https://ukraina.ru/20231212/1051955285.html
Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров совместно с Белоруссией
Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров совместно с Белоруссией - 12.12.2023 Украина.ру
Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров совместно с Белоруссией
Закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров президент России Владимир Путин подписал 12 декабря. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
2023-12-12T11:59
2023-12-12T11:59
2023-12-12T11:59
новости
владимир путин
ратификация
белоруссия
россия
соглашение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051541511_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_247400f29f4efb999953c35714f00c65.jpg
В тексте соглашения указано, что в задачи учебно-боевых центров входит совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники, обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон и унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.Воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны, отмечается в документе.Соглашение о создании совместных российско-белорусских учебно-боевых центров было подписано 28 марта 2023 года. В октябре президент Путин внес его на ратификацию в Госдуму. В начале декабря нижняя палата парламента приняла закон в третьем чтении.
https://ukraina.ru/20210317/1030852991.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051541511_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_186aad3ccab651f34c0d142907a083f9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, ратификация, белоруссия, россия, соглашение
Новости, Владимир Путин, ратификация, Белоруссия, Россия, соглашение
Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров совместно с Белоруссией
Закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров президент России Владимир Путин подписал 12 декабря. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В тексте соглашения указано, что в задачи учебно-боевых центров входит совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники, обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон и унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.
Воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны, отмечается в документе.
Соглашение о создании совместных российско-белорусских учебно-боевых центров было подписано 28 марта 2023 года. В октябре президент Путин внес его на ратификацию в Госдуму. В начале декабря нижняя палата парламента приняла закон в третьем чтении.