить проблемы, связанные с протестом дальнобойщиков на нескольких пограничных переходах с Украиной.Туск также указал, что Польша будет лояльным союзником США и что она восстановит свои позиции лидера Европейского Союза, но заявил, что будет выступать против любых изменений договоров ЕС, которые поставят Польшу в невыгодное положение.Он также пообещал на этой неделе "вернуть миллиарды евро" из Брюсселя, имея в виду фонды Европейского Союза, замороженные при предыдущем правительстве из-за спора по поводу верховенства закона."После возвращения из Брюсселя я поеду в Таллинн, чтобы встретиться с премьер-министрами Литвы, Латвии и Эстонии. Темы очевидны: война, безопасные границы. Мы будем укреплять сотрудничество со странами, которые разделяют наши взгляды по этому вопросу", - сказал Туск. Накануне вечером сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Тем же вечером большинством голосов Туск был избран кандидатом на пост премьер-министра. Президент Анджей Дуда пообещал привести правительство Туска к присяге в среду утром.
https://ukraina.ru/20231211/1051928742.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102361/79/1023617915_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_9db20ea624dfa242591d82629005b747.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
туск, польша, новости, зарубежье, украина, премьер
Туск, Польша, Новости, Зарубежье, Украина, премьер

Новый премьер Польши потребует полной мобилизации Запада для помощи Киеву

15:01 12.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк12-й саммит АСЕМ
12-й саммит АСЕМ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 12 декабря, что потребует полной мобилизации Запада для помощи Украине
"Мы... громко и решительно потребуем полной мобилизации свободного мира, западного мира, чтобы помочь Украине в этой войне", - сказал Туск в парламенте, представляя планы своего правительства.
Он заверил, что обеспечит безопасность восточной границы Польши и пообещал быстро решить проблемы, связанные с протестом дальнобойщиков на нескольких пограничных переходах с Украиной.
Туск также указал, что Польша будет лояльным союзником США и что она восстановит свои позиции лидера Европейского Союза, но заявил, что будет выступать против любых изменений договоров ЕС, которые поставят Польшу в невыгодное положение.
Он также пообещал на этой неделе "вернуть миллиарды евро" из Брюсселя, имея в виду фонды Европейского Союза, замороженные при предыдущем правительстве из-за спора по поводу верховенства закона.
"После возвращения из Брюсселя я поеду в Таллинн, чтобы встретиться с премьер-министрами Литвы, Латвии и Эстонии. Темы очевидны: война, безопасные границы. Мы будем укреплять сотрудничество со странами, которые разделяют наши взгляды по этому вопросу", - сказал Туск.
Накануне вечером сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Тем же вечером большинством голосов Туск был избран кандидатом на пост премьер-министра. Президент Анджей Дуда пообещал привести правительство Туска к присяге в среду утром.
Саммит Совета Европы - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Вчера, 22:33
Дональд Туск стал новым премьером ПольшиПост главы правительства Польши занял лидер "Гражданской платформы", русофоб, обещающий проводить более тесную интеграцию с Евросоюзом – Дональд Туск. Он сменил премьер-министра Матеуша Моравецкого, потерявшего вотум доверия в польском парламенте
 
ТускПольшаНовостиЗарубежьеУкраинапремьер
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:23Из-за падения "Киевстара" в Сумах и Борисполе отключилась система оповещения
15:22Украинский "Монобанк" сообщил о сбое в работе из-за хакерской атаки
15:21На Украине приложение Vodafone перестало работать, а у Lifecell на треть упала скорость
15:01Новый премьер Польши потребует полной мобилизации Запада для помощи Киеву
15:01"Киевстар" подтвердил хакерскую атаку
15:01Порошенко выставил "вип-охрану" в своем спортклубе от военкомов с повестками
14:48"Схавали просто!" Боец ВСУ показал, как мыши портят дорогостоящие Javelin
14:31"Смотрящий" АРМА обещал отрезать голову экс-руководителю управления - СМИ
13:59Песков объяснил, к чему ведут неудачи Украины на поле боя
13:58При каком условии США договорятся с Россией, как хотят поделить мир и что ждёт Украину - Безпалько
13:53Владимир Гройсман, биография
13:50Герман Клименко об успехе сериала "Слово пацана" и новом подходе России к видеоконтенту
13:37В ЕС рассчитали, как отдать Украине прибыль от замороженных активов России
13:34СБУ проводят обыски на территории женского монастыря УПЦ в Ровно
13:34Герман Клименко: кто он
13:32Немецкие компании ищут виновного в потерях от ухода бизнеса из России, считает Алексей Зубец
13:16"Следить будем внимательно": Песков о встрече Байдена и Зеленского
13:16Из-за сбоя в "Киевстар" могут не работать терминалы и банкоматы "Приватбанка"
13:00Опасения стран ЕС, самый кровавый режим, протесты перевозчиков. Главное на Украине на 13:00 12 декабря
12:59Виктор Ющенко, биография
Лента новостейМолния