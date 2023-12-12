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"Из СБУ в ВСУ": Безуглая предложила отправить чиновников и силовиков на фронт

"Из СБУ в ВСУ": Безуглая предложила отправить чиновников и силовиков на фронт - 12.12.2023 Украина.ру

"Из СБУ в ВСУ": Безуглая предложила отправить чиновников и силовиков на фронт

В Верховной Раде рассматривают вопрос частичного снятия брони от мобилизации для госслужащих и полицейских, сообщила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в Facebook*

2023-12-12T12:13

2023-12-12T12:13

2023-12-12T12:13

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Вопрос предоставления брони от мобилизации будет пересмотрен в целом, добавила она.Депутат Верховной Рады Максим Бужанский предложил задать инициаторам вопрос, кто будет охранять общественный порядок и защищать граждан в тылу."Спросите, не стесняйтесь, тысячи полицейских пошли воевать в бригадах МВД, сняв с себя бронь добровольно, всех остальных отчаянно не хватает по всей стране, а количество стоящих перед полицией задач только растёт с каждым днем", - написал Бужанский в телеграм-канале.Пользователи Facebook* под постом Безуглой дали оценку предложенной идее. "Самое страшное то, что этакие тупорылые безуглые и 95 квартал пишут и внедряют законы", - написал читатель. "Я это давно вас читаю... и понял, что ни в политике, ни в законотворчестве, ни в каких-либо вещах вы не разбираетесь", - добавил пользователь Сети."С народных депутатов не хотите снять брони? Из их совершеннолетних детей? А где ст. лейтенант Порошенко Алексей Петрович, участник АТО, командир минометного взвода? Целых 14 дней служил", - предложил один из комментаторов.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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новости, украина, марьяна безуглая, верховная рада, мобилизация, всу, полиция, нацполиция