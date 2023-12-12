https://ukraina.ru/20231212/1051959911.html
"Из СБУ в ВСУ": Безуглая предложила отправить чиновников и силовиков на фронт
"Из СБУ в ВСУ": Безуглая предложила отправить чиновников и силовиков на фронт - 12.12.2023 Украина.ру
"Из СБУ в ВСУ": Безуглая предложила отправить чиновников и силовиков на фронт
В Верховной Раде рассматривают вопрос частичного снятия брони от мобилизации для госслужащих и полицейских, сообщила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в Facebook*
2023-12-12T12:13
2023-12-12T12:13
2023-12-12T12:13
новости
украина
марьяна безуглая
верховная рада
мобилизация
всу
полиция
нацполиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101369/90/1013699016_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_50ea36d328e95b924fa87cbd3705e29e.jpg.webp
Вопрос предоставления брони от мобилизации будет пересмотрен в целом, добавила она.Депутат Верховной Рады Максим Бужанский предложил задать инициаторам вопрос, кто будет охранять общественный порядок и защищать граждан в тылу."Спросите, не стесняйтесь, тысячи полицейских пошли воевать в бригадах МВД, сняв с себя бронь добровольно, всех остальных отчаянно не хватает по всей стране, а количество стоящих перед полицией задач только растёт с каждым днем", - написал Бужанский в телеграм-канале.Пользователи Facebook* под постом Безуглой дали оценку предложенной идее. "Самое страшное то, что этакие тупорылые безуглые и 95 квартал пишут и внедряют законы", - написал читатель. "Я это давно вас читаю... и понял, что ни в политике, ни в законотворчестве, ни в каких-либо вещах вы не разбираетесь", - добавил пользователь Сети."С народных депутатов не хотите снять брони? Из их совершеннолетних детей? А где ст. лейтенант Порошенко Алексей Петрович, участник АТО, командир минометного взвода? Целых 14 дней служил", - предложил один из комментаторов.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20231212/1051916236.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101369/90/1013699016_110:0:1930:1365_1920x0_80_0_0_91f3280e23466e60dcc6a295fc83073c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, марьяна безуглая, верховная рада, мобилизация, всу, полиция, нацполиция
Новости, Украина, Марьяна Безуглая, Верховная Рада, мобилизация, ВСУ, полиция, Нацполиция
"Из СБУ в ВСУ": Безуглая предложила отправить чиновников и силовиков на фронт
В Верховной Раде рассматривают вопрос частичного снятия брони от мобилизации для госслужащих и полицейских, сообщила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая в Facebook*
"Также рассматриваем вопрос частично снятия брони с госслужащих, полицейских и других правоохранителей. Кроме того, перенаправления со спецучётов, в частности, СБУ — в ВСУ. Ведь почему на оборонных предприятиях бронь частичная, а у полицейских полная?" - написала Безуглая.
Вопрос предоставления брони от мобилизации будет пересмотрен в целом, добавила она.
Депутат Верховной Рады Максим Бужанский предложил задать инициаторам вопрос, кто будет охранять общественный порядок и защищать граждан в тылу.
"Спросите, не стесняйтесь, тысячи полицейских пошли воевать в бригадах МВД, сняв с себя бронь добровольно, всех остальных отчаянно не хватает по всей стране, а количество стоящих перед полицией задач только растёт с каждым днем", - написал Бужанский в телеграм-канале.
Пользователи Facebook* под постом Безуглой дали оценку предложенной идее.
"Самое страшное то, что этакие тупорылые безуглые и 95 квартал пишут и внедряют законы", - написал читатель.
"Я это давно вас читаю... и понял, что ни в политике, ни в законотворчестве, ни в каких-либо вещах вы не разбираетесь", - добавил пользователь Сети.
"С народных депутатов не хотите снять брони? Из их совершеннолетних детей? А где ст. лейтенант Порошенко Алексей Петрович, участник АТО, командир минометного взвода? Целых 14 дней служил", - предложил один из комментаторов.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.