В Севастопольской бухте впервые после сильнейшего ноябрьского шторма заработал паром - 12.12.2023 Украина.ру
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В Севастопольской бухте впервые после сильнейшего ноябрьского шторма заработал паром
В Севастопольской бухте впервые после сильнейшего ноябрьского шторма заработал паром - 12.12.2023 Украина.ру
В Севастопольской бухте впервые после сильнейшего ноябрьского шторма заработал паром
Паром, курсирующий через бухту между центральной и северной частью Севастополя, утром 12 декабря возобновил работу после длительного перерыва, вызванного сильным штормом. Об этом сообщает ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя"
2023-12-12T08:27
2023-12-12T08:27
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россия
севастополь
шторм
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"Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", - говорится в сообщении.Рейд в Севастопольской бухте из-за ухудшения погоды 25 ноября был закрыт для движения гражданских судов. Для возобновления движения морского транспорта после сильнейшего шторма возникла необходимость обследовать причалы.Сообщение катерами в Севастопольской бухте возобновилось после недельного перерыва, в воскресенье, 2 декабря. Часть маршрутов из-за продолжающегося обследования причалов до сих пор остаются закрытыми.Средиземноморский циклон 26-27 ноября обрушил на Крым штормовую погоду с ливнями и ураганным ветром до 40 метров в секунду. Многие населённые пункты полуострова оказались обесточены, было повалено множество деревьев, несколько газопроводов получили повреждения. Сильнейший шторм обрушил на Черноморское побережье Крыма волны рекордной высоты, были залиты прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория.
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новости, россия, севастополь, шторм
Новости, Россия, Севастополь, шторм

В Севастопольской бухте впервые после сильнейшего ноябрьского шторма заработал паром

08:27 12.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Паром, курсирующий через бухту между центральной и северной частью Севастополя, утром 12 декабря возобновил работу после длительного перерыва, вызванного сильным штормом. Об этом сообщает ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя"
"Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", - говорится в сообщении.
Рейд в Севастопольской бухте из-за ухудшения погоды 25 ноября был закрыт для движения гражданских судов. Для возобновления движения морского транспорта после сильнейшего шторма возникла необходимость обследовать причалы.
Сообщение катерами в Севастопольской бухте возобновилось после недельного перерыва, в воскресенье, 2 декабря. Часть маршрутов из-за продолжающегося обследования причалов до сих пор остаются закрытыми.
Средиземноморский циклон 26-27 ноября обрушил на Крым штормовую погоду с ливнями и ураганным ветром до 40 метров в секунду. Многие населённые пункты полуострова оказались обесточены, было повалено множество деревьев, несколько газопроводов получили повреждения. Сильнейший шторм обрушил на Черноморское побережье Крыма волны рекордной высоты, были залиты прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория.
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
2 декабря, 09:59
МЧС РФ рассказало об успехах спасателей, ликвидирующих последствия шторма в КрымуСпасатели освободили от воды уже 60 частных домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, а также 83 приусадебных участка после шторма в Крыму. Об этом сообщили 2 декабря в телеграм-канале МЧС России
 
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