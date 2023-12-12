https://ukraina.ru/20231212/1051985781.html

"Схавали просто!" Боец ВСУ показал, как мыши портят дорогостоящие Javelin

"Схавали просто!" Боец ВСУ показал, как мыши портят дорогостоящие Javelin - 12.12.2023 Украина.ру

"Схавали просто!" Боец ВСУ показал, как мыши портят дорогостоящие Javelin

Что такие "безобидные" создания как мыши могут сделать с дорогостоящими комплексами Javelin боец ВСУ показал в видео, которое 12 декабря распространили телеграм-каналы

2023-12-12T14:48

2023-12-12T14:48

2023-12-12T14:48

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Боец показывает, как мыши обгрызли пластиковые элементы укупорки ПТРК Javelin."Посмотрите, что могут сделать обычные безобидные мышки. Посмотрите этот пенопласт. Схавали просто. Сколько стоит такой? Тысяч 150 долларов? Прикиньте", - говорит боец ВСУ на видео.При этом он уточнил, что показывает уже отстрелянный ПТРК, но мыши одинаково грызут как отстрелянные, так и "нормальные".Как сообщало издание Украина.ру, Киев 6 декабря получил новый пакет военной помощи от США, стоимость которого составила 175 миллионов долларов. В составе пакета в том числе противотанковые управляемые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4.

https://ukraina.ru/20231206/1051807141.html

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