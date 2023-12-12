https://ukraina.ru/20231212/1051985781.html
"Схавали просто!" Боец ВСУ показал, как мыши портят дорогостоящие Javelin
"Схавали просто!" Боец ВСУ показал, как мыши портят дорогостоящие Javelin - 12.12.2023 Украина.ру
"Схавали просто!" Боец ВСУ показал, как мыши портят дорогостоящие Javelin
Что такие "безобидные" создания как мыши могут сделать с дорогостоящими комплексами Javelin боец ВСУ показал в видео, которое 12 декабря распространили телеграм-каналы
2023-12-12T14:48
2023-12-12T14:48
2023-12-12T14:48
новости
украина
всу
javelin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/10/1033351041_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2810fbbb45a91cdfa15982a670eb72e5.jpg.webp
Боец показывает, как мыши обгрызли пластиковые элементы укупорки ПТРК Javelin."Посмотрите, что могут сделать обычные безобидные мышки. Посмотрите этот пенопласт. Схавали просто. Сколько стоит такой? Тысяч 150 долларов? Прикиньте", - говорит боец ВСУ на видео.При этом он уточнил, что показывает уже отстрелянный ПТРК, но мыши одинаково грызут как отстрелянные, так и "нормальные".Как сообщало издание Украина.ру, Киев 6 декабря получил новый пакет военной помощи от США, стоимость которого составила 175 миллионов долларов. В составе пакета в том числе противотанковые управляемые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4.
https://ukraina.ru/20231206/1051807141.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/10/1033351041_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_e34e546980e261ca84b2a0fc015874e2.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, javelin
"Схавали просто!" Боец ВСУ показал, как мыши портят дорогостоящие Javelin
Что такие "безобидные" создания как мыши могут сделать с дорогостоящими комплексами Javelin боец ВСУ показал в видео, которое 12 декабря распространили телеграм-каналы
Боец показывает, как мыши обгрызли пластиковые элементы укупорки ПТРК Javelin.
"Посмотрите, что могут сделать обычные безобидные мышки. Посмотрите этот пенопласт. Схавали просто. Сколько стоит такой? Тысяч 150 долларов? Прикиньте", - говорит боец ВСУ на видео.
При этом он уточнил, что показывает уже отстрелянный ПТРК, но мыши одинаково грызут как отстрелянные, так и "нормальные".
Как сообщало издание Украина.ру, Киев 6 декабря получил новый пакет военной помощи от США, стоимость которого составила 175 миллионов долларов.
В составе пакета в том числе противотанковые управляемые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4.