Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров совместно с Белоруссией - 12.12.2023 Украина.ру
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Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров совместно с Белоруссией
Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров совместно с Белоруссией - 12.12.2023 Украина.ру
Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров совместно с Белоруссией
Закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров президент России Владимир Путин подписал 12 декабря. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
2023-12-12T11:59
2023-12-12T11:59
новости
владимир путин
ратификация
белоруссия
россия
соглашение
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В тексте соглашения указано, что в задачи учебно-боевых центров входит совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники, обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон и унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.Воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны, отмечается в документе.Соглашение о создании совместных российско-белорусских учебно-боевых центров было подписано 28 марта 2023 года. В октябре президент Путин внес его на ратификацию в Госдуму. В начале декабря нижняя палата парламента приняла закон в третьем чтении.
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новости, владимир путин, ратификация, белоруссия, россия, соглашение
Новости, Владимир Путин, ратификация, Белоруссия, Россия, соглашение

Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров совместно с Белоруссией

11:59 12.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров президент России Владимир Путин подписал 12 декабря. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В тексте соглашения указано, что в задачи учебно-боевых центров входит совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники, обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон и унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.
Воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны, отмечается в документе.
Соглашение о создании совместных российско-белорусских учебно-боевых центров было подписано 28 марта 2023 года. В октябре президент Путин внес его на ратификацию в Госдуму. В начале декабря нижняя палата парламента приняла закон в третьем чтении.
Су-30СМ ВВС Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта 2021, 16:13
«Дайте нам эти самолеты». Зачем Лукашенко учебно-боевые центры с Россией?Минск много лет не оставляет попыток бесплатно получить от России современные истребители Су-30СМ. И, возможно, нашел для этого лазейку
 
НовостиВладимир ПутинратификацияБелоруссияРоссиясоглашение
 
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