https://ukraina.ru/20231212/1051962632.html

Немецкие компании ищут виновного в потерях от ухода бизнеса из России, считает Алексей Зубец

Немецкие компании ищут виновного в потерях от ухода бизнеса из России, считает Алексей Зубец - 12.12.2023 Украина.ру

Немецкие компании ищут виновного в потерях от ухода бизнеса из России, считает Алексей Зубец

Немецкие производители железнодорожной техники Siemens Mobility и Volkswagen Bank обратились к властям страны с требованием компенсировать им финансовые потери из-за ухода с российского рынка. Об этом 12 декабря сообщило агентство FAZ

2023-12-12T13:32

2023-12-12T13:32

2023-12-12T13:32

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россия

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Компании попросили правительство возместить им убытки, так как ранее они воспользовались инструментом инвестиционных гарантий немецкого государства.Ранее и другие крупные немецкие компании обращались к правительству с требованием компенсировать инвестиции в Россию. Среди них – энергетическая компания Wintershall Dea ("дочка" BASF).В министерстве финансов Германии отметили, что переговоры по "возможным сценариям нанесенного ущерба" ведутся давно. На середину ноября немецкие власти получили запросы от 8 компаний, которые решили воспользоваться инвестиционными гарантиями из-за проектов в России на сумму в 2,8 миллиарда евро.В истории вокруг компенсации потерь немецкого бизнеса из-за ухода из России есть несколько измерений, отметил в комментарии Украина.ру директор Центра социально-экономических исследований при Финансовом университете при Правительстве России Алексей Зубец.Первый момент – это поиск крайнего в немецком бизнесе, отметил эксперт. Кого-то нужно показать населению и акционерам, чтобы ни у кого не возникало ощущений, что потери, вызванные антироссийскими санкциями, произошли в результате инициативы самих компаний, уточнил он."Проще говоря, они показывают пальцем на правительство и говорят – эти люди виноваты в том, что мы потеряли деньги. Когда весной прошлого года немецкое правительство фактически заставило их уйти из России, разорвать контракты и оставить потребителей без обслуживания, это была инициатива не самих компаний, а именно немецких властей", - добавил Зубец.На самом деле на сегодняшний день больше десяти крупных компании потребовали от немецкого правительства вернуть им вложенные деньги, напомнил эксперт.Второй момент непосредственно касается того механизма государственных гарантий инвестиций, который существует в Германии."Когда компании идут на российский или любой другой рынок, им предоставляется гарантия надежности вложений, и это гарантии немецкого правительства. Сегодня эти компании преследуют немецкое правительство и говорят – давайте, возмещайте нам наши потери в соответствии с теми гарантиями, которые вы предоставили. Это попытка возместить потерю своих денег", - рассказал Зубец.Эксперт отметил, что компенсация, которую может выплатить правительство, не столь велика по объему – она составляет меньше трех миллиардов евро, в то время как крупнейшие немецкие компании, которые свернули бизнес в России, потеряли от недополученной прибыли многие миллиарды долларов."По существующим оценкам, до 12 млрд долларов составили прямые потери немецкого бизнеса от ухода из России. Гарантии немецкого правительства не покроют эти потери, но в любом случае это хоть что-то. Во-вторых, это возможность снять с себя ответственность за плохое положение немецких компании, которые сегодня находятся в стагнации в том числе из-за разрыва экономических отношений с Россией", - подытожил Алексей Зубец.

https://ukraina.ru/20231201/1051633743.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, алексей зубец, германия, бизнес, компенсация, правительство, россия