https://ukraina.ru/20231212/1051934705.html

В Севастопольской бухте впервые после сильнейшего ноябрьского шторма заработал паром

В Севастопольской бухте впервые после сильнейшего ноябрьского шторма заработал паром - 12.12.2023 Украина.ру

В Севастопольской бухте впервые после сильнейшего ноябрьского шторма заработал паром

Паром, курсирующий через бухту между центральной и северной частью Севастополя, утром 12 декабря возобновил работу после длительного перерыва, вызванного сильным штормом. Об этом сообщает ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя"

2023-12-12T08:27

2023-12-12T08:27

2023-12-12T08:27

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"Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", - говорится в сообщении.Рейд в Севастопольской бухте из-за ухудшения погоды 25 ноября был закрыт для движения гражданских судов. Для возобновления движения морского транспорта после сильнейшего шторма возникла необходимость обследовать причалы.Сообщение катерами в Севастопольской бухте возобновилось после недельного перерыва, в воскресенье, 2 декабря. Часть маршрутов из-за продолжающегося обследования причалов до сих пор остаются закрытыми.Средиземноморский циклон 26-27 ноября обрушил на Крым штормовую погоду с ливнями и ураганным ветром до 40 метров в секунду. Многие населённые пункты полуострова оказались обесточены, было повалено множество деревьев, несколько газопроводов получили повреждения. Сильнейший шторм обрушил на Черноморское побережье Крыма волны рекордной высоты, были залиты прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория.

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новости, россия, севастополь, шторм