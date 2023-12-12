Немецкие компании ищут виновного в потерях от ухода бизнеса из России, считает Алексей Зубец - 12.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231212/1051962632.html
Немецкие компании ищут виновного в потерях от ухода бизнеса из России, считает Алексей Зубец
Немецкие компании ищут виновного в потерях от ухода бизнеса из России, считает Алексей Зубец - 12.12.2023 Украина.ру
Немецкие компании ищут виновного в потерях от ухода бизнеса из России, считает Алексей Зубец
Немецкие производители железнодорожной техники Siemens Mobility и Volkswagen Bank обратились к властям страны с требованием компенсировать им финансовые потери из-за ухода с российского рынка. Об этом 12 декабря сообщило агентство FAZ
2023-12-12T13:32
2023-12-12T13:32
новости
алексей зубец
германия
бизнес
компенсация
правительство
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101965/81/1019658177_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_7de0dfe75823b6fff5feaac8a5318da7.jpg
Компании попросили правительство возместить им убытки, так как ранее они воспользовались инструментом инвестиционных гарантий немецкого государства.Ранее и другие крупные немецкие компании обращались к правительству с требованием компенсировать инвестиции в Россию. Среди них – энергетическая компания Wintershall Dea ("дочка" BASF).В министерстве финансов Германии отметили, что переговоры по "возможным сценариям нанесенного ущерба" ведутся давно. На середину ноября немецкие власти получили запросы от 8 компаний, которые решили воспользоваться инвестиционными гарантиями из-за проектов в России на сумму в 2,8 миллиарда евро.В истории вокруг компенсации потерь немецкого бизнеса из-за ухода из России есть несколько измерений, отметил в комментарии Украина.ру директор Центра социально-экономических исследований при Финансовом университете при Правительстве России Алексей Зубец.Первый момент – это поиск крайнего в немецком бизнесе, отметил эксперт. Кого-то нужно показать населению и акционерам, чтобы ни у кого не возникало ощущений, что потери, вызванные антироссийскими санкциями, произошли в результате инициативы самих компаний, уточнил он."Проще говоря, они показывают пальцем на правительство и говорят – эти люди виноваты в том, что мы потеряли деньги. Когда весной прошлого года немецкое правительство фактически заставило их уйти из России, разорвать контракты и оставить потребителей без обслуживания, это была инициатива не самих компаний, а именно немецких властей", - добавил Зубец.На самом деле на сегодняшний день больше десяти крупных компании потребовали от немецкого правительства вернуть им вложенные деньги, напомнил эксперт.Второй момент непосредственно касается того механизма государственных гарантий инвестиций, который существует в Германии."Когда компании идут на российский или любой другой рынок, им предоставляется гарантия надежности вложений, и это гарантии немецкого правительства. Сегодня эти компании преследуют немецкое правительство и говорят – давайте, возмещайте нам наши потери в соответствии с теми гарантиями, которые вы предоставили. Это попытка возместить потерю своих денег", - рассказал Зубец.Эксперт отметил, что компенсация, которую может выплатить правительство, не столь велика по объему – она составляет меньше трех миллиардов евро, в то время как крупнейшие немецкие компании, которые свернули бизнес в России, потеряли от недополученной прибыли многие миллиарды долларов."По существующим оценкам, до 12 млрд долларов составили прямые потери немецкого бизнеса от ухода из России. Гарантии немецкого правительства не покроют эти потери, но в любом случае это хоть что-то. Во-вторых, это возможность снять с себя ответственность за плохое положение немецких компании, которые сегодня находятся в стагнации в том числе из-за разрыва экономических отношений с Россией", - подытожил Алексей Зубец.
https://ukraina.ru/20231201/1051633743.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101965/81/1019658177_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_89bc906c570d13ab52bc274265279d92.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей зубец, германия, бизнес, компенсация, правительство, россия
Новости, Алексей Зубец, Германия, бизнес, компенсация, правительство, Россия

Немецкие компании ищут виновного в потерях от ухода бизнеса из России, считает Алексей Зубец

13:32 12.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЗдание компании Siemens в Москве
Здание компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Немецкие производители железнодорожной техники Siemens Mobility и Volkswagen Bank обратились к властям страны с требованием компенсировать им финансовые потери из-за ухода с российского рынка. Об этом 12 декабря сообщило агентство FAZ
Компании попросили правительство возместить им убытки, так как ранее они воспользовались инструментом инвестиционных гарантий немецкого государства.
Ранее и другие крупные немецкие компании обращались к правительству с требованием компенсировать инвестиции в Россию. Среди них – энергетическая компания Wintershall Dea ("дочка" BASF).
В министерстве финансов Германии отметили, что переговоры по "возможным сценариям нанесенного ущерба" ведутся давно. На середину ноября немецкие власти получили запросы от 8 компаний, которые решили воспользоваться инвестиционными гарантиями из-за проектов в России на сумму в 2,8 миллиарда евро.
В истории вокруг компенсации потерь немецкого бизнеса из-за ухода из России есть несколько измерений, отметил в комментарии Украина.ру директор Центра социально-экономических исследований при Финансовом университете при Правительстве России Алексей Зубец.
Первый момент – это поиск крайнего в немецком бизнесе, отметил эксперт. Кого-то нужно показать населению и акционерам, чтобы ни у кого не возникало ощущений, что потери, вызванные антироссийскими санкциями, произошли в результате инициативы самих компаний, уточнил он.
"Проще говоря, они показывают пальцем на правительство и говорят – эти люди виноваты в том, что мы потеряли деньги. Когда весной прошлого года немецкое правительство фактически заставило их уйти из России, разорвать контракты и оставить потребителей без обслуживания, это была инициатива не самих компаний, а именно немецких властей", - добавил Зубец.
На самом деле на сегодняшний день больше десяти крупных компании потребовали от немецкого правительства вернуть им вложенные деньги, напомнил эксперт.
Второй момент непосредственно касается того механизма государственных гарантий инвестиций, который существует в Германии.
"Когда компании идут на российский или любой другой рынок, им предоставляется гарантия надежности вложений, и это гарантии немецкого правительства. Сегодня эти компании преследуют немецкое правительство и говорят – давайте, возмещайте нам наши потери в соответствии с теми гарантиями, которые вы предоставили. Это попытка возместить потерю своих денег", - рассказал Зубец.
Эксперт отметил, что компенсация, которую может выплатить правительство, не столь велика по объему – она составляет меньше трех миллиардов евро, в то время как крупнейшие немецкие компании, которые свернули бизнес в России, потеряли от недополученной прибыли многие миллиарды долларов.
"По существующим оценкам, до 12 млрд долларов составили прямые потери немецкого бизнеса от ухода из России. Гарантии немецкого правительства не покроют эти потери, но в любом случае это хоть что-то. Во-вторых, это возможность снять с себя ответственность за плохое положение немецких компании, которые сегодня находятся в стагнации в том числе из-за разрыва экономических отношений с Россией", - подытожил Алексей Зубец.
В цеху завода концерна Маннесман в Германии - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря, 04:10
"Первый завод уже пакуется": эксперт из Германии сообщил о начале релокации немецкого бизнеса в РоссиюГермания и другие европейские страны с удовольствием рассматривают предложения о релокации своего бизнеса в Россию. Первый завод уже пакуется и будет перемещаться в российские регионы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
 
НовостиАлексей ЗубецГерманиябизнескомпенсацияправительствоРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59Песков объяснил, к чему ведут неудачи Украины на поле боя
13:58При каком условии США договорятся с Россией, как хотят поделить мир и что ждёт Украину - Безпалько
13:53Владимир Гройсман, биография
13:50Герман Клименко об успехе сериала "Слово пацана" и новом подходе России к видеоконтенту
13:37В ЕС рассчитали, как отдать Украине прибыль от замороженных активов России
13:34СБУ проводят обыски на территории женского монастыря УПЦ в Ровно
13:34Герман Клименко: кто он
13:32Немецкие компании ищут виновного в потерях от ухода бизнеса из России, считает Алексей Зубец
13:16"Следить будем внимательно": Песков о встрече Байдена и Зеленского
13:16Из-за сбоя в "Киевстар" могут не работать терминалы и банкоматы "Приватбанка"
13:00Опасения стран ЕС, самый кровавый режим, протесты перевозчиков. Главное на Украине на 13:00 12 декабря
12:59Виктор Ющенко, биография
12:56Абоненты "Киевстар" не могут переключиться на другого оператора
12:44Байден и Зеленский: две хромые утки. Реалистичный прогноз и предчувствие первой ядерной войны
12:43"У Украины был шанс, но теперь всё кончено". Зачем Байден вызвал Зеленского в Вашингтон
12:31"Нет никого, кто мог бы довести СВО до завершения" – Жога об участии Путина в выборах президента
12:30"План Б": депутат Рады высказался об идее молиться за ВСУ
12:13"Из СБУ в ВСУ": Безуглая предложила отправить чиновников и силовиков на фронт
12:01Коррумпированная или право имеет? Два сенатора США повздорили из-за Украины
11:59Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров совместно с Белоруссией
Лента новостейМолния