"Схавали просто!" Боец ВСУ показал, как мыши портят дорогостоящие Javelin - 12.12.2023 Украина.ру
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"Схавали просто!" Боец ВСУ показал, как мыши портят дорогостоящие Javelin
"Схавали просто!" Боец ВСУ показал, как мыши портят дорогостоящие Javelin - 12.12.2023 Украина.ру
"Схавали просто!" Боец ВСУ показал, как мыши портят дорогостоящие Javelin
Что такие "безобидные" создания как мыши могут сделать с дорогостоящими комплексами Javelin боец ВСУ показал в видео, которое 12 декабря распространили телеграм-каналы
2023-12-12T14:48
2023-12-12T14:48
новости
украина
всу
javelin
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Боец показывает, как мыши обгрызли пластиковые элементы укупорки ПТРК Javelin."Посмотрите, что могут сделать обычные безобидные мышки. Посмотрите этот пенопласт. Схавали просто. Сколько стоит такой? Тысяч 150 долларов? Прикиньте", - говорит боец ВСУ на видео.При этом он уточнил, что показывает уже отстрелянный ПТРК, но мыши одинаково грызут как отстрелянные, так и "нормальные".Как сообщало издание Украина.ру, Киев 6 декабря получил новый пакет военной помощи от США, стоимость которого составила 175 миллионов долларов. В составе пакета в том числе противотанковые управляемые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4.
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Украина.ру
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новости, украина, всу, javelin
Новости, Украина, ВСУ, Javelin

"Схавали просто!" Боец ВСУ показал, как мыши портят дорогостоящие Javelin

14:48 12.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Джавелин Javelin оружие
ВСУ Джавелин Javelin оружие - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Что такие "безобидные" создания как мыши могут сделать с дорогостоящими комплексами Javelin боец ВСУ показал в видео, которое 12 декабря распространили телеграм-каналы
Боец показывает, как мыши обгрызли пластиковые элементы укупорки ПТРК Javelin.
"Посмотрите, что могут сделать обычные безобидные мышки. Посмотрите этот пенопласт. Схавали просто. Сколько стоит такой? Тысяч 150 долларов? Прикиньте", - говорит боец ВСУ на видео.
При этом он уточнил, что показывает уже отстрелянный ПТРК, но мыши одинаково грызут как отстрелянные, так и "нормальные".
Как сообщало издание Украина.ру, Киев 6 декабря получил новый пакет военной помощи от США, стоимость которого составила 175 миллионов долларов.
В составе пакета в том числе противотанковые управляемые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4.
Продажа оружия Украине база в США - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
6 декабря, 22:56
В новый пакет военной помощи для Украины вошло более 4 млн патронов В среду, 6 декабря, Киев получил новый пакет военной помощи от США, стоимость которого составила 175 миллионов долларов. Его содержимое раскрыл Пентагон
 
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