"Из СБУ в ВСУ": Безуглая предложила отправить чиновников и силовиков на фронт - 12.12.2023 Украина.ру
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"Из СБУ в ВСУ": Безуглая предложила отправить чиновников и силовиков на фронт
"Из СБУ в ВСУ": Безуглая предложила отправить чиновников и силовиков на фронт - 12.12.2023 Украина.ру
"Из СБУ в ВСУ": Безуглая предложила отправить чиновников и силовиков на фронт
В Верховной Раде рассматривают вопрос частичного снятия брони от мобилизации для госслужащих и полицейских, сообщила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в Facebook*
2023-12-12T12:13
2023-12-12T12:13
новости
украина
марьяна безуглая
верховная рада
мобилизация
всу
полиция
нацполиция
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Вопрос предоставления брони от мобилизации будет пересмотрен в целом, добавила она.Депутат Верховной Рады Максим Бужанский предложил задать инициаторам вопрос, кто будет охранять общественный порядок и защищать граждан в тылу."Спросите, не стесняйтесь, тысячи полицейских пошли воевать в бригадах МВД, сняв с себя бронь добровольно, всех остальных отчаянно не хватает по всей стране, а количество стоящих перед полицией задач только растёт с каждым днем", - написал Бужанский в телеграм-канале.Пользователи Facebook* под постом Безуглой дали оценку предложенной идее. "Самое страшное то, что этакие тупорылые безуглые и 95 квартал пишут и внедряют законы", - написал читатель. "Я это давно вас читаю... и понял, что ни в политике, ни в законотворчестве, ни в каких-либо вещах вы не разбираетесь", - добавил пользователь Сети."С народных депутатов не хотите снять брони? Из их совершеннолетних детей? А где ст. лейтенант Порошенко Алексей Петрович, участник АТО, командир минометного взвода? Целых 14 дней служил", - предложил один из комментаторов.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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60
новости, украина, марьяна безуглая, верховная рада, мобилизация, всу, полиция, нацполиция
Новости, Украина, Марьяна Безуглая, Верховная Рада, мобилизация, ВСУ, полиция, Нацполиция

"Из СБУ в ВСУ": Безуглая предложила отправить чиновников и силовиков на фронт

12:13 12.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Арсений Аваков
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Арсений Аваков
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В Верховной Раде рассматривают вопрос частичного снятия брони от мобилизации для госслужащих и полицейских, сообщила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в Facebook*
"Также рассматриваем вопрос частично снятия брони с госслужащих, полицейских и других правоохранителей. Кроме того, перенаправления со спецучётов, в частности, СБУ — в ВСУ. Ведь почему на оборонных предприятиях бронь частичная, а у полицейских полная?" - написала Безуглая.
Вопрос предоставления брони от мобилизации будет пересмотрен в целом, добавила она.
Депутат Верховной Рады Максим Бужанский предложил задать инициаторам вопрос, кто будет охранять общественный порядок и защищать граждан в тылу.
"Спросите, не стесняйтесь, тысячи полицейских пошли воевать в бригадах МВД, сняв с себя бронь добровольно, всех остальных отчаянно не хватает по всей стране, а количество стоящих перед полицией задач только растёт с каждым днем", - написал Бужанский в телеграм-канале.
Пользователи Facebook* под постом Безуглой дали оценку предложенной идее.
"Самое страшное то, что этакие тупорылые безуглые и 95 квартал пишут и внедряют законы", - написал читатель.
"Я это давно вас читаю... и понял, что ни в политике, ни в законотворчестве, ни в каких-либо вещах вы не разбираетесь", - добавил пользователь Сети.
"С народных депутатов не хотите снять брони? Из их совершеннолетних детей? А где ст. лейтенант Порошенко Алексей Петрович, участник АТО, командир минометного взвода? Целых 14 дней служил", - предложил один из комментаторов.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
08:10
Капитуляция Киева неизбежна. Украинские эксперты и политики о настоящем и будущем Украинские эксперты обсуждают, можно ли еще избежать полной капитуляции киевского режима, насколько вероятна заморозка конфликта и если да, то получится ли эту заморозку преподнести обществу как "победу"
 
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