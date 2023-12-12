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Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров совместно с Белоруссией

Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров совместно с Белоруссией - 12.12.2023 Украина.ру

Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров совместно с Белоруссией

Закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров президент России Владимир Путин подписал 12 декабря. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

2023-12-12T11:59

2023-12-12T11:59

2023-12-12T11:59

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В тексте соглашения указано, что в задачи учебно-боевых центров входит совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники, обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон и унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.Воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны, отмечается в документе.Соглашение о создании совместных российско-белорусских учебно-боевых центров было подписано 28 марта 2023 года. В октябре президент Путин внес его на ратификацию в Госдуму. В начале декабря нижняя палата парламента приняла закон в третьем чтении.

https://ukraina.ru/20210317/1030852991.html

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новости, владимир путин, ратификация, белоруссия, россия, соглашение